Авиакомпания "Аэрофлот" заявила, что более 80% рейсов, задержанных 6 июля из-за плохой погоды в Москве, уже отправлены. Несмотря на увеличенное время ожидания на регистрацию, благодаря работе наземных служб большинство пассажиров успевает на свои рейсы.

Тем, кто потерял стыковку или не успел на регистрацию, "Аэрофлот" предлагает бесплатное переоформление на ближайшие рейсы.

Пассажиры в чистой зоне аэропорта обслуживаются согласно авиационным правилам РФ и стандартам компании, при этом актуальная информация о вылетах доступна на информационных табло, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Mike1979 Russia (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)