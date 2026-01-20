Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Каллы в банке
© freepik.com
Елена Малинина Опубликована сегодня в 14:51

Копеечный приём с монетой в горшке даёт эффект, который раньше приписывали дорогой химии

Монеты в воде помогают дольше сохранять свежесть цветов — sfp versilia

Неброский предмет на дне цветочного горшка может оказаться полезнее, чем кажется на первый взгляд. Речь идёт о монете, которую многие кладут в воду не ради красоты и не из праздного интереса. У этого приёма есть практические объяснения, основанные на свойствах металлов и наблюдениях цветоводов. Об этом сообщают sfp versilia.

Зачем монету опускают в воду с цветами

Основная проблема срезанных цветов и растений в воде — быстрое развитие бактерий. Именно микроорганизмы становятся причиной помутнения воды, неприятного запаха и ускоренного увядания стеблей. В такой среде цветы хуже впитывают влагу и теряют упругость.

Металлические монеты, особенно содержащие медь или её сплавы, обладают выраженными антимикробными свойствами. Попадая в воду, металл может частично подавлять рост бактерий, помогая дольше сохранять чистоту жидкости. Этот эффект особенно заметен при регулярной смене воды и аккуратной обрезке стеблей, что считается базой грамотного ухода за растениями в домашних условиях, как и в материале про уход за растениями зимой.

Как монета влияет на движение воды

Некоторые цветоводы обращают внимание и на физический аспект. Монета на дне ёмкости может способствовать более равномерному распределению воды, предотвращая плотное прилегание стеблей ко дну. Это снижает риск застоя и улучшает доступ кислорода.

В результате растения получают влагу стабильнее, особенно если речь идёт о цветах с мягкими или полыми стеблями. Такой приём не заменяет правильный подбор сосуда и регулярный уход, но может стать полезным дополнением, особенно в тёплое время года.

Роль pH и качества воды

Отдельного внимания заслуживает влияние меди на кислотность воды. Медные монеты способны слегка подкислять среду, а для многих цветов слабокислая вода считается более подходящей. В таких условиях ткани растения лучше впитывают влагу, а риск образования солевых отложений снижается.

Качество воды напрямую влияет на состояние растений, и этому вопросу посвящено немало рекомендаций. Например, жёсткая вода может со временем ухудшать питание корней, поэтому важно учитывать такие нюансы, о которых подробно рассказывается в материале про воду для растений.

Традиции и символическое значение

Помимо практических причин, у привычки класть монету в цветочный горшок есть и культурный подтекст. В ряде стран этот жест воспринимается как символ благополучия и достатка. Монета ассоциируется с изобилием, а цветы — с жизненной силой и обновлением.

Похожие обычаи встречаются и в других формах — от размещения монет в блюдцах с зёрнами до декоративных композиций. Даже если символика со временем утрачивает значение, сама традиция продолжает жить как часть бытовой культуры.

В итоге монета в цветочном горшке оказывается не суеверием, а простым приёмом на стыке народного опыта и реальных свойств материалов. При правильном уходе она может стать небольшим, но полезным помощником для сохранения свежести цветов.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.

