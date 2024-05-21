После серии подземных толчков магнитудой 4,4 в районе Поццуоли-в-зоне Флегрейских полей была проведена эвакуация 40 семей. Кроме того, эвакуировали 140 заключенных из местной женской тюрьмы. В соседних городах, в том числе в Неаполе, жители в панике. О пострадавших и разрушениях не сообщается. В последний год в этой зоне зарегистрирована повышенная сейсмическая активность.
Мэр Тбилиси Каладзе счёл немыслимыми санкции Запада из-за закона об иноагентах
Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе считает немыслимым введение Западом санкций против властей Грузии из-за закона об иноагентах.
Минюст внес Freedom House из США в реестр нежелательных организаций
Минюст внес американскую Freedom House в реестр нежелательных организаций, также эстонскую организацию ККК - Stop Occupation of Karelia и украинский международный благотворительный фонд "Вернись живым".
Пилот Смирнов: самолёт может сломаться как спичка при мощной турбулентности
Турбулентность является обычным природным явлением, с которым лётный персонал встречается постоянно. В целом, как рассказал в беседе с NewsInfo.Ru заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, пассажиры, пилоты и бортпроводники переживают это явление спокойно.
Аллерголог Алешечкина поддержала идею об удалёнке для аллергиков
Благодаря перехода на удалёнку аллергики смогут контролировать окружающую среду и облегчить симптомы. Такое мнение в беседе с NewsInfo.Ru высказала врач-аллерголог Мария Алешечкина.