Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пол в доме
Пол в доме
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Михаил Волков Опубликована сегодня в 17:24

Выбор без права на спешку: ковёр и паркетная доска создают уют с разным сроком годности

Выбор пола повлиял на комфорт и уход за жильём — The Spruce

Выбор напольного покрытия часто определяет не только внешний вид интерьера, но и то, насколько комфортно будет жить в квартире или доме долгие годы. Ковровые покрытия и паркетная доска остаются одними из самых популярных решений, хотя по свойствам и ощущениям они принципиально различаются. Каждый из этих материалов по-своему влияет на уют, акустику и практичность пространства. Об этом сообщает издание The Spruce.

Принципиальная разница материалов

Ковровое покрытие — это мягкий настил с ворсом, который чаще всего изготавливается из синтетических волокон, таких как нейлон или полиэстер. Реже встречаются варианты из шерсти или хлопка. Ковролин укладывается сплошным полотном и создаёт ровную, тёплую поверхность, приятную на ощупь. В российских интерьерах его часто выбирают для спален, детских и зон отдыха, где важны тишина и ощущение уюта.

Паркетная доска относится к жёстким напольным покрытиям и изготавливается из натуральной древесины. Она бывает массивной, полностью выполненной из цельного дерева, и инженерной, где верхний слой из ценной породы соединён с многослойным основанием. Инженерные решения лучше переносят перепады влажности и температуры, что особенно актуально для климата большинства регионов России и домов с центральным отоплением.

Уход и чистота в повседневной жизни

Ковровое покрытие требует регулярной и тщательной уборки. Пылесос помогает поддерживать внешний вид, однако пыль, шерсть животных и аллергены со временем накапливаются в ворсе. Даже при аккуратном использовании ковры нуждаются в систематическом уходе, поскольку регулярная чистка ковров снижает уровень аллергенов в доме и напрямую влияет на качество воздуха в помещении. Некоторые пятна при этом могут оставаться надолго, ухудшая внешний вид покрытия.

Паркетная доска в этом плане заметно практичнее. Для поддержания чистоты достаточно сухой уборки и периодической протирки слегка влажной тряпкой с подходящими средствами. Дополнительным преимуществом считается возможность восстановления поверхности — например, льняное масло восстанавливает блеск паркетных полов.

Влага и температурные воздействия

Оба материала чувствительны к условиям эксплуатации. Ковролин не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и кухни. Даже если волокна устойчивы к воде, под покрытием может образоваться плесень. Также ковры легко повреждаются горячими предметами и плохо переносят сильный нагрев.

Паркетная доска также не любит избыточную влагу, однако при аккуратном использовании хорошо подходит для жилых комнат и кухонь, где пролитую жидкость можно быстро убрать. Инженерные варианты более стабильны и меньше подвержены деформации при сезонных изменениях микроклимата.

Комфорт, акустика и ощущения

Главное преимущество коврового покрытия — комфорт. Оно тёплое, мягкое и заметно снижает уровень шума, что особенно важно в многоквартирных домах. Ковролин смягчает шаги и снижает риск травм при падениях, поэтому его часто выбирают семьи с детьми и пожилыми людьми.

Паркетная доска выигрывает в плане гигиены и ощущения пространства. Дерево не удерживает пыль и микроорганизмы, его легко очищать, а натуральная фактура визуально "облегчает" интерьер. При этом стоит учитывать, что деревянные полы могут усиливать звук шагов, особенно при ошибках в укладке.

Влияние на восприятие жилья

Ковровое покрытие обычно воспринимается как практичное и уютное решение, ориентированное на комфорт в повседневной жизни. Оно помогает быстро сделать помещение тёплым и тихим, но со временем может потребовать обновления.

Паркетная доска считается более статусным и долговечным вариантом. Натуральное дерево ассоциируется с надёжностью и качеством, а такой пол часто воспринимается как плюс при оценке жилья. Именно поэтому паркет нередко выбирают для гостиных и общих зон.

В итоге выбор между ковровым покрытием и паркетной доской зависит от назначения помещения, образа жизни и личных приоритетов. Один материал делает акцент на мягкости и тишине, другой — на долговечности и натуральности, и универсального решения здесь не существует.

Автор Михаил Волков
Михаил Волков — строитель, инженер ПГС, опыт 25 лет. Эксперт в технадзоре, аудите строительных процессов и промышленно-гражданском строительстве.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Уксус может повредить дерево, чугун и каменные столешницы из-за кислоты — Southern Living вчера в 9:34
Годами пользовалась "проверенными" советами по уборке — оказалось, половина из них вредят поверхностям

Разбираем шесть мифов об уборке: сколько мыла нужно, как ухаживать за деревом, почему уксус не универсален, как устранить запахи и избежать разводов на окнах — реальные решения.

Читать полностью » Гвоздика перебивает стойкие кухонные запахи еды — Chowhound 20.01.2026 в 22:36
Выбросила бы мандариновую кожуру — а она спасла кухню от запахов: трюк работает через 20 минут

Освежите кухню без аэрозолей: прогрейте мандариновую кожуру с гвоздикой 20 минут — натуральный дезодорант нейтрализует запахи, отпугивает насекомых и бодрит настроение.

Читать полностью » Лимонное масло помогло убрать жирные следы на полу — Сара Апарасио 20.01.2026 в 18:57
Мыла полы обычной водой — свежести не было: добавила это в ведро и дом изменился

Простые натуральные добавки к мытью полов — эфирные масла, лимонный сок, пищевая сода, уксус и кастильское мыло — дают стойкую свежесть без химии. Советы экспертов.

Читать полностью » Короткие регулярные уборки помогают поддерживать порядок без перегрузки — психологи 20.01.2026 в 14:57
Беспорядок давит, а сил ноль: неожиданный приём уборки, который реально снимает стресс

Уборка без усталости и выгорания возможна. Простые приёмы помогают поддерживать порядок в квартире даже тем, кто не любит наводить чистоту.

Читать полностью » Советские приёмы помогают поддерживать чистоту без химии — домохозяйки 20.01.2026 в 10:52
Бабушки делали это без химии — дом сиял: 7 советских хитростей, которые работают до сих пор

Проверенные временем бытовые приёмы советских бабушек снова актуальны: простые способы уборки, которые работают и сегодня без лишних затрат и химии.

Читать полностью » Контрастная мозаика дробит поверхность на десятки фрагментов – Питер Майлз дизайнер 19.01.2026 в 19:12
Эта плитка в салоне выглядит шикарно, а дома "давит": дизайнеры назвали главный виновник шума

Дизайнеры объясняют, какие плитки — мелкая контрастная мозаика, активная геометрия, пенни-плитка и яркие прожилки — чаще всего создают визуальный шум в интерьере.

Читать полностью » Кондиционер для белья используют как антистатик вне стирки – эксперты по уходу 19.01.2026 в 13:45
Статика на одежде и шторах исчезает за минуту: нужен один раствор 1:3

Кондиционер для белья — универсальный помощник: разведённый раствор борется со статикой и пылью, упрощает глажку и освежает обувь. Главное — мера.

Читать полностью » Хотели сэкономить, а пришлось переплатить: почему укладка плитки на старую невыгодна 19.01.2026 в 12:49

Эксперт по ремонту Александр Белов рассказал NewsInfo, когда можно класть новую плитку поверх старой и почему это часто выходит дороже демонтажа.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Бизнес-отели в Японии изначально рассчитаны на проживание одного — Lonely Planet
Садоводство
Сельдерей сеют в январе из-за медленного развития — salutbonjour
Наука
Космические лучи записали историю Земли в зёрнах пляжного песка — PNAS
Спорт и фитнес
Растяжка без техники и разминки привела к повреждению мышц — Мустафьева гимнастка
Красота и здоровье
Мигрень у женщин длится дольше и повторяется чаще — Хусёй
Наука
Понятия вверх и вниз работают только в гравитации Земли — The Conversation
Еда
Дип из печёного перца и феты готовят за несколько минут — Chowhound
Наука
Эволюция шеи превратила зауроподов в самых массивных наземных животных — RSOS
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet