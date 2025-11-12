Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Упражнение для пресса с гантелями лёжа
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 11:30

Думала, нужен тренажёр — а хватило коврика и планки

Идеально плоский живот — не только вопрос эстетики, но и здоровья позвоночника и осанки. Фитнес-тренер и блогер Роман Овчаров в беседе с Men Today отметил, что именно мышцы кора обеспечивают стабильность корпуса, поддержку позвоночника и контроль движений.

"Важно тренировать мышцы кора — ключевую группу, отвечающую за стабильность позвоночника и тазобедренного отдела", — подчеркнул Роман Овчаров.

Без сильного кора невозможно ни качественно выполнять силовые упражнения, ни держать правильную осанку. Поэтому главная цель — не просто накачать пресс, а укрепить внутренний мышечный корсет.

Базовые упражнения: основа плоского живота

Тренер советует начинать с базовых движений, которые можно выполнять дома без специального оборудования.

1. Скручивания с поднятыми ногами

  • Лягте на спину, согните колени под углом 90 градусов.

  • Руки за головой, корпус поднимайте вверх, стараясь не тянуть шею.

  • Делайте 3 подхода по 15-20 повторов.
    Результат: активация прямой и поперечной мышцы живота.

2. Подъёмы таза

  • Лягте на спину, руки вдоль тела.

  • Поднимайте таз вверх, напрягая ягодицы и мышцы пресса.

  • Задерживайтесь на 2-3 секунды, затем плавно опускайтесь.
    Результат: укрепление нижней части пресса и поясницы.

3. Планка

  • Упор на предплечья, тело прямое от головы до пяток.

  • Держите позицию от 30 секунд до 1 минуты.

  • Следите, чтобы спина не прогибалась.
    Результат: комплексная проработка кора и стабилизация позвоночника.

"Эти упражнения помогут укрепить основные мышцы и подготовить тело к более сложным нагрузкам", — отмечает Овчаров.

"Каракатица": упражнение для координации и силы

После освоения базы Овчаров предлагает перейти к упражнению "каракатица".

Как выполнять:

  1. Лягте на спину, согнув ноги в коленях.

  2. Вытяните руки вверх.

  3. Поднимите таз до уровня лопаток.

  4. Начинайте "шагать" в воздухе, поочередно двигая руками и ногами, как будто плывёте.

Эффект:

  • активирует глубокие мышцы пресса;

  • развивает координацию;

  • улучшает контроль над телом.

"Это упражнение не только укрепляет мышцы кора, но и развивает координацию", — поясняет Овчаров.

Завершение тренировки: упражнение "ласточка"

В конце занятия тренер советует включить упражнение "ласточка”.

Как выполнять:

  • Встаньте прямо, перенесите вес на одну ногу.

  • Вторую ногу отведите назад, корпус слегка наклоните вперёд, руки вытяните.

  • Удерживайте равновесие 10-15 секунд, затем смените ногу.

Эффект:

  • улучшает баланс и координацию;

  • укрепляет мышцы спины и ягодиц;

  • способствует выпрямлению осанки.

"Упражнение помогает улучшить баланс и укрепить мышцы спины", — отметил фитнес-тренер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Выполнять упражнения слишком быстро.
    Последствие: Потеря контроля и травмы спины.
    Альтернатива: Делайте движения медленно, концентрируясь на дыхании.

  • Ошибка: Пренебрегать растяжкой после тренировки.
    Последствие: Напряжение мышц и боль.
    Альтернатива: Добавьте лёгкую растяжку кора и поясницы.

  • Ошибка: Работать только над прессом.
    Последствие: Нарушение баланса тела.
    Альтернатива: Включайте спину, ягодицы и бёдра — это усилит эффект.

Таблица "Плюсы и минусы" тренировок на пресс дома

Плюсы Минусы
Не требует оборудования Требует регулярности
Улучшает осанку и метаболизм Без диеты эффект ограничен
Можно выполнять в любое время Нужна техника, чтобы избежать травм

Советы шаг за шагом: как добиться плоского живота

  1. Начните с разминки. Разогрейте мышцы 5-7 минут лёгкой зарядкой.

  2. Сделайте 2-3 базовых упражнения. Планка, скручивания, подъём таза.

  3. Добавьте "каракатицу" и "ласточку". Они развивают баланс и стабильность.

  4. Следите за дыханием. На усилии — выдох, на расслаблении — вдох.

  5. Повторяйте комплекс 3-4 раза в неделю. Постоянство важнее интенсивности.

FAQ

Можно ли накачать пресс без спортзала?
Да, домашние упражнения на собственном весе дают отличный результат при регулярности.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть эффект?
Первые изменения заметны через 3-4 недели при условии сбалансированного питания.

Нужно ли делать кардио?
Да, аэробные нагрузки помогают сжечь лишний жир и сделать мышцы живота видимыми.

Мифы и правда

  • Миф: Скручивания сжигают жир на животе.
    Правда: Жир уходит по всему телу, а упражнения лишь укрепляют мышцы.

  • Миф: Для плоского живота нужно качать пресс каждый день.
    Правда: Мышцам кора нужен отдых для восстановления.

  • Миф: Достаточно только спорта.
    Правда: Без правильного питания рельеф не появится.

Интересные факты

  1. Мышцы кора включают не только пресс, но и поясницу, ягодицы и бёдра.

  2. Планка активирует более 20 групп мышц одновременно.

  3. Даже 10 минут в день тренировок кора улучшают осанку и снижают боли в спине.

Исторический контекст

Понятие "core training" появилось в фитнесе в 1980-х, когда тренеры начали рассматривать пресс не как изолированную зону, а как центр силы всего тела. Сегодня развитие кора считается основой любой тренировки — от йоги до кроссфита. Упражнения, предложенные Романом Овчаровым, идеально подходят для начинающих и не требуют оборудования, но дают ощутимый результат уже через несколько недель.

