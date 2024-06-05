Известная ведущая программы "Дачные феи", а также садовод и ландшафтный дизайнер Ольга Платонова в беседе с NewsInfo.Ru поделилась советами в создании цветников на даче. Она объяснила, что выбор оформления цветника зависит от его типа, будь то клумба, миксбордер или бордюр. Например, клумбы могут быть как с двойным, так и с круговым обзором, что требует соответствующего подбора растений.
Летом предпочтение обычно отдаётся однолетним растениям, которые цветут до первых заморозков, создавая долгий и яркий цветочный калейдоскоп. Платонова также рассказала о многолетних растениях, которые в миксбордерах дополняют однолетние, чтобы обеспечить непрерывное цветение.
Эксперт подчеркнула, что правильно подобранные растения способны создать гармоничный и красивый цветник:
"Классический вариант: на лето высаживают однолетние растения, которые на зиму погибают. Покупают их в виде рассады и так формируют клумбы. А однолетние растения цветут долго, практически всё лето, то есть от начала лета до заморозков. Поэтому это самый оптимальный вариант, " — комментирует Ольга Платонова.
В качестве неприхотливых однолетников Ольга порекомендовала такие растения, как Тагетес, Бегония вечноцветущая и Алиссум медовый, которые не только красивы, но и устойчивы к неблагоприятным условиям.
Фото: commons.wikimedia.org/Kor!An (Андрей Корзун) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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