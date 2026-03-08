Коктейль подождет — лайнеры чертят круги: новые маршруты на острова добавили часы к перелету

В воздухе Персидского залива повисла напряженность, и привычные траектории полетов российских и зарубежных авиакомпаний резко изменились. Закрытие воздушного пространства над Ираном и соседними странами вынудило строить новые маршруты, растягивая перелеты на часы. Туристы, ждущие белоснежных пляжей Мальдив или лазурных вод Сейшел, теперь тратят на дорогу лишние 1,5-3 часа, а билеты дорожают из-за удлинения дистанции. Недавно рейс из Москвы на Сейшелы, который раньше занимал 8,5 часов, превратился в десятичасовое путешествие через Афганистан и Индию — время, которое можно было провести за коктейлем у океана.

Эти изменения бьют по логистике: Аэрофлот из Дубая теперь петляет через Саудовскую Аравию, Египет и Турцию, огибая Каспийское море, а Flydubai и Emirates уходят на восток — через Пакистан и Казахстан. Египетские рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх пока стабильны, проходя через Грузию и Турцию, но иорданская Royal Jordanian добавила 40 минут, заходя в Египет. На фоне этого доступны прямые перелеты в 29 стран — от Абхазии до Филиппин.

"Закрытие неба над Ираном — это классический кейс вынужденной логистики: российские перевозчики экономят топливо на западных обходах через Турцию, а эмиратские — на восточных через Центральную Азию. Туристам рекомендую мониторить Flightradar24 в реальном времени и выбирать стыковки с запасом в 4 часа, чтобы не зависнуть в транзите". эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Маршруты российских авиакомпаний: прагматичный западный крюк

Аэрофлот, выполняя вывозные рейсы из Дубая, теперь прокладывает путь через Саудовскую Аравию, Египет и Турцию, огибая Каспийское море. Это добавляет почти два часа: вылет в 17:00 превращается в посадку ближе к полуночи вместо вечера. Такой подход минимизирует риски и использует дружественные коридоры, но требует точного тайминга — задержка на стыковке в Стамбуле может сорвать весь план.

Эксперты отмечают, что этот маршрут экономит топливо по сравнению с дальними восточными петлями, но туристам стоит закладывать буфер в расписании. Для рейсов в Египет, как в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, трассы через Грузию остаются нетронутыми, что делает их надежным выбором на ближайшие недели.

Зарубежные перевозчики: восточный маневр через Азию

Flydubai и Emirates из Дубая в Санкт-Петербург теперь летят через Пакистан, Афганистан и Казахстан — 8,5 часов вместо 5 часов 44 минут. Oman Air из Маската следует похожим курсом, а Royal Jordanian добавляет крюк через Египет, плюс 40 минут. Эти изменения — ответ на геополитические риски, где каждый час в воздухе значит дополнительные расходы для компаний.

"Зарубежные авиакомпании адаптировались быстрее: восточный обход минимизирует турбулентность над горными районами, но увеличивает усталость экипажа. Для пассажиров — берите премиум-эконом, чтобы пережить лишние часы комфортно, и проверяйте обновления на сайтах вроде Aviasales". эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Такие петли влияют на стыковки: рейс Emirates 4 марта показал разницу в три часа, что критично для семей с детьми.

Дальние направления под ударом: Сейшелы, Мальдивы, Оман

Перелет Аэрофлота на Сейшелы удлинился на 1,5 часа — через Афганистан и Индию вместо Ирана. На Мальдивы добавилось 30 минут через Казахстан. Оман и Иордания тоже страдают, но Таиланд, Бали и Вьетнам не затронуты — их трассы идут через Китай и Монголию. Туристы переориентируются на альтернативы вроде Египта или Хайнаня.

Альтернативы и лайфхаки для туристов

Прямые рейсы держатся в 29 странах: от Вьетнама и Китая до Турции и Шри-Ланки. Лайфхак: комбинируйте лоукостеры с запасом на стыковку, мониторьте цены — Турция и Египет дешевеют из-за перетока. Избегайте Дубая, фокусируйтесь на стабильных пляжах, как в Анталии.

Страховка с покрытием задержек — обязательно. Туроператоры перенаправляют на Хайнань и Турцию, где риски минимальны.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Сколько добавилось времени на Мальдивы? Около 30 минут — с 8:10 до 8:40 часов.

Около 30 минут — с 8:10 до 8:40 часов. Безопасны ли рейсы в Египет? Да, через Грузию и Турцию — маршруты стабильны.

Да, через Грузию и Турцию — маршруты стабильны. Какие альтернативы ОАЭ? Египет, Таиланд, Вьетнам, Хайнань.

Египет, Таиланд, Вьетнам, Хайнань. Как отслеживать маршруты? Через Flightradar24 или сайты авиакомпаний.

эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

