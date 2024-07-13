В московском аэропорту Домодедово массово задерживаются авиарейсы авиакомпании "Уральские авиалинии", включая вылеты в несколько крупгых гододов. В Анталью, Сочи, Душанбе, Барнаул, Махачкалы, Минеральные Воды и Калининград.
Причиной задержек являются поздние прибытия воздушных судов. Авиакомпания обеспечивает ожидающих вылетов пассажиров всеми положенными услугами согласно федеральным авиационным правилам, сообщает Ura. Ru.
Фото: flickr.com/Anna Zvereva (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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