Сидим — и стареем: один напиток способен остановить этот процесс
Долгое сидение стало привычным для большинства людей: работа за компьютером, поездки в транспорте, вечерние сериалы. Но малоподвижный образ жизни постепенно подрывает здоровье, особенно сосудов. Исследователи из Университета Бирмингема нашли способ снизить вред — с помощью определённых продуктов, богатых флавоноидами. Их выводы опубликованы в Journal of Physiology и дают новую надежду тем, кто вынужден проводить большую часть дня сидя.
Почему сидячий образ жизни опасен
Современный человек сидит в среднем шесть часов в день. Сидение ухудшает работу сосудов и повышает риск инсульта и сердечных заболеваний на 13%. Особенно тревожно, что даже молодые и физически активные люди оказываются в зоне риска. По данным Британского фонда сердца, за последние годы смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Великобритании выросла на 23%.
"Будь то за рабочим столом, за рулём автомобиля, в поезде или на диване, мы все проводим много времени сидя, и даже если не двигаемся, мы подвергаем стресс нашему телу", — сказала доцент диетологии Университета Бирмингема Катарина Рендейро.
Учёные отмечают, что стресс для сосудов возникает не только из-за отсутствия движений, но и из-за нарушений кровотока. Если не компенсировать это питанием и активностью, сосуды теряют эластичность, повышается давление и ухудшается снабжение тканей кислородом.
Экономическая цена бездействия
Вред малоподвижности отражается не только на здоровье, но и на экономике. Потери Национальной системы здравоохранения Великобритании оцениваются в 29 миллиардов фунтов стерлингов в год. Причина проста — рост числа обращений к врачам из-за гипертонии, ожирения и связанных с ними осложнений.
Что исследовали британские учёные
Команда Катарины Рендейро решила проверить, можно ли уменьшить сосудистый стресс с помощью питания. Они сосредоточились на флавоноидах — природных антиоксидантах, содержащихся в какао, чае, яблоках, ягодах и сливах. Эти вещества известны своей способностью укреплять сосудистые стенки и снижать воспаление.
Для эксперимента 40 здоровых мужчин, разделённых по уровню физической подготовки, выпивали напитки с разным содержанием флаванолов: 695 мг (высокое) и 5,6 мг (низкое). Затем участники проводили два часа сидя — имитируя типичный рабочий день.
"Эксперимент показывает, что более высокий уровень физической подготовки не предотвращает временное ухудшение функции сосудов, вызванное сидением", — отметил профессор Университета Бирмингема Сэм Лукас.
Результаты: шоколад против гиподинамии
Замеры функции сосудов до и после эксперимента показали, что у тех, кто пил напиток с низким содержанием флаванолов, сосуды становились менее эластичными. У группы, принимавшей какао с высоким содержанием флаванолов, показатели остались стабильными. Это значит, что такие напитки могут предотвращать ухудшение кровотока даже при длительном сидении.
Интересно, что эффект был одинаковым для всех участников — независимо от их физической формы. Даже те, кто регулярно занимается спортом, не защищены от кратковременного сосудистого стресса, если проводят много времени без движения.
Сравнение: какие продукты богаты флавоноидами
|
Продукт
|
Основные вещества
|
Польза для сосудов
|
Какао (натуральное, не сладкий порошок)
|
Флаванолы
|
Улучшают кровоток, снижают давление
|
Зелёный и чёрный чай
|
Катехины
|
Поддерживают эластичность сосудов
|
Яблоки, сливы
|
Кверцетин
|
Снижают воспаление
|
Ягоды (черника, малина)
|
Антоцианы
|
Защищают от оксидативного стресса
|
Грецкие орехи, миндаль
|
Полифенолы
|
Улучшают обмен веществ
Советы шаг за шагом: как адаптировать рацион
- Добавьте какао и чай. Натуральное какао без сахара — один из самых доступных источников флаванолов. Заваривайте напиток утром или днём.
- Перекусывайте фруктами. Замена сладостей на яблоки или ягоды улучшит обмен веществ.
- Следите за балансом. Не переусердствуйте — избыток флавоноидов может вызывать расстройства пищеварения.
- Комбинируйте с активностью. Даже короткая прогулка каждые 30-40 минут улучшает циркуляцию крови.
- Откажитесь от фастфуда. Трансжиры сводят на нет положительный эффект антиоксидантов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Считать, что спорт компенсирует весь вред сидения.
- Последствие: Даже у тренированных людей сосуды временно теряют эластичность.
- Альтернатива: Поддерживайте сосуды антиоксидантами и микродвижением в течение дня — растяжка, перерывы, смена позы.
А что если заменить какао добавками?
Некоторые БАДы содержат концентрированные флавоноиды, но исследования показывают, что натуральные источники усваиваются лучше. Кроме того, продукты вроде какао и чая содержат дополнительные питательные вещества — магний, калий, теобромин, которые работают в комплексе.
Плюсы и минусы диеты с флавоноидами
|
Плюсы
|
Минусы
|
Укрепляет сосуды и сердце
|
Не заменяет физическую активность
|
Доступные продукты
|
Возможна индивидуальная непереносимость
|
Замедляет старение клеток
|
Не подходит при некоторых заболеваниях ЖКТ
|
Поддерживает мозговое кровообращение
|
Требует контроля дозировок
|
Повышает общий тонус
|
Эффект проявляется постепенно
FAQ
Как выбрать продукты с флавоноидами?
Отдавайте предпочтение свежим или минимально обработанным продуктам. Какао должно быть без сахара и с содержанием какао-бобов не менее 70%.
Можно ли пить какао каждый день?
Да, но в умеренных количествах — одна чашка в день достаточна, чтобы поддерживать сосуды.
Что лучше: чай или какао?
Оба напитка полезны. Какао богаче флаванолами, а зелёный чай — катехинами, укрепляющими капилляры.
Мифы и правда
- Миф: "Если я хожу в спортзал, можно сидеть целый день".
Правда: Даже регулярные тренировки не предотвращают ухудшение сосудистой функции после долгого сидения.
- Миф: "Флавоноиды — это просто маркетинг".
Правда: Их польза подтверждена клиническими исследованиями и опубликована в научных журналах.
- Миф: "Достаточно пить витамин С".
Правда: Витамин С — антиоксидант, но флавоноиды действуют иначе, улучшая именно сосудистую реакцию.
Три интересных факта
- Флаванолы какао укрепляют сосудистые стенки, улучшают эластичность артерий и способствуют нормализации давления.
- Один стакан натурального какао содержит больше антиоксидантов, чем бокал красного вина.
Исторический контекст
Флавоноиды впервые были выделены в 1930-х годах французским учёным Альбертом Сент-Дьёрдьи. Тогда их назвали "витамином P" — от слова permeability ("проницаемость"), поскольку они уменьшали ломкость сосудов.
