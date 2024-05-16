Прежде чем предложить жилье арендаторам, важно подготовить его: удалить стикеры с техники и мебели, убрать магниты с холодильника, вынести мягкие игрушки и прочие декоративные элементы. Важно также очистить балконы или лоджии от мусора и личных вещей, чтобы арендаторы могли использовать это пространство.
"Квартиры, которые выглядят чистыми и ухоженными, часто можно сдать не только за более высокую цену, но и быстрее, независимо от местоположения и типа дома", — отметили аналитики.
Не только внешний вид жилья влияет на арендную плату. Также на цену оказывают влияние район, инфраструктура, год постройки здания, состояние придомовой территории, наличие консьержа, ремонт в подъезде и этажность. Например, жилье, расположенное на третьем этаже и выше, обычно стоит дороже, при условии наличия лифта в доме, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Kosh eg (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