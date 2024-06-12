Российским туристам могут открыть прямые авиарейсы в Индонезию, Танзанию и Саудовскую Аравию в текущем году, как рассказал замминистра транспорта Владимир Потешкин. Эта информация была объявлена на туристическом форуме "Путешествуй!".
Минтранс активно работает над развитием международных авиасообщений для облегчения путешествий россиян за границу. Однако, планы по запуску рейсов на Бали задерживаются из-за проблем с наземным обслуживанием и заправкой, и несмотря на обещания, рейсы так и не были запущены в 2023 году.
Рассматривается также возможность полетов в Саудовскую Аравию, где местные авиакомпании готовы к началу рейсов, ожидая ускорения формальностей. В то время как регулярные полеты на Занзибар обсуждаются, нет серьезной необходимости в прямом авиасообщении с Танзанией, поскольку туристы предпочитают другие направления, такие как Таиланд, Мальдивы или ОАЭ, и существующие рейсы с пересадками удовлетворяют спрос, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Joe Ravi (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Салливан: США следят за кораблями ВМФ РФ близ Кубы
Помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что американцы внимательно отслеживают перемещения военного флота России у побережья Кубы.
В Армении полиция начала применять слезоточивый газ против митингующих
В Ереване произошли столкновения между полицией и демонстрантами, собравшимися у здания парламента во время "правительственного часа" с участием премьер-министра Никола Пашиняна. Силовики применили светошумовые гранаты для разгона протестующих, которые пытались прорвать оцепление и ворваться в парламент.
Врач Козлова: дождливая погода повышает риск обострения хронических заболеваний
Влажная и дождливая погода может усугубить проблемы с легкими, в то время как резкое понижение температур может спровоцировать сердечный приступ.
Дептранс призвал жителей не парковать машины под деревьями
Московский Департамент транспорта призвал водителей воздержаться от парковки автомобилей под деревьями в связи с обильными дождями.