Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Однолопастная турбина в Нидерландах
Однолопастная турбина в Нидерландах
© touchwind.org by TouchWind is licensed under public domain
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 3:25

Гигантская лопасть бросила вызов стихии — и победила: в Нидерландах началась революция

В Нидерландах испытали плавучую ветряную турбину с одной лопастью — TouchWind

Мир всё быстрее движется к зелёной энергетике. Страны вкладывают миллиарды в экологически чистые технологии, соревнуясь за то, кто предложит более эффективное решение для будущего. На этом фоне Нидерланды представили проект, который способен изменить всё представление о ветроэнергетике. Речь идёт о первой в мире плавучей ветряной турбине с одной лопастью. Об этом сообщает издание Union Rayo.

Новая эпоха ветроэнергетики

Разработка компании TouchWind отличается радикально новым подходом. В отличие от классических трёхлопастных турбин, стоящих на массивных башнях, эта модель имеет одну гигантскую лопасть и способна работать в открытом океане. Именно это делает проект по-настоящему революционным.

Турбина устойчива даже при ветре до 240 км/ч, тогда как большинство традиционных систем выключаются уже при скорости свыше 90 км/ч. Такой запас прочности позволяет использовать устройство в районах, где раньше ветроэнергетика была невозможна.

"Использование одной лопасти делает конструкцию проще, дешевле и долговечнее", — отмечают в компании TouchWind.

Как работает инновация

Чтобы понять суть изобретения, стоит рассмотреть несколько ключевых особенностей его конструкции. Турбина высотой около 200 метров может вырабатывать до 12 мегаватт энергии, что сопоставимо с потребностями целого небольшого города.

Особенность конструкции — способность турбины наклоняться под напором ветра, сохраняя устойчивость даже при штормовых порывах. Благодаря этому решению инженерам удалось снизить нагрузку на корпус и фундамент, что значительно продлевает срок службы системы.

Разработка создавалась специально для глубоководных зон океана, где строительство традиционных турбин технически сложно и экономически невыгодно.

Кроме того, турбина экологична: она не мешает морским экосистемам и позволяет использовать огромные пространства океана без ущерба для природы.

От идеи до испытаний

Проект TouchWind начал разрабатываться ещё в 2019 году. Правительство Нидерландов поддержало инициативу финансово, увидев в ней перспективу для всей отрасли. После первых успешных испытаний компания получила заказ на строительство десяти опытных турбин.

В течение 2024-2025 годов инженеры продолжили проверять поведение системы в реальных условиях океана. Цель этих экспериментов — понять, как новая технология может повысить выработку энергии по сравнению с наземными установками.

Помимо TouchWind, к проекту подключились несколько крупных партнёров:

  • MARIN - проводил гидродинамические испытания в лабораторных бассейнах;

  • Mitsui OSK Lines - инвестировал средства и оказал стратегическую поддержку;

  • We4Ce - отвечал за проектирование лопасти ротора;

  • Правительство Нидерландов - финансировало дальнейшие этапы разработки.

Такое объединение усилий доказывает, что большие инновации рождаются из сотрудничества науки, бизнеса и государства.

Технологическое значение и влияние на будущее

Новая турбина способна стать символом устойчивого прогресса. Она не только делает производство энергии дешевле и надёжнее, но и показывает, как человечество может использовать океан разумно и ответственно.

"Плавучие турбины открывают путь к энергетике, независимой от суши", — говорится в пресс-релизе компании TouchWind.

Если технология подтвердит свою эффективность, её можно будет устанавливать в районах с сильными ветрами, где ранее энергетические проекты считались невозможными.

Плюсы и минусы плавучих турбин

Прежде чем технология станет массовой, стоит рассмотреть её ключевые преимущества и ограничения.

Преимущества:

  • использование одной лопасти снижает стоимость строительства;

  • устойчивость при экстремальных погодных условиях;

  • экологичность и минимальное воздействие на морскую жизнь;

  • высокая мощность и универсальность.

Недостатки:

  • высокая стоимость первых опытных установок;

  • сложность транспортировки и монтажа;

  • необходимость длительных испытаний на открытых водах.

Сравнение с традиционными ветроустановками

Если сопоставить плавучие турбины с классическими наземными системами, различия становятся очевидными. Наземные установки проще в обслуживании, но ограничены рельефом местности и скоростью ветра. Плавучие же турбины могут располагаться в любой точке океана, где ветер постоянен и силён.

Классические трёхлопастные конструкции проигрывают по эффективности в суровых погодных условиях. Новая турбина от TouchWind наоборот — максимально эффективна в бурю, что делает её уникальным решением для северных морей и океанических шельфов.

Советы по выбору ветрогенераторов

Для частных инвесторов и компаний, интересующихся ветроэнергетикой, важно понимать, какие критерии выбирать при покупке или установке турбин.

  1. Определите местность. Если речь идёт о прибрежных районах или островах — плавающая турбина может стать выгодным решением.

  2. Рассчитайте мощность. Для небольших нужд достаточно 1-2 МВт, но для промышленных целей подойдут установки мощностью свыше 10 МВт.

