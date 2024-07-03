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Прокуратора начала проверку авиакомпании
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Прокуратора начала проверку авиакомпании "Аэрофлот" из-за массовых задержек рейсов

Прокуратура Москвы начала проверку авиакомпании "Аэрофлот" после сообщений о массовых задержках рейсов, вызванных нехваткой бортпроводников. Несмотря на утверждения компании о достаточном количестве персонала и нормальной работе, отдельные источники и телеграм-каналы сообщают о превышении рабочих норм часов полетов сотрудниками, что привело к отсутствию выходных, больничным и увольнениям.

Более 330 рейсов были задержаны в Шереметьево в одну из суббот, а 11 рейсов отменены.

"Аэрофлоту" придется предоставить официальные данные о задержках и отменах рейсов, а также информацию о составе и графиках работы экипажей за период с 29 июня по 2 июля, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Mike1979 Russia (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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