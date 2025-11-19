Ошибка юности, которая стала уроком: провал Флоренс Пью, которую она хочет забыть как страшный сон

Флоренс Пью, известная своими яркими ролями в кино, недавно откровенно рассказала о проекте, участие в котором она теперь считает ошибкой. Актриса призналась, что в её фильмографии есть одна картина, о которой ей хотелось бы забыть. Эта работа оказалась ранним опытом в индустрии и имела для неё скорее финансовое, чем творческое значение.

"Это, пожалуй, единственный фильм, о котором я жалею. Думаю, у каждого есть такой фильм. Это был просто проект, в котором я снялась по молодости, когда мне нужны были деньги", — призналась актриса Флоренс Пью.

Речь идёт о фильме ужасов, выпущенном в 2017 году на платформе Netflix, под названием "Проклятие: Обитель смерти". Картина, несмотря на амбициозные идеи, получила противоречивые отзывы. Критики оценили фильм умеренно, а зрительская аудитория оказалась ещё более критичной: на Rotten Tomatoes рейтинг свежести составил всего 54% по мнению критиков и 18% по мнению зрителей.

Сюжет и концепция

"Проклятие: Обитель смерти" рассказывает о паре псевдоэкстрасенсов, Джексоне и Анджеле, которые зарабатывают на жизнь тем, что обманывают людей, помогая им избавиться от привидений, в которые сами не верят. Их деятельность кажется безопасной и рутинной, пока они не сталкиваются с настоящим сверхъестественным явлением в детском приюте, населенном призраками. Этот контраст между фальшивым бизнесом и реальной угрозой создаёт основу для сюжета, который пытался соединить элементы ужаса и психологического напряжения.

