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Рейсы
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Рейсы "Уральских авиалиний" массово задерживаются в Домодедово на несколько часов

В московском аэропорту Домодедово массово задерживаются авиарейсы авиакомпании "Уральские авиалинии", включая вылеты в несколько крупгых гододов. В Анталью, Сочи, Душанбе, Барнаул, Махачкалы, Минеральные Воды и Калининград.

Причиной задержек являются поздние прибытия воздушных судов. Авиакомпания обеспечивает ожидающих вылетов пассажиров всеми положенными услугами согласно федеральным авиационным правилам, сообщает Ura. Ru.

Фото: flickr.com/Anna Zvereva (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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