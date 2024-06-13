Жители Флориды с интересом отслеживали движение корабельной группы Северного флота России через онлайн-сервисы, когда она проходила недалеко от берегов штата в пути на Кубу.
Близость этих кораблей к территории США привлекала внимание многих пользователей соцсетей, сообщает издание Miami Herald.
Как отмечается в статье, некоторые жители Флориды внимательно следили за передвижениями российских кораблей, используя специализированные сервисы мониторинга.
Карты, полученные из таких сервисов, как Marinetraffic и Fleetmon, начали распространяться в социальных сетях вскоре после обнаружения российских кораблей примерно в 30 милях от острова Ки Ларго.
Фото:defenceimagery.mod.uk/PO Lee Blease(Open Government Licence version 1.0)
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