  3. Учтите стоимость обслуживания. Простые по конструкции модели, как у TouchWind, требуют меньше затрат.

  4. Изучите климат. В районах с частыми ураганами или сильными штормами важна способность оборудования выдерживать экстремальные ветра.

Популярные вопросы о плавучих ветряных турбинах

1. Можно ли установить такую турбину у побережья?
Да, при условии соблюдения экологических норм и наличия достаточной глубины.

2. Сколько стоит одна установка?
Цена зависит от размера и мощности. Промышленные модели, как у TouchWind, оцениваются в десятки миллионов евро.

3. Что лучше: обычная или плавучая турбина?
Плавучие установки эффективнее на больших глубинах и при сильных ветрах, но требуют более сложной логистики и обслуживания.

Энергия будущего — из океана

Технология TouchWind может стать отправной точкой новой эры в возобновляемой энергетике. Плавучие ветряные турбины позволяют человечеству шагнуть за пределы суши, открывая путь к миру, где чистая энергия становится по-настоящему глобальной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследователи отметили, что ИИ опережает науку о сознании — Frontiers in Science вчера в 15:55
ИИ рвётся вперёд, а понимание сознания буксует: на горизонте появляется риск, о котором молчат

Учёные предупреждают: ИИ развивается быстрее, чем наука успевает понять природу сознания, что создаёт этические риски и требует новых научных подходов.

Читать полностью » Дайвер нашел крупнейший клад римских монет у побережья Сардинии — эксперт вчера в 15:14
Обычный дайвер, необычная находка: клад римских монет на Сардинии перепишет историю торговли

На Сардинии обнаружен крупнейший клад древнеримских бронзовых монет. Эта находка помогает раскрыть торговые связи Римской империи и историю её экономики.

Читать полностью » Зонд OSIRIS-APEX получил уникальные снимки Земли и Луны с близкого расстояния — NASA вчера в 15:14
Земля как трамплин для космических исследований: как маневр зонда OSIRIS-APEX ускоряет путь к Апофису

Зонд NASA OSIRIS-APEX выполнил гравитационный маневр, получив уникальные снимки Земли и Луны, и теперь направляется к астероиду Апофис. Как эта миссия поможет учёным понять гравитационные воздействия на астероиды?

Читать полностью » Уровень витамина D связан с психоэмоциональным состоянием, доказали учёные БФУ — Андрей Тарасов вчера в 15:14
Весной в два раза больше депрессий: почему витамин D становится критическим для психики

Учёные установили связь между дефицитом витамина D и психоэмоциональным состоянием. Как его недостаток влияет на риск депрессии и тревоги, и что с этим делать?

Читать полностью » Астросейсмология помогает выявить противоречия в возрасте звезды Gaia BH2 — Дэниел Хей вчера в 15:14
Молодой возраст, старый состав: звезда Gaia BH2 ставит под сомнение теории о звёздной эволюции

Звезда Gaia BH2 удивляет учёных своей противоречивой природой. Как она слилась с чёрной дырой, и какие загадки скрывает её возраст и состав?

Читать полностью » Мутации в участках начала транскрипции могут привести к развитию генетических заболеваний —ученые вчера в 15:14
Мутации, которые нас пугают: как изучение горячих точек меняет диагностику заболеваний

Учёные обнаружили, где происходят наиболее частые мутации в ДНК и как это знание может помочь в лечении наследственных заболеваний. Узнайте, почему начала транскрипции так уязвимы.

Читать полностью » Образ молчания смерти прослеживается в ритуальной скульптуре Сайбурча — археолог Олег Воронов вчера в 13:37
Лица из камня смотрят сквозь тысячелетия: будто ранний неолит впервые решил сделать селфи — и вышло пугающе хорошо

Археологи Таш-Тепелера находят редкие рельефы и миниатюрные скульптуры, раскрывая непростой мир символов, существовавший 12 тысяч лет назад.

Читать полностью » Крит вошёл в зону максимальной сейсмоопасности — геолог Бабис Фасулас вчера в 11:25
Под ногами бурлит древний гнев Земли: почему Крит живёт на пороховой бочке

Крит — рай для туристов, но кошмар для геологов. Почему остров остаётся в красной зоне сейсмической опасности и как подготовиться к подземным толчкам?

Читать полностью »

Новости
Еда
Томатный соус из помидоров, лука и чеснока подходит для пиццы и мяса — соцсети
Туризм
В 2026 году в ОАЭ откроют три новых музея: Natural History, Zayed National и Dubai Museum of Art — соцсети
Красота и здоровье
Учёные зафиксировали рост негативных реакций на медитацию — CPS
Авто и мото
Автомобили с МКПП экономичнее по расходу топлива чем с автоматом — автоэксперт
Спорт и фитнес
Тренировки по выходным снизили риск когнитивных нарушений на 25 % — BJSM
Питомцы
Собаки распознают стресс человека по запаху с точностью 93,75 % — Animal Cognition
Садоводство
Эстрагон укореняется быстрее при зимнем черенковании
Авто и мото
Аэрозольные баллончики теряют герметичность при морозе в машине — автоспециалисты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet