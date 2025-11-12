Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Koi carps (23441305853)
Koi carps (23441305853)
© commons.wikimedia.org by Raita Futo from Tokyo, Japan is licensed under CC BY 2.0
Главная / Сибирский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована вчера в 23:42

Карпы против бездействия: жительница Кузбасса превратила затопленный подвал в пруд-протест

Жительница Белово завела карпов в затопленном подвале, чтобы привлечь внимание властей

Жительница города Белово в Кемеровской области нашла необычный способ привлечь внимание к коммунальной проблеме — она развела карпов в затопленном подвале собственного дома. Этот поступок стал символом отчаяния и попыткой заставить местные власти наконец решить вопрос с грунтовыми водами, которые уже много лет заливают жилые дома и участки.

Подвал, превращённый в пруд

Как рассказала хозяйка дома, Любовь из Белово, подвалы в её районе стоят в воде уже больше десяти лет, однако осенью 2025 года ситуация стала критической. Уровень грунтовых вод поднялся настолько, что вода залила печь и сделала невозможным отопление дома.

"Дорогие друзья! Очень прошу вашей огласки! Я тону! Печка в подвале под водой, отапливать ею дом невозможно!" — написала женщина в соцсетях.

Чтобы обратить внимание на беду, Любовь купила в местном рыбном хозяйстве 11 карпов и выпустила их в подвал, превратив затопленное помещение в импровизированный пруд.

"Карпы по сей день живут и здравствуют. Им очень хорошо у меня в подвале", — рассказала она.

Теперь хозяйка ведёт канал в Telegram под названием "Люба и карпы", где публикует видео с рыбой и рассказывает о жизни в доме, который постепенно уходит под воду.

Масштаб коммунальной катастрофы

По данным Общероссийского народного фронта (ОНФ), из-за критического подъёма грунтовых вод в Белово пострадали более 200 семей. В некоторых домах обрушились стены, повреждена бытовая техника и инженерные сети.

Представители ОНФ считают, что одной из причин бедствия могли стать ремонтные работы на городском трубопроводе, во время которых проводилась прессовка труб под чрезмерно высоким давлением.

"Избыточное давление распространилось по старым, изношенным трубам, что привело к их повреждению и катастрофическому подъёму воды", — пояснили в региональном отделении организации.

В ожидании реакции властей

Жители неоднократно обращались в администрацию Беловского округа и жилищную инспекцию, однако кардинальных мер по устранению последствий затоплений принято не было. Власти лишь сообщили, что министр ЖКХ Кузбасса в курсе ситуации и оказывает содействие, но проблема остаётся нерешённой.

Тем временем жители опасаются, что их дома могут буквально рухнуть из-за подмытых фундаментов. В соседнем квартале, по словам Любови, уже обвалился частный дом, купленный в ипотеку.

История беловчанки, превратившей свой подвал в "дом для карпов", стала резонансным примером человеческого отчаяния, наглядно демонстрирующим, как долгоиграющие коммунальные проблемы могут превратиться в настоящую катастрофу.

