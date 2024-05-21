После серии подземных толчков магнитудой 4,4 в районе Поццуоли-в-зоне Флегрейских полей была проведена эвакуация 40 семей. Кроме того, эвакуировали 140 заключенных из местной женской тюрьмы. В соседних городах, в том числе в Неаполе, жители в панике. О пострадавших и разрушениях не сообщается. В последний год в этой зоне зарегистрирована повышенная сейсмическая активность.