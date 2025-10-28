Бали зовёт, а лететь некому: почему один "Аэрофлот" не вытягивает райский поток

Российское посольство в Индонезии выразило готовность помочь авиаперевозчикам, которые планируют запустить новые рейсы на Бали. Об этом сообщил посол РФ в Джакарте Сергей Толченов, отметив, что спрос на направление стабильно растёт, но пока удовлетворяется лишь частично.

Один перевозчик на всё направление

Сегодня полеты между Россией и Индонезией выполняет только "Аэрофлот". После возобновления авиасообщения в 2024 году национальный перевозчик установил частоту три рейса в неделю по маршруту Москва — Денпасар. Однако, учитывая популярность курорта среди россиян, этих рейсов явно недостаточно.

"Если кто-то еще, кроме "Аэрофлота", будет готов к таким маршрутам, то мы, имею в виду посольство, будем готовы оказать необходимое содействие", — подчеркнул Сергей Толченов.

По словам дипломата, посольство готово помогать компаниям в согласовании маршрутов, получении разрешений от индонезийских авиационных властей и решении организационных вопросов.

Почему Бали отстаёт от Таиланда

Толченов признался, что с "лёгкой завистью" смотрит на пример Таиланда, куда российские авиакомпании летают из множества городов — от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга и Новосибирска. Поток путешественников туда стабильно растёт, а частота рейсов достигает десятков в неделю.

Причина, по мнению экспертов, в логистике и инфраструктуре: полёты в Таиланд короче, а аэропорты Пхукета и Бангкока давно приспособлены под приём большого числа чартеров. В то время как Денпасар остаётся более сложным маршрутом — требуется дозаправка и согласование с транзитными странами.

Перспективы зимнего сезона

По прогнозам посольства, ситуация может измениться уже в ближайшие месяцы. В высокий зимний сезон "Аэрофлот" рассматривает возможность увеличить частоту полётов с трёх до четырёх или даже пяти рейсов в неделю. Это должно снизить стоимость билетов и улучшить доступность острова для туристов.

Сейчас билет туда-обратно стоит в среднем от 95 до 120 тысяч рублей, а перелёт занимает около 12 часов с короткой дозаправкой в Сингапуре или Бангкоке.

Безвизовый режим: пока не на повестке дня

Вопрос безвизового въезда в Индонезию, по словам Толченова, пока не обсуждается в конкретных сроках.

"Для отмены виз требуется подписание отдельного межправительственного соглашения, которое сейчас не готовится", — пояснил дипломат.

Тем не менее, власти обеих стран рассматривают возможность упрощения визовых формальностей. Речь идёт об уменьшении количества требуемых документов и сокращении сроков рассмотрения заявок для владельцев обычных загранпаспортов.

Сравнение туристических направлений

Направление Количество прямых рейсов из России Средняя цена билета туда-обратно Визовый режим Бали (Индонезия) 3 рейса в неделю ("Аэрофлот") от 95 000 руб. Виза по прибытии Пхукет (Таиланд) более 25 рейсов в неделю (несколько авиакомпаний) от 60 000 руб. Без визы до 30 дней Вьетнам (Нячанг) около 10 рейсов в неделю от 70 000 руб. Без визы до 45 дней

Как авиакомпании могут выйти на маршрут

Получить разрешение от индонезийского Минтранса. Этот этап обычно занимает до трёх месяцев. Заключить соглашение о слотах с аэропортом Денпасара. В высокий сезон свободных окон мало. Согласовать маршруты пролёта. Особенно важно при полётах через воздушное пространство третьих стран. Настроить наземное обслуживание и чартерные контракты. Здесь посольство готово оказать поддержку.

Толченов подчеркнул, что российская сторона заинтересована в расширении авиасети и готова к диалогу с перевозчиками, способными предложить регулярные или сезонные рейсы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Авиакомпании не рассматривают Индонезию как приоритетное направление.

Последствие: Потеря туристического потока в пользу Таиланда и Вьетнама.

Альтернатива: Открыть сезонные чартеры с поддержкой посольства и туроператоров.

Ошибка: Туристы выбирают сложные маршруты с пересадками.

Последствие: Увеличение расходов и времени в пути.

Альтернатива: Следить за зимним расписанием "Аэрофлота" — количество прямых рейсов вырастет.

А что если появятся новые игроки?

Если на рынок выйдут ещё 1-2 перевозчика, например "Россия" или "Икар", стоимость перелёта может снизиться на 20-25%. Это сделает Бали доступнее и увеличит поток российских туристов, который уже сейчас превышает 120 тысяч человек в год.

Кроме того, конкуренция стимулирует появление чартерных программ из регионов, что поможет разгрузить московское направление.

Плюсы и минусы полётов на Бали

Плюсы Минусы Живописное направление и высокий спрос Длинный перелёт и необходимость дозаправки Увеличение числа рейсов снизит цены Пока летает только один перевозчик Возможность упрощения визового режима Безвиз пока не обсуждается активно

FAQ

Когда появятся новые рейсы на Бали?

Ожидается, что дополнительные полёты "Аэрофлота" начнутся зимой 2025 года. Другие компании пока не подтвердили планы.

Можно ли попасть на Бали без визы?

Нет, но оформление визы по прибытии занимает всего несколько минут и стоит около 35 долларов.

Какие города России могут подключить прямые рейсы?

Наиболее вероятные — Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Их аэропорты уже обслуживают дальнемагистральные маршруты.

Мифы и правда

Миф: Бали недоступен для прямых перелётов.

Правда: С 2024 года выполняются регулярные рейсы "Аэрофлота" Москва — Денпасар.

Миф: Визу на Бали сложно оформить.

Правда: Процесс упрощён, виза выдается по прибытии, требуется только загранпаспорт и квитанция об оплате.

Миф: Перелёт на Бали дороже, чем в Европу.

Правда: Средняя цена билета сопоставима с направлениями вроде Испании или Кипра, особенно в низкий сезон.

Интересные факты

• Бали — одно из самых популярных направлений у россиян в Юго-Восточной Азии после Таиланда и Вьетнама.

• В 2024 году остров посетило около 120 тысяч российских туристов.

• Первые прямые рейсы Москва — Денпасар появились ещё в 2018 году, но были приостановлены в пандемию.