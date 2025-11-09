На неделю, месяц — можно, а дольше не дают: как спортзалы управляют своими клиентами

В последние годы на рынке фитнес-услуг значительно уменьшилось количество долгосрочных абонементов и тем более "вечных карт". Эти изменения стали ответом индустрии на изменившееся поведение потребителей и текущие экономические реалии. Как отметила Елена Силина, президент Национального фитнес-сообщества, тренды в поведении клиентов и неопределённость экономической ситуации привели к отказу от долговременных обязательств и одноразовых покупок на годы вперёд.

"В условиях неопределённости люди не хотят брать на себя долгосрочные финансовые обязательства", — пояснила Елена Силина.

Почему исчезли долгосрочные абонементы?

1. Осторожность покупателей

Одной из главных причин сокращения спроса на долгосрочные абонементы является осторожность самих клиентов. В условиях экономической нестабильности люди становятся более предусмотрительными и предпочитают избегать крупных финансовых обязательств. Вместо того чтобы платить сразу за два-три года вперёд, современные клиенты хотят гибкости и свободы выбора, что делает годовые или помесячные абонементы более привлекательными.

2. Невозможность предсказать экономику на несколько лет вперёд

Тренды в фитнес-индустрии также изменились, и экономические риски играют важную роль. В условиях роста операционных расходов — таких как арендная плата, зарплаты тренеров, коммунальные тарифы - фитнес-клубы сталкиваются с трудностью заложить все потенциальные риски в цену долгосрочного абонемента. Это делает такие предложения дорогими и менее привлекательными для покупателей. Например, если клуб продаёт абонемент на несколько лет вперёд, он берёт на себя финансовое обязательство предоставлять услуги без дополнительных доходов от этого клиента в условиях инфляции и роста цен.

3. Гибкость и возможность корректировать условия

С точки зрения бизнеса, продажа абонементов на несколько лет вперёд связана с рисками — операционные расходы могут вырасти, а сам клуб не получит дополнительного дохода от клиента в течение долгого времени. Таким образом, тренеры и фитнес-центры всё чаще отдают предпочтение краткосрочным договорам, которые позволяют гибко регулировать условия и тарифы, адаптируясь к изменяющимся экономическим условиям и запросам клиентов.

Выгода для бизнеса от гибких условий

Как подчеркнула Елена Силина, выгоднее заключать краткосрочные соглашения с клиентами, например, на год, чем продавать абонементы на несколько лет вперёд. Это даёт клубам возможность ежегодно обновлять условия, корректировать тарифы и поддерживать постоянный поток доходов. Более того, гибкие условия помогают удерживать клиентов и повысят удовлетворенность от долгосрочного сотрудничества.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Покупка долгосрочного абонемента без учёта возможных изменений в жизни.

Последствие: Потеря денег, если абонемент не будет использован из-за изменений в расписании или личных обстоятельствах.

Альтернатива: Выбор более гибких абонементов с возможностью расторжения или продления в удобное время.

Ошибка: Покупка абонемента на несколько лет вперёд при изменяющихся экономических условиях.

Последствие: Переплата за услуги, так как за годы тарифы могут измениться.

Альтернатива: Внимание к предложению годовых или помесячных абонементов, которые могут быть продлены или изменены в зависимости от ситуации.

Плюсы и минусы долгосрочных абонементов

Плюсы Минусы Разовая покупка на длительный срок Высокая стоимость, которая может быть неподъёмной для некоторых людей Удобство в случае планирования долгосрочных занятий Риски из-за повышения цен, инфляции и изменения условий клубов Возможность "забронировать" место в клубе на много лет вперёд Ограниченная гибкость в случае изменений личных обстоятельств

FAQ

Можно ли продлить долгосрочный абонемент, если я не планирую пользоваться клубом в ближайшие месяцы?

В большинстве случаев долгосрочные абонементы не позволяют изменения условий. Однако многие клубы предлагают гибкие помесячные или годовые абонементы, которые можно адаптировать под ваши потребности.

Почему фитнес-клубы отказываются от долгосрочных абонементов?

Это связано с экономическими рисками, такими как рост операционных расходов, инфляция и невозможность учесть все потенциальные изменения на протяжении нескольких лет.

Что будет с моим долгосрочным абонементом, если фитнес-клуб закроется?

Если клуб закрывается, вы можете обратиться к администрации для получения возврата части средств или компенсации. Важно заранее ознакомиться с условиями договора.

Мифы и правда

Миф: Долгосрочные абонементы выгоднее.

Правда: Они могут быть невыгодными из-за роста операционных расходов и инфляции, которые трудно предсказать на несколько лет вперёд.

Миф: Клубы хотят навязать долгосрочные абонементы ради собственной выгоды.

Правда: На самом деле это было связано с экономическими реалиями, но клубы сейчас предпочитают работать с клиентами по гибким условиям.

Миф: Абонемент на несколько лет гарантирует стабильность и выгодную цену.

Правда: В условиях изменяющихся экономических условий цена может быть не такой выгодной в долгосрочной перспективе.

Исторический контекст

Долгосрочные абонементы были популярны в прошлом, когда экономика была более стабильной, и люди были готовы брать на себя обязательства на несколько лет вперёд. Однако с изменением экономической ситуации и повышением уровня неопределённости, фитнес-отрасль стала адаптироваться к новому запросу рынка, предоставляя клиентам больше гибкости и свободы выбора.

3 интересных факта