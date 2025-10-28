Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Италии
Флаг Италии
© www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 1:16

Италия вышла в море за энергией будущего: на карте Европы появляется гигант Messapia

Итальянское правительство одобрило запуск первой плавучей ВЭС в Средиземном море

Пока многие европейские страны только обсуждают развитие морской ветроэнергетики, Италия уже строит первую плавучую электростанцию в Средиземном море. Проект Messapia Floating Wind станет новым этапом в переходе к "зелёному" будущему региона и символом технологического лидерства страны.

Как родилась идея Messapia

Всего в 28 километрах от побережья Апулии и примерно в 45-50 километрах от греческих берегов Корфу, в проливе Отранто, появится первая плавучая ветроэлектростанция Средиземноморья. Проектом занимается Messapia Floating Wind Srl, дочерняя компания Eni Plenitude.

На морской площади в 476 квадратных километров установят 73 ветряные турбины мощностью по 18 МВт каждая. Общая выработка составит 1,3 ГВт - этого хватит, чтобы обеспечить более 10% энергопотребления региона Апулия.

Глубина в месте размещения достигает 850 метров, поэтому турбины установят не на дне, а на плавучих полупогружных платформах, закреплённых специальными якорными системами, минимально воздействующими на морскую экосистему.

Электроэнергия будет передаваться на берег по подводным кабелям 220 кВ, соединённым с двумя плавучими подстанциями. Оттуда четыре магистральных кабеля доставят энергию в Порто-Бадиско — на юг региона Отранто.

Трансграничный фактор: Италия и Греция

Messapia — не просто итальянский проект. Он расположен в зоне, где пересекаются экономические интересы двух стран — Италии и Греции. Согласно Конвенции Эспо 1991 года, государства обязаны консультироваться по всем проектам, способным оказать трансграничное воздействие на окружающую среду.

По этой причине Италия уведомила Грецию, и Министерство окружающей среды и энергетики Греции вынесло вопрос на общественные консультации. Афины оценивают возможное влияние станции на судоходство, орнитологические маршруты и морскую экосистему.

Интересно, что в самой Греции аналогичные проекты пока не вышли за пределы планирования.

Италия и Греция в сфере морской ветроэнергетики

Показатель Италия Греция
Реальные проекты Messapia (1,3 ГВт), Toscana, Calabria, Sardegna Пока нет реализованных
Стадия развития Техническое проектирование, готовность к строительству в 2027 г. Подготовка правовой базы, ожидание министерского решения
Глубины размещения До 850 м, платформы полупогружные Глубины 400-700 м, проекты на стадии исследований
Ожидаемая мощность 11,5 ТВт·ч в год -
Объём инвестиций 4,5-5 млрд евро -

Почему Италии удалось опередить соседей

Причин несколько. Во-первых, страна давно вкладывает средства в технологии плавучих турбин, которые позволяют использовать глубоководные участки. Во-вторых, Eni Plenitude уже реализует проекты в Калабрии, Сардинии и Тоскане, имея опыт морских энергетических систем.

А ещё - грамотная инфраструктура. Италия создала устойчивую цепочку поставок, включающую судостроительные верфи, кабельные компании и инженерные бюро, что значительно ускоряет реализацию подобных инициатив.

Советы шаг за шагом: как создаётся плавучая ветроэлектростанция

  1. Выбор площадки - анализ ветров, глубин и экологии.

  2. Проектирование турбин и платформ - расчёт нагрузки, испытания в бассейнах.

  3. Монтаж подстанций и прокладка кабелей - ключевая часть, требующая точности.

  4. Испытания систем управления и связи.

  5. Подключение к береговой сети и ввод в эксплуатацию.

Именно эти этапы планируется пройти до 2030 года, когда Messapia будет запущена в работу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: размещение турбин в зонах активной миграции птиц.
    Последствие: массовая гибель пернатых и протесты экологов.
    Альтернатива: использование радарных систем BirdScan и корректировка графика работы турбин.

  • Ошибка: экономия на системах якорения.
    Последствие: повышенный риск сдвига платформ при шторме.
    Альтернатива: гибридные якорные системы с датчиками натяжения.

  • Ошибка: недооценка логистических затрат.
    Последствие: задержка сроков на годы.
    Альтернатива: заранее разработанный портовый кластер обслуживания (как в Бриндизи).

А что если… Греция догонит Италию?

Если Афины активируют свою программу морской ветроэнергетики, появится единый энергетический коридор между Италией и Грецией. Он позволит не только обмениваться электроэнергией, но и снизить зависимость региона от ископаемого топлива.

К тому же, у Греции есть географическое преимущество — множество островов и сильные ветры Эгейского моря. Но без политического решения и привлечения инвестиций сектор остаётся замороженным.

Плюсы и минусы плавучих ветроэлектростанций

Плюсы Минусы
Возможность установки на больших глубинах Сложность монтажа и дорогая логистика
Минимальное влияние на береговую линию Более высокая стоимость обслуживания
Устойчивость к сильным ветрам и волнам Ограниченные мощности судов-подрядчиков
Снижение визуального воздействия на ландшафт Необходимость постоянного мониторинга систем якорения

Исторический контекст

Идея плавучих ветряков родилась в Норвегии в начале 2000-х годов, где были испытаны первые модели Hywind. Позже концепцию подхватила Япония, установив турбины у побережья Фукусимы.

