В Омской области из-за паводка и подтопления населённых пунктов введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Решение об этом приняла правительственная комиссия под руководством главы МЧС России Александра Куренкова по просьбе губернатора региона Виталия Хоценко.

Режим введен с целью минимизировать последствия затопления и обеспечить проведение аварийно-восстановительных работ.

В трёх северных районах региона, в том числе в Усть-Ишимском, где начата частичная эвакуация, обстановка особенно тяжёлая. Всего подтоплено более 600 жилых домов и почти 950 приусадебных участков, более 2000 человек эвакуированы, сообщает ТАСС.

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