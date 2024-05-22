Выявленный в России штамм коронавируса FLiRT не представляет большой опасности, доминирующим геноваринвто остаётся омикрон, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
FA: Украинцев готовят к потере территорий
Военные администраторы в столице Украины рекомендуют жителям страны подготовиться к потере территорий в ближайшие месяцы, информирует издание Foreign Affairs.
Карлосон: Администрация США заинтересована в слухах о моей работе на российском ТВ
РИА Новости: Такер Карлосон сообщил, что распространение информации о видении им программы на российском ТВ своей программы, позволяет США слежку за ним.
Известия: Из ОМС пропали два препарата от рака груди
Проведение закупок двух препаратов для терапии рака молочной железы по ОМС с 2024 года было прекращено, это стало известно из материалов газеты "Известия".
Автоэксперт Зенкевич: новая "Волга" не превосходит "Жигули"
Автоэксперт Иван Зенкевич высказал мнение, что новая модель автомобиля "Волга" К30, представленная на выставке в Нижнем Новгороде, не превосходит "Жигули" и похожа на китайские автомобили.