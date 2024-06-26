В Госдуму сегодня вносится законопроект, который предусматривает введение штрафов для авиакомпаний за неинформирование пассажиров о регистрации, посадке, задержках или отменах рейсов. Предложение включает штрафы до 20 тыс. рублей для сотрудников и до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Закон начнет действовать через 10 дней после публикации, если будет принят.

Туристы и подписчики телеграм-канала "Крыша ТурДома" поддержали инициативу, отмечая важность визуальной информации в шумных аэропортах и сложности в доказательстве отсутствия аудиообъявлений.

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