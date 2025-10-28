Италия вышла в море за энергией будущего: на карте Европы появляется гигант Messapia

Пока многие европейские страны только обсуждают развитие морской ветроэнергетики, Италия уже строит первую плавучую электростанцию в Средиземном море. Проект Messapia Floating Wind станет новым этапом в переходе к "зелёному" будущему региона и символом технологического лидерства страны.

Как родилась идея Messapia

Всего в 28 километрах от побережья Апулии и примерно в 45-50 километрах от греческих берегов Корфу, в проливе Отранто, появится первая плавучая ветроэлектростанция Средиземноморья. Проектом занимается Messapia Floating Wind Srl, дочерняя компания Eni Plenitude.

На морской площади в 476 квадратных километров установят 73 ветряные турбины мощностью по 18 МВт каждая. Общая выработка составит 1,3 ГВт - этого хватит, чтобы обеспечить более 10% энергопотребления региона Апулия.

Глубина в месте размещения достигает 850 метров, поэтому турбины установят не на дне, а на плавучих полупогружных платформах, закреплённых специальными якорными системами, минимально воздействующими на морскую экосистему.

Электроэнергия будет передаваться на берег по подводным кабелям 220 кВ, соединённым с двумя плавучими подстанциями. Оттуда четыре магистральных кабеля доставят энергию в Порто-Бадиско — на юг региона Отранто.

Трансграничный фактор: Италия и Греция

Messapia — не просто итальянский проект. Он расположен в зоне, где пересекаются экономические интересы двух стран — Италии и Греции. Согласно Конвенции Эспо 1991 года, государства обязаны консультироваться по всем проектам, способным оказать трансграничное воздействие на окружающую среду.

По этой причине Италия уведомила Грецию, и Министерство окружающей среды и энергетики Греции вынесло вопрос на общественные консультации. Афины оценивают возможное влияние станции на судоходство, орнитологические маршруты и морскую экосистему.

Интересно, что в самой Греции аналогичные проекты пока не вышли за пределы планирования.

Италия и Греция в сфере морской ветроэнергетики

Показатель Италия Греция Реальные проекты Messapia (1,3 ГВт), Toscana, Calabria, Sardegna Пока нет реализованных Стадия развития Техническое проектирование, готовность к строительству в 2027 г. Подготовка правовой базы, ожидание министерского решения Глубины размещения До 850 м, платформы полупогружные Глубины 400-700 м, проекты на стадии исследований Ожидаемая мощность 11,5 ТВт·ч в год - Объём инвестиций 4,5-5 млрд евро -

Почему Италии удалось опередить соседей

Причин несколько. Во-первых, страна давно вкладывает средства в технологии плавучих турбин, которые позволяют использовать глубоководные участки. Во-вторых, Eni Plenitude уже реализует проекты в Калабрии, Сардинии и Тоскане, имея опыт морских энергетических систем.

А ещё - грамотная инфраструктура. Италия создала устойчивую цепочку поставок, включающую судостроительные верфи, кабельные компании и инженерные бюро, что значительно ускоряет реализацию подобных инициатив.

Советы шаг за шагом: как создаётся плавучая ветроэлектростанция

Выбор площадки - анализ ветров, глубин и экологии. Проектирование турбин и платформ - расчёт нагрузки, испытания в бассейнах. Монтаж подстанций и прокладка кабелей - ключевая часть, требующая точности. Испытания систем управления и связи. Подключение к береговой сети и ввод в эксплуатацию.

Именно эти этапы планируется пройти до 2030 года, когда Messapia будет запущена в работу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: размещение турбин в зонах активной миграции птиц.

Последствие: массовая гибель пернатых и протесты экологов.

Альтернатива: использование радарных систем BirdScan и корректировка графика работы турбин.

Ошибка: экономия на системах якорения.

Последствие: повышенный риск сдвига платформ при шторме.

Альтернатива: гибридные якорные системы с датчиками натяжения.

Ошибка: недооценка логистических затрат.

Последствие: задержка сроков на годы.

Альтернатива: заранее разработанный портовый кластер обслуживания (как в Бриндизи).

А что если… Греция догонит Италию?

Если Афины активируют свою программу морской ветроэнергетики, появится единый энергетический коридор между Италией и Грецией. Он позволит не только обмениваться электроэнергией, но и снизить зависимость региона от ископаемого топлива.

К тому же, у Греции есть географическое преимущество — множество островов и сильные ветры Эгейского моря. Но без политического решения и привлечения инвестиций сектор остаётся замороженным.

Плюсы и минусы плавучих ветроэлектростанций

Плюсы Минусы Возможность установки на больших глубинах Сложность монтажа и дорогая логистика Минимальное влияние на береговую линию Более высокая стоимость обслуживания Устойчивость к сильным ветрам и волнам Ограниченные мощности судов-подрядчиков Снижение визуального воздействия на ландшафт Необходимость постоянного мониторинга систем якорения

Исторический контекст

Идея плавучих ветряков родилась в Норвегии в начале 2000-х годов, где были испытаны первые модели Hywind. Позже концепцию подхватила Япония, установив турбины у побережья Фукусимы.

Теперь очередь Средиземноморья. Проект Messapia станет не просто технологическим экспериментом, а шагом к новой энергетической карте Южной Европы.

3 интересных факта

• Messapia сможет снабжать более 1,5 млн домохозяйств чистой энергией.

• Расчётная экономия выбросов CO₂ - около 6 млн тонн в год.

• Уровень шума под водой не превысит 180 дБ, что допустимо для морских млекопитающих.

FAQ

1. Когда начнётся строительство Messapia?

Старт намечен на 2027 год, завершение и запуск — около 2030-го.

2. Сколько прослужит электростанция?

Ожидаемый срок эксплуатации — 25-30 лет, после чего предусмотрен полный демонтаж и утилизация материалов.

3. Сколько стоит проект?

Инвестиции оцениваются в 4,5-5 млрд евро, что делает его одним из крупнейших в регионе.

4. Какое влияние он окажет на природу?

Воздействие минимальное — платформа не повреждает дно, а шумовые характеристики соответствуют экологическим нормам ЕС.

5. Что получит регион Апулия?

Рабочие места, развитие инфраструктуры и снижение зависимости от газа.

Мифы и правда о плавучих турбинах