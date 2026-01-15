Тренд из 90-х вернулся по-новому: стрижка до ключиц снова в моде — но есть один секрет формы

Иногда хочется обновить образ, но мысль о радикальной стрижке останавливает. В 2026 году для таких сомнений появляется почти идеальный компромисс: длина, которая находится на границе между бобом и лобом и легко "переезжает" туда-сюда за счёт укладки. Она выглядит свежо, не требует смелого шага с ножницами и при этом даёт ощущение перемен. Об этом сообщает автор Хрисса Дарсакли.

Длина, которая подстраивается под настроение

Речь о стрижке на уровне шеи-плеч: в одном варианте она читается как короткий лоб, в другом — как аккуратный боб. Именно поэтому такую "рамку" называют универсальной: визуально можно укоротить или вытянуть силуэт, просто изменив объём у корней и направление концов. Это "золотая середина" для тех, кто хочет обновления, но не готов прощаться с длиной окончательно.

Если нужен ориентир, достаточно посмотреть на образы Селены Гомес и Хейли Бибер. Обе выбирают длину, которая ложится от линии шеи до плеч и в зависимости от укладки выглядит то более короткой, то более длинной. В результате образ легко адаптируется под повод — от повседневного до более собранного.

Почему тренд кажется знакомым

Эта длина уже была популярна: в 90-х многие знаменитости носили волосы примерно до ключиц, избегая ультракоротких вариантов. Фокус делали на мягко изогнутых концах, объёме и слоях — так стрижка выглядела где-то между короткой и средней, не давая однозначного ответа, "коротко это или нет". Сегодня возвращается та же идея, но в более современном, лёгком прочтении.

Как работает эффект "то лоб, то боб"

Селена Гомес — показательный пример того, как один и тот же базовый срез может выглядеть совершенно по-разному. В одни дни её укладка напоминает лоб, который почти касается плеч, а в другие — полноценный боб, сидящий ближе к шее. Смысл не в наращивании и не в хитростях с длиной, а в том, как сделаны корни и концы: приподнятый объём и чётко проработанная форма мгновенно меняют впечатление.

Хейли Бибер демонстрирует ещё более "быстрый" сценарий: если длина чуть ниже плеч, её можно визуально собрать в более короткий формат. Лёгкая работа с корнями, круглая щётка и хорошая фиксация — и лоб за несколько минут начинает выглядеть как боб.

Кому особенно подойдёт такой вариант

Тем, кто не может определиться, насколько коротко хочет постричься.

Тем, кто любит часто менять настроение образа без салонных решений.

Тем, кому нужна стрижка, которая выглядит непринуждённо, но аккуратно.

В итоге эта "плавающая" длина становится удобным ответом на вечную дилемму: хочется обновления, но страшно ошибиться. Она даёт свободу выбора, снимает стресс от необратимости и хорошо совпадает с общей эстетикой 2026 года — лёгкой, ухоженной и без лишней драматичности.