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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло под Неаполем
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 16:25

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло под Неаполем

После серии подземных толчков магнитудой 4,4 в районе Поццуоли-в-зоне Флегрейских полей была проведена эвакуация 40 семей. Кроме того, эвакуировали 140 заключенных из местной женской тюрьмы. В соседних городах, в том числе в Неаполе, жители в панике. О пострадавших и разрушениях не сообщается. В последний год в этой зоне зарегистрирована повышенная сейсмическая активность.

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