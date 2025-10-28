Италия вышла в море за энергией будущего: на карте Европы появляется гигант Messapia
Пока многие европейские страны только обсуждают развитие морской ветроэнергетики, Италия уже строит первую плавучую электростанцию в Средиземном море. Проект Messapia Floating Wind станет новым этапом в переходе к "зелёному" будущему региона и символом технологического лидерства страны.
Как родилась идея Messapia
Всего в 28 километрах от побережья Апулии и примерно в 45-50 километрах от греческих берегов Корфу, в проливе Отранто, появится первая плавучая ветроэлектростанция Средиземноморья. Проектом занимается Messapia Floating Wind Srl, дочерняя компания Eni Plenitude.
На морской площади в 476 квадратных километров установят 73 ветряные турбины мощностью по 18 МВт каждая. Общая выработка составит 1,3 ГВт - этого хватит, чтобы обеспечить более 10% энергопотребления региона Апулия.
Глубина в месте размещения достигает 850 метров, поэтому турбины установят не на дне, а на плавучих полупогружных платформах, закреплённых специальными якорными системами, минимально воздействующими на морскую экосистему.
Электроэнергия будет передаваться на берег по подводным кабелям 220 кВ, соединённым с двумя плавучими подстанциями. Оттуда четыре магистральных кабеля доставят энергию в Порто-Бадиско — на юг региона Отранто.
Трансграничный фактор: Италия и Греция
Messapia — не просто итальянский проект. Он расположен в зоне, где пересекаются экономические интересы двух стран — Италии и Греции. Согласно Конвенции Эспо 1991 года, государства обязаны консультироваться по всем проектам, способным оказать трансграничное воздействие на окружающую среду.
По этой причине Италия уведомила Грецию, и Министерство окружающей среды и энергетики Греции вынесло вопрос на общественные консультации. Афины оценивают возможное влияние станции на судоходство, орнитологические маршруты и морскую экосистему.
Интересно, что в самой Греции аналогичные проекты пока не вышли за пределы планирования.
Италия и Греция в сфере морской ветроэнергетики
|Показатель
|Италия
|Греция
|Реальные проекты
|Messapia (1,3 ГВт), Toscana, Calabria, Sardegna
|Пока нет реализованных
|Стадия развития
|Техническое проектирование, готовность к строительству в 2027 г.
|Подготовка правовой базы, ожидание министерского решения
|Глубины размещения
|До 850 м, платформы полупогружные
|Глубины 400-700 м, проекты на стадии исследований
|Ожидаемая мощность
|11,5 ТВт·ч в год
|-
|Объём инвестиций
|4,5-5 млрд евро
|-
Почему Италии удалось опередить соседей
Причин несколько. Во-первых, страна давно вкладывает средства в технологии плавучих турбин, которые позволяют использовать глубоководные участки. Во-вторых, Eni Plenitude уже реализует проекты в Калабрии, Сардинии и Тоскане, имея опыт морских энергетических систем.
А ещё - грамотная инфраструктура. Италия создала устойчивую цепочку поставок, включающую судостроительные верфи, кабельные компании и инженерные бюро, что значительно ускоряет реализацию подобных инициатив.
Советы шаг за шагом: как создаётся плавучая ветроэлектростанция
-
Выбор площадки - анализ ветров, глубин и экологии.
-
Проектирование турбин и платформ - расчёт нагрузки, испытания в бассейнах.
-
Монтаж подстанций и прокладка кабелей - ключевая часть, требующая точности.
-
Испытания систем управления и связи.
-
Подключение к береговой сети и ввод в эксплуатацию.
Именно эти этапы планируется пройти до 2030 года, когда Messapia будет запущена в работу.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: размещение турбин в зонах активной миграции птиц.
Последствие: массовая гибель пернатых и протесты экологов.
Альтернатива: использование радарных систем BirdScan и корректировка графика работы турбин.
-
Ошибка: экономия на системах якорения.
Последствие: повышенный риск сдвига платформ при шторме.
Альтернатива: гибридные якорные системы с датчиками натяжения.
-
Ошибка: недооценка логистических затрат.
Последствие: задержка сроков на годы.
Альтернатива: заранее разработанный портовый кластер обслуживания (как в Бриндизи).
А что если… Греция догонит Италию?
Если Афины активируют свою программу морской ветроэнергетики, появится единый энергетический коридор между Италией и Грецией. Он позволит не только обмениваться электроэнергией, но и снизить зависимость региона от ископаемого топлива.
К тому же, у Греции есть географическое преимущество — множество островов и сильные ветры Эгейского моря. Но без политического решения и привлечения инвестиций сектор остаётся замороженным.
Плюсы и минусы плавучих ветроэлектростанций
|Плюсы
|Минусы
|Возможность установки на больших глубинах
|Сложность монтажа и дорогая логистика
|Минимальное влияние на береговую линию
|Более высокая стоимость обслуживания
|Устойчивость к сильным ветрам и волнам
|Ограниченные мощности судов-подрядчиков
|Снижение визуального воздействия на ландшафт
|Необходимость постоянного мониторинга систем якорения
Исторический контекст
Идея плавучих ветряков родилась в Норвегии в начале 2000-х годов, где были испытаны первые модели Hywind. Позже концепцию подхватила Япония, установив турбины у побережья Фукусимы.
Теперь очередь Средиземноморья. Проект Messapia станет не просто технологическим экспериментом, а шагом к новой энергетической карте Южной Европы.
3 интересных факта
• Messapia сможет снабжать более 1,5 млн домохозяйств чистой энергией.
• Расчётная экономия выбросов CO₂ - около 6 млн тонн в год.
• Уровень шума под водой не превысит 180 дБ, что допустимо для морских млекопитающих.
FAQ
1. Когда начнётся строительство Messapia?
Старт намечен на 2027 год, завершение и запуск — около 2030-го.
2. Сколько прослужит электростанция?
Ожидаемый срок эксплуатации — 25-30 лет, после чего предусмотрен полный демонтаж и утилизация материалов.
3. Сколько стоит проект?
Инвестиции оцениваются в 4,5-5 млрд евро, что делает его одним из крупнейших в регионе.
4. Какое влияние он окажет на природу?
Воздействие минимальное — платформа не повреждает дно, а шумовые характеристики соответствуют экологическим нормам ЕС.
5. Что получит регион Апулия?
Рабочие места, развитие инфраструктуры и снижение зависимости от газа.
Мифы и правда о плавучих турбинах
-
Миф: такие станции опасны для морской фауны.
Правда: современные платформы создают минимальные колебания, а их тени не мешают миграции рыб.
-
Миф: ветряки портят вид побережья.
Правда: Messapia расположена более чем в 25 км от берега и визуально почти неразличима.
-
Миф: морская энергия слишком дорогая.
Правда: уже к 2035 году себестоимость 1 МВт·ч снизится на 40% по сравнению с наземными станциями.
