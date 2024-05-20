"Аэрофлот" начнет осуществлять прямые рейсы из Москвы в Чебоксары с 14 июня, став вторым перевозчиком на этом направлении после "Победы". Перелеты будут проходить ежедневно на Airbus A320 из Шереметьево, с продолжительностью полета 1,5 часа.

Цены на билеты варьируются от 5994 до 7404 рублей. Текущие цены на аналогичные рейсы от "Победы" начинаются от 3499 рублей, но после 10 июня поднимутся до 4099 рублей за билет без багажа, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Mike1979 Russia (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)