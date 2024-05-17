Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.05.2024 : 90,9239
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.05.2024 : 98,8978
В Омской области из-за паводка и подтопления ввели режим ЧС федерального уровня
  1. Главная
  2. Страна
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:15

В Омской области из-за паводка и подтопления ввели режим ЧС федерального уровня

В Омской области из-за паводка и подтопления населённых пунктов введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Решение об этом приняла правительственная комиссия под руководством главы МЧС России Александра Куренкова по просьбе губернатора региона Виталия Хоценко.

Режим введен с целью минимизировать последствия затопления и обеспечить проведение аварийно-восстановительных работ.

В трёх северных районах региона, в том числе в Усть-Ишимском, где начата частичная эвакуация, обстановка особенно тяжёлая. Всего подтоплено более 600 жилых домов и почти 950 приусадебных участков, более 2000 человек эвакуированы, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Doronivan (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

ЕС примет решение об использовании активов РФ уже 21 мая

ЕС примет решение об использовании активов РФ уже 21 мая

Совет Европейского союза планирует принять решение относительно использования выручки с замороженных суверенных активов России для оказания военной помощи Украине на встрече, которая состоится во вторник, 21 мая, как сообщил европейский источник РИА Новости.

Читать полностью
Путин: Россия не допустит ультиматумов по Украине

Путин: Россия не допустит ультиматумов по Украине

Россия не потерпит ультиматумов в вопросах украинского кризиса, заявил Владимир Путин.

Читать полностью

Общество

Дерматовенеролог Денисевич рассказала, что не стоит делать тату на лице и животе

Дерматовенеролог Денисевич рассказала, что не стоит делать тату на лице и животе

Дерматовенеролог Светлана Денисевич поделилась мнением о татуировках, отмечая их красоту и значение для самовыражения.

Читать полностью
Врач Блинова: при устойчивой к лечению гипертонии количество лекарств может быть увеличено до 9

Врач Блинова: при устойчивой к лечению гипертонии количество лекарств может быть увеличено до 9

Врач Наталия Блинова описала ситуацию устойчивой к лечению гипертонии, когда нормализация давления не достигается даже при использовании трех различных антигипертензивных препаратов, включая диуретик.

Читать полностью

Новости