Теперь очередь Средиземноморья. Проект Messapia станет не просто технологическим экспериментом, а шагом к новой энергетической карте Южной Европы.

3 интересных факта

• Messapia сможет снабжать более 1,5 млн домохозяйств чистой энергией.
• Расчётная экономия выбросов CO₂ - около 6 млн тонн в год.
• Уровень шума под водой не превысит 180 дБ, что допустимо для морских млекопитающих.

FAQ

1. Когда начнётся строительство Messapia?
Старт намечен на 2027 год, завершение и запуск — около 2030-го.

2. Сколько прослужит электростанция?
Ожидаемый срок эксплуатации — 25-30 лет, после чего предусмотрен полный демонтаж и утилизация материалов.

3. Сколько стоит проект?
Инвестиции оцениваются в 4,5-5 млрд евро, что делает его одним из крупнейших в регионе.

4. Какое влияние он окажет на природу?
Воздействие минимальное — платформа не повреждает дно, а шумовые характеристики соответствуют экологическим нормам ЕС.

5. Что получит регион Апулия?
Рабочие места, развитие инфраструктуры и снижение зависимости от газа.

Мифы и правда о плавучих турбинах

  • Миф: такие станции опасны для морской фауны.
    Правда: современные платформы создают минимальные колебания, а их тени не мешают миграции рыб.

  • Миф: ветряки портят вид побережья.
    Правда: Messapia расположена более чем в 25 км от берега и визуально почти неразличима.

  • Миф: морская энергия слишком дорогая.
    Правда: уже к 2035 году себестоимость 1 МВт·ч снизится на 40% по сравнению с наземными станциями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гендиректор RTA Аль Тайер: Дубай к 2035 году переведёт 25% транспорта в автономный режим сегодня в 0:37
Метро, трамваи и аэротакси: почему Дубай стал лабораторией транспорта будущего

RTA за двадцать лет превратило Дубай из города пробок в образец умной мобильности. Как им это удалось — от метро до аэротакси?

Читать полностью » Обнаружен уникальный деревянный герб кардинала Уолси, чудом уцелевший после опалы 1529 года вчера в 23:06
Генрих VIII не смог уничтожить его: как деревянный герб Уолси пережил королевский гнев

Обнаружен единственный уцелевший деревянный герб кардинала Уолси, чудом сохранившийся после его опалы при Генрихе VIII. Находка проливает свет на забытые страницы истории.

Читать полностью » Профессор Зеленицки: в Монголии обнаружен новый вид тираннозавра — монгольский принц-дракон вчера в 23:02
Монгольский сюрприз: найден динозавр, который изменил всё, что мы знали о тираннозаврах

Ученые открыли нового тираннозавра — "монгольского принца-дракона", который был недостающим звеном между мелкими хищниками и гигантским тираннозавром рекс.

Читать полностью » Беязыт: в Турции обнаружены уникальные захоронения бронзового века с личными вещами умерших вчера в 22:59
Могилы с сокровищами раскрыли тайну: как 4000 лет назад провожали в последний путь в Турции

В турецком кургане Икизтепе обнаружены уникальные погребения бронзового века: охотник с гарпунами и ребенок с браслетами, проливающие свет на древние погребальные обряды.

Читать полностью » На Землю надвигается геомагнитный шторм из-за которых ожидаются сбои в работе техники вчера в 22:55
Техногенная катастрофа или природное явление? Земля под ударом солнечной бури

Ученые предупреждают о недельной магнитной буре, вызванной пиком солнечной активности. Сильный геомагнитный шторм может повлиять на здоровье и работу техники.

Читать полностью » INRAP: во Франции обнаружен археологический комплекс с 6000-летней историей заселения вчера в 21:50
Копали под фермой — нашли сокровища: как случайность открыла историю человечества

В Бретани археологи обнаружили уникальный комплекс, свидетельствующий о непрерывном проживании людей на протяжении 6000 лет — от неолита до Римской империи.

Читать полностью » CUORE: физики пытаются зафиксировать событие, происходящее раз в триллион триллионов лет вчера в 21:45
В Италии ищут частицу-призрак: если найдут, придётся переписать законы физики

В подземной лаборатории в Италии физики ищут сверхредкий ядерный распад, который может доказать, что нейтрино является своей собственной античастицей.

Читать полностью » Качиньский: на Лысой Горе найден редкий хирургический инструмент эпохи кельтов вчера в 20:41
Операция на мозге в IV веке до н.э.? В Польше раскрыли секреты древней хирургии

Польские археологи нашли на Лысой Горе редкий кельтский инструмент для трепанации черепа, свидетельствующий о высокоразвитой медицине этого древнего народа.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Персональный тренер Клэкстон: без разминки невозможна безопасная тренировка
УрФО
Отдых в Армении: сколько стоит поездка из Урала и что посмотреть в Ереване
Дом
Требующие особого ухода растения: советы по уходу за капризными комнатными культурами
Авто и мото
Директор "Автостата" Целиков: продажи новых машин превысили 1 млн в 2025 году
Туризм
Крис Бруннинг заявил, что зимняя Лапландия — место для волшебства и северного сияния
Еда
La Repubblica: старинный каштановый десерт снова появился в меню Милана
Питомцы
Кинолог заявил, что рычание помогает собаке избегать конфликтов
Спорт и фитнес
Правильное дыхание во время тренировки снижает риск травм и повышает силу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet