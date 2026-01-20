Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мойка полов
© freepik.com is licensed under Public domain
Опубликована сегодня в 18:57

Мыла полы обычной водой — свежести не было: добавила это в ведро и дом изменился

Лимонное масло помогло убрать жирные следы на полу — Сара Апарасио

Мытьё полов редко входит в список любимых дел, зато результат почти всегда радует: чистота и ощущение свежести в доме. И если обычная тёплая вода с мылом даёт лишь лёгкий аромат, есть простые добавки, которые усиливают "эффект свежего пола" — без лишней химии и сложных рецептов. Об этом сообщает Southern Living со ссылкой на советы двух экспертов по уборке.

Эфирные масла

Эфирные масла помогают не только добавить приятный запах, но и усилить действие некоторых домашних смесей. Их особенно удобно использовать, если вы хотите персональный аромат, а не стандартный "лимон".

"Эфирные масла — это простой способ усилить аромат натуральных чистящих ингредиентов, таких как пищевая сода, не причиняя вреда", — говорит директор по операциям Two Maids Кэти Кохун.

Эксперт Homeaglow Сара Апарасио добавляет, что разные масла дают разный "побочный бонус": лимон помогает справляться с жиром, чайное дерево ассоциируют с антибактериальными и противогрибковыми свойствами, лаванда даёт мягкий расслабляющий аромат.

Лимонный сок

Лимон — классика для "свежести". В материале рекомендуют добавлять около четверти стакана лимонного сока в воду: кислота помогает убирать грязь и мыльный налёт, а запах остаётся особенно заметным на плитке и виниле.

Средство для мытья посуды

Если под рукой нет ни лимона, ни масел, выручит обычное средство для посуды: оно рассчитано на жир и липкие следы, поэтому хорошо подходит для кухни и зон активного движения.

"Несколько капель средства для мытья посуды могут сильно помочь… оно предназначено для того, чтобы разрезать жир, убирать грязь и разрушать липкие остатки", — отмечает Кэти Кохун.

Важно не переборщить: в тексте советуют всего 1-2 чайные ложки на галлон воды, чтобы не получить лишнюю пену и разводы на глянцевых поверхностях.

Пищевая сода

Пищевая сода полезна, когда на полу есть запахи, засохшие пятна или липкие следы. Её рекомендуют как мягкий вариант для герметичной плитки, винила и линолеума — примерно 2 столовые ложки на галлон воды. Сода помогает и "поднять" загрязнение, и убрать неприятные ароматы.

Цитрусовые кожуры и травяной чай

Если хочется устойчивого и "кухонного" подхода, можно использовать цитрусовые кожуры. В тексте предлагают вскипятить кожуру в воде, процедить и добавить отвар в ведро: натуральные масла дают фруктовую свежесть и помогают с жиром.

Травяные чаи тоже подходят: мята, ромашка или зелёный чай завариваются и добавляются в воду для мытья. Такой вариант оставляет лёгкий, ненавязчивый аромат и выглядит экологичнее, чем сильные отдушки.

Белый уксус

Белый дистиллированный уксус — универсальный помощник: он помогает растворять грязь и минеральные отложения и хорошо нейтрализует запахи. Рекомендованная пропорция в материале — одна часть уксуса на десять частей тёплой воды.

Кастильское мыло

Для тех, кому средство для посуды кажется слишком "жёстким", есть более мягкий вариант — кастильское мыло. Достаточно чайной ложки на ведро тёплой воды, а аромат можно усилить несколькими каплями эфирного масла.

Готовое средство для мытья полов

Коммерческие средства тоже подходят, если использовать их аккуратно. Основное правило — читать инструкцию и соблюдать разбавление. Эксперт рекомендует выбирать травяные или цитрусовые ароматы, если цель — именно ощущение свежести.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

