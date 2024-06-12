Российским туристам могут открыть прямые авиарейсы в Индонезию, Танзанию и Саудовскую Аравию в текущем году, как рассказал замминистра транспорта Владимир Потешкин. Эта информация была объявлена на туристическом форуме "Путешествуй!".

Минтранс активно работает над развитием международных авиасообщений для облегчения путешествий россиян за границу. Однако, планы по запуску рейсов на Бали задерживаются из-за проблем с наземным обслуживанием и заправкой, и несмотря на обещания, рейсы так и не были запущены в 2023 году.

Рассматривается также возможность полетов в Саудовскую Аравию, где местные авиакомпании готовы к началу рейсов, ожидая ускорения формальностей. В то время как регулярные полеты на Занзибар обсуждаются, нет серьезной необходимости в прямом авиасообщении с Танзанией, поскольку туристы предпочитают другие направления, такие как Таиланд, Мальдивы или ОАЭ, и существующие рейсы с пересадками удовлетворяют спрос, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Joe Ravi (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)