Жители Флориды с интересом отслеживали движение корабельной группы Северного флота России через онлайн-сервисы, когда она проходила недалеко от берегов штата в пути на Кубу.

Близость этих кораблей к территории США привлекала внимание многих пользователей соцсетей, сообщает издание Miami Herald.

Как отмечается в статье, некоторые жители Флориды внимательно следили за передвижениями российских кораблей, используя специализированные сервисы мониторинга.

Карты, полученные из таких сервисов, как Marinetraffic и Fleetmon, начали распространяться в социальных сетях вскоре после обнаружения российских кораблей примерно в 30 милях от острова Ки Ларго.

Фото:defenceimagery.mod.uk/PO Lee Blease(Open Government Licence version 1.0)