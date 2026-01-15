Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 16:55

Тренд из 90-х вернулся по-новому: стрижка до ключиц снова в моде — но есть один секрет формы

Плавающую длину меняют укладкой за счёт объёма у корней и концов — Дарсакли

Иногда хочется обновить образ, но мысль о радикальной стрижке останавливает. В 2026 году для таких сомнений появляется почти идеальный компромисс: длина, которая находится на границе между бобом и лобом и легко "переезжает" туда-сюда за счёт укладки. Она выглядит свежо, не требует смелого шага с ножницами и при этом даёт ощущение перемен. Об этом сообщает автор Хрисса Дарсакли.

Длина, которая подстраивается под настроение

Речь о стрижке на уровне шеи-плеч: в одном варианте она читается как короткий лоб, в другом — как аккуратный боб. Именно поэтому такую "рамку" называют универсальной: визуально можно укоротить или вытянуть силуэт, просто изменив объём у корней и направление концов. Это "золотая середина" для тех, кто хочет обновления, но не готов прощаться с длиной окончательно.

Если нужен ориентир, достаточно посмотреть на образы Селены Гомес и Хейли Бибер. Обе выбирают длину, которая ложится от линии шеи до плеч и в зависимости от укладки выглядит то более короткой, то более длинной. В результате образ легко адаптируется под повод — от повседневного до более собранного.

Почему тренд кажется знакомым

Эта длина уже была популярна: в 90-х многие знаменитости носили волосы примерно до ключиц, избегая ультракоротких вариантов. Фокус делали на мягко изогнутых концах, объёме и слоях — так стрижка выглядела где-то между короткой и средней, не давая однозначного ответа, "коротко это или нет". Сегодня возвращается та же идея, но в более современном, лёгком прочтении.

Как работает эффект "то лоб, то боб"

Селена Гомес — показательный пример того, как один и тот же базовый срез может выглядеть совершенно по-разному. В одни дни её укладка напоминает лоб, который почти касается плеч, а в другие — полноценный боб, сидящий ближе к шее. Смысл не в наращивании и не в хитростях с длиной, а в том, как сделаны корни и концы: приподнятый объём и чётко проработанная форма мгновенно меняют впечатление.

Хейли Бибер демонстрирует ещё более "быстрый" сценарий: если длина чуть ниже плеч, её можно визуально собрать в более короткий формат. Лёгкая работа с корнями, круглая щётка и хорошая фиксация — и лоб за несколько минут начинает выглядеть как боб.

Кому особенно подойдёт такой вариант

  • Тем, кто не может определиться, насколько коротко хочет постричься.
  • Тем, кто любит часто менять настроение образа без салонных решений.
  • Тем, кому нужна стрижка, которая выглядит непринуждённо, но аккуратно.

В итоге эта "плавающая" длина становится удобным ответом на вечную дилемму: хочется обновления, но страшно ошибиться. Она даёт свободу выбора, снимает стресс от необратимости и хорошо совпадает с общей эстетикой 2026 года — лёгкой, ухоженной и без лишней драматичности.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

