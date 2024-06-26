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В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий штрафы за неинформирование пассажиров
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:07

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий штрафы за неинформирование пассажиров

В Госдуму сегодня вносится законопроект, который предусматривает введение штрафов для авиакомпаний за неинформирование пассажиров о регистрации, посадке, задержках или отменах рейсов. Предложение включает штрафы до 20 тыс. рублей для сотрудников и до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Закон начнет действовать через 10 дней после публикации, если будет принят.

Туристы и подписчики телеграм-канала "Крыша ТурДома" поддержали инициативу, отмечая важность визуальной информации в шумных аэропортах и сложности в доказательстве отсутствия аудиообъявлений.

Фото: commons.wikimedia.org/Subhrajyoti07 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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