Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортивные тренажёры
Спортивные тренажёры
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована вчера в 23:26

На неделю, месяц — можно, а дольше не дают: как спортзалы управляют своими клиентами

В последние годы на рынке фитнес-услуг значительно уменьшилось количество долгосрочных абонементов и тем более "вечных карт". Эти изменения стали ответом индустрии на изменившееся поведение потребителей и текущие экономические реалии. Как отметила Елена Силина, президент Национального фитнес-сообщества, тренды в поведении клиентов и неопределённость экономической ситуации привели к отказу от долговременных обязательств и одноразовых покупок на годы вперёд.

"В условиях неопределённости люди не хотят брать на себя долгосрочные финансовые обязательства", — пояснила Елена Силина.

Почему исчезли долгосрочные абонементы?

1. Осторожность покупателей

Одной из главных причин сокращения спроса на долгосрочные абонементы является осторожность самих клиентов. В условиях экономической нестабильности люди становятся более предусмотрительными и предпочитают избегать крупных финансовых обязательств. Вместо того чтобы платить сразу за два-три года вперёд, современные клиенты хотят гибкости и свободы выбора, что делает годовые или помесячные абонементы более привлекательными.

2. Невозможность предсказать экономику на несколько лет вперёд

Тренды в фитнес-индустрии также изменились, и экономические риски играют важную роль. В условиях роста операционных расходов — таких как арендная плата, зарплаты тренеров, коммунальные тарифы - фитнес-клубы сталкиваются с трудностью заложить все потенциальные риски в цену долгосрочного абонемента. Это делает такие предложения дорогими и менее привлекательными для покупателей. Например, если клуб продаёт абонемент на несколько лет вперёд, он берёт на себя финансовое обязательство предоставлять услуги без дополнительных доходов от этого клиента в условиях инфляции и роста цен.

3. Гибкость и возможность корректировать условия

С точки зрения бизнеса, продажа абонементов на несколько лет вперёд связана с рисками — операционные расходы могут вырасти, а сам клуб не получит дополнительного дохода от клиента в течение долгого времени. Таким образом, тренеры и фитнес-центры всё чаще отдают предпочтение краткосрочным договорам, которые позволяют гибко регулировать условия и тарифы, адаптируясь к изменяющимся экономическим условиям и запросам клиентов.

Выгода для бизнеса от гибких условий

Как подчеркнула Елена Силина, выгоднее заключать краткосрочные соглашения с клиентами, например, на год, чем продавать абонементы на несколько лет вперёд. Это даёт клубам возможность ежегодно обновлять условия, корректировать тарифы и поддерживать постоянный поток доходов. Более того, гибкие условия помогают удерживать клиентов и повысят удовлетворенность от долгосрочного сотрудничества.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка долгосрочного абонемента без учёта возможных изменений в жизни.
    Последствие: Потеря денег, если абонемент не будет использован из-за изменений в расписании или личных обстоятельствах.
    Альтернатива: Выбор более гибких абонементов с возможностью расторжения или продления в удобное время.

  • Ошибка: Покупка абонемента на несколько лет вперёд при изменяющихся экономических условиях.
    Последствие: Переплата за услуги, так как за годы тарифы могут измениться.
    Альтернатива: Внимание к предложению годовых или помесячных абонементов, которые могут быть продлены или изменены в зависимости от ситуации.

Плюсы и минусы долгосрочных абонементов

Плюсы Минусы
Разовая покупка на длительный срок Высокая стоимость, которая может быть неподъёмной для некоторых людей
Удобство в случае планирования долгосрочных занятий Риски из-за повышения цен, инфляции и изменения условий клубов
Возможность "забронировать" место в клубе на много лет вперёд Ограниченная гибкость в случае изменений личных обстоятельств

FAQ

Можно ли продлить долгосрочный абонемент, если я не планирую пользоваться клубом в ближайшие месяцы?
В большинстве случаев долгосрочные абонементы не позволяют изменения условий. Однако многие клубы предлагают гибкие помесячные или годовые абонементы, которые можно адаптировать под ваши потребности.

Почему фитнес-клубы отказываются от долгосрочных абонементов?
Это связано с экономическими рисками, такими как рост операционных расходов, инфляция и невозможность учесть все потенциальные изменения на протяжении нескольких лет.

Что будет с моим долгосрочным абонементом, если фитнес-клуб закроется?
Если клуб закрывается, вы можете обратиться к администрации для получения возврата части средств или компенсации. Важно заранее ознакомиться с условиями договора.

