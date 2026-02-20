Пол выглядит идеально, но звучит как сцена в театре: ошибки монтажа раскрываются слишком поздно

Пол может выглядеть безупречно после ремонта, но уже через короткое время начинает напоминать о себе характерным скрипом. Особенно часто это происходит с ламинатом и паркетом, которые считаются практичными и современными покрытиями. Об этом рассказал владелец компании по ремонту квартир "InHome" Данила Шевченко в беседе с EcoSever, объяснив, почему шум появляется даже у новых полов.

Ошибки укладки и люфт замков

Причины скрипа зависят от типа покрытия и состояния основания. По словам специалиста, неприятные звуки могут возникать как у недавно уложенного ламината, так и у старых дощатых полов. Однако в случае с современными материалами ключевым фактором чаще всего становятся нарушения технологии монтажа.

"Чаще всего полы скрипят из-за плохой укладки, если современные полы. Скрипят потому, что замки, замковые соединения, которые соединяют отдельные плашки деревянных полов между собой, разъезжаются, есть люфт", — отметил Данила Шевченко.

Когда замковые соединения расходятся, между элементами появляется минимальный зазор. При нагрузке плашки смещаются, возникает трение, и именно оно даёт характерный звук. Даже незначительная подвижность конструкции со временем усиливает проблему.

Неровное основание и подложка

Ещё одной распространённой причиной эксперт назвал дефекты основания. Если под покрытием остаются ямки или перепады, а также если выбрана подложка неподходящей толщины, ламинат начинает прогибаться. В таких условиях нагрузка распределяется неравномерно, что провоцирует появление люфта.

Специалист пояснил, что при постоянной нагрузке элементы покрытия "играют", а замки испытывают дополнительное давление. В результате даже качественный материал не спасает от шума. Скрип становится следствием совокупности технических ошибок, допущенных на этапе подготовки основания.

Износ конструкции и кардинальное решение

Со старыми деревянными полами ситуация иная. Со временем изнашиваются не только доски, но и само основание: отдельные участки проседают, где-то появляются следы подгнивания. Конструкция теряет жёсткость, а элементы начинают смещаться относительно друг друга.

"А старые полы скрипят из-за того, что они изношены, изношены основания и тоже появляется люфт, который "гуляет", то есть где-то просело, где-то подгнило, это все шевелится, от трения доски о доску начинает скрипеть", — подчеркнул эксперт.

По словам эксперта, временные меры способны лишь ненадолго снизить интенсивность звука. Надёжный способ устранения проблемы связан с полной заменой чернового основания и устройством новой стяжки. Только жёсткая и правильно подготовленная конструкция позволяет исключить "гуляние" пола и предотвратить повторное появление скрипа.