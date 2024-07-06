Прокуратура Московской области активно мониторит ситуацию с задержками авиарейсов в аэропорту Шереметьево, вызванными ураганом "Орхан" и плохими погодными условиями. Прокуратура следит за соблюдением законов на воздушном и водном транспорте, чтобы обеспечить права пассажиров.
В случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Изначально ураган вызвал большие задержки и создал сложности для пассажиров, которым пришлось стоять в длинных очередях для перебронирования или покупки билетов. Власти обещают принять меры в случае выявления нарушений прав пассажиров, сообщает ТАСС.
Фото: flickr.com/Yuko Honda (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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