Мифы и правда

  • Миф: Долгосрочные абонементы выгоднее.
    Правда: Они могут быть невыгодными из-за роста операционных расходов и инфляции, которые трудно предсказать на несколько лет вперёд.

  • Миф: Клубы хотят навязать долгосрочные абонементы ради собственной выгоды.
    Правда: На самом деле это было связано с экономическими реалиями, но клубы сейчас предпочитают работать с клиентами по гибким условиям.

  • Миф: Абонемент на несколько лет гарантирует стабильность и выгодную цену.
    Правда: В условиях изменяющихся экономических условий цена может быть не такой выгодной в долгосрочной перспективе.

Исторический контекст

Долгосрочные абонементы были популярны в прошлом, когда экономика была более стабильной, и люди были готовы брать на себя обязательства на несколько лет вперёд. Однако с изменением экономической ситуации и повышением уровня неопределённости, фитнес-отрасль стала адаптироваться к новому запросу рынка, предоставляя клиентам больше гибкости и свободы выбора.

3 интересных факта

  1. В последние годы количество долгосрочных абонементов в фитнес-индустрии снизилось на 60%.

  2. Гибкие условия и ежемесячные абонементы популярны среди клиентов, которые предпочитают адаптировать тренировки под текущие обстоятельства.

  3. В некоторых странах Европы и США клубы ещё предлагают долгосрочные абонементы, но они сопровождаются дополнительными условиями, например, возможностью пересмотра цен через несколько лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зеваю на тренировке, но не устала — оказалось, тело подаёт важный сигнал, о котором никто не говорил сегодня в 0:10

Зевота во время тренировки — не признак скуки или усталости. Почему тело реагирует именно так и как справиться с этим естественным рефлексом.

Читать полностью » Начала тренироваться, как советует Джулианна Мур — и теперь моё тело и мозг работают по-новому вчера в 22:26

Джулианна Мур раскрыла секрет тренировки для мозга: ходьба задом наперёд! Узнайте, как это упражнение помогает улучшить физическую форму и активировать мозг.

Читать полностью » Почему ямочки на ягодицах — не приговор, и как я их буквально вчера в 21:16

Ищете способ улучшить форму ягодиц и избавиться от ямочек? Узнайте, какие упражнения помогут вам добиться идеального результата.

Читать полностью » Мечтал стать гибким, но йога чуть не привела меня к больнице — вот что я поменял вчера в 20:27

Йога — полезная практика, но не для всех. Узнайте, кому стоит быть осторожным и как избежать травм при занятиях.

Читать полностью » Теперь всегда начинаю тренировку с этого вдоха — мой пресс стал плоским без скручиваний вчера в 19:50

Правильное дыхание и работа глубоких мышц способны преобразить тело без изнурительных тренировок — секрет плоского живота в осознанном движении.

Читать полностью » Пробежала всего неделю — а организм будто перезапустился: не ожидала такого эффекта вчера в 19:10

Вторая неделя бега приносит первые открытия: холод не страшен, мотивация растёт, а график — главное препятствие. Как всё успеть и не сбиться с ритма.

Читать полностью » Позанималась сразу после ужина — и вот что случилось с моим телом через 10 минут вчера в 18:50

Многие выбирают вечер для занятий спортом, но не всегда задумываются, как поздние тренировки влияют на тело. Рассказываем, как избежать ошибок и получить максимум пользы.

Читать полностью » Пришла на тренировку как обычно — через пять минут хотелось исчезнуть: вот что я сделала не так вчера в 18:10

Даже привычная тренировка может обернуться забавным фиаско, если забыть о мелочах. Как избежать неловкости и сохранить уверенность.

Читать полностью »

Новости
Еда
Томлю курицу в специях и рисе — получается нежнее, чем в ресторане: теперь делаю так всегда
Авто и мото
Зимой чувствовал себя королём дороги — пока не узнал, почему полный привод не спасает
Питомцы
Антифриз, грибы и листья: чем осень травит наших любимцев, пока мы любуемся природой
Туризм
Каргополь, где время остановилось: город, который шепчет голосами веков
УрФО
Малоимущие, ветераны и инвалиды могут обратиться за бесплатной помощью в Свердловской области
Наука
Quantinuum представила квантовый компьютер Helios с рекордной точностью 99,9%
Дом
Сделала простую деталь за диваном — и интерьер будто из журнала
Красота и здоровье
Врач Владимир Мещеряков: вейпы разрушают лёгкие и сосуды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet