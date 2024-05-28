В 2024 году планируется запуск прямых рейсов из России на Бали, заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно. Восстановление прямого авиасообщения ведется уже два года, но до сих пор оно затруднено санкциями против российских авиакомпаний и проблемами с заправкой самолетов в Индонезии.
Несмотря на это, переговоры по запуску рейсов находятся на завершающей стадии, и билеты вскоре должны поступить в продажу. На данный момент путешественники могут добраться на Бали только с пересадками, наиболее удобные маршруты предлагают Emirates и Qatar Airways с пересадками в Дубае или Дохе. Стоимость таких перелетов составляет 85-93 тысячи рублей, а общее время в пути — 17-18 часов, сообщает Tourdom.Ru.
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