В мае текущего года российские авиакомпании продемонстрировали почти 7% рост пассажиропотока по сравнению с прошлым годом, перевезя 9,3 млн пассажиров, несмотря на рост цен на популярных направлениях. Основную часть пассажиров перевезли пять крупнейших перевозчиков.
Несмотря на сложности, связанные с санкциями и дефицитом авиапарка, авиакомпании смогли обеспечить рост перевозок. Тем не менее, до доковидных показателей 2019 года, когда было перевезено 10,5 млн пассажиров, еще далеко.
По годовой статистике разрыв еще более заметен.
Прогнозы на восстановление допандемийных уровней в этом году не оправдаются, но рост пассажиропотока продолжается за счет как международных, так и внутренних рейсов, при этом внутренние перевозки увеличились на 16%, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Duch.seb (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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