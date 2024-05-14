Авиакомпания "Аэрофлот" с января по апрель значительно увеличила пассажиропоток на международных направлениях, достигнув роста в полтора раза по сравнению с прошлым годом, перевезя 3,9 миллиона пассажиров.

Основными факторами роста стали открытие новых туристических направлений и увеличение частоты рейсов, а также стратегическое партнерство с туроператором Библио-Глобус. В частности, было увеличено количество рейсов в Турцию, Таиланд, Эмираты, Египет, Китай, на Кубу и другие популярные места отдыха.

Тем не менее, существуют ограничения на международные перевозки, которые продолжают действовать, и возможности для дальнейшего расширения маршрутной сети ограничены международными соглашениями и техническим обслуживанием самолетов за границей. Несмотря на эти препятствия, "Аэрофлот" и другие российские авиакомпании планируют открытие новых направлений, например, в Индонезию и страны Африки, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Mike1979 Russia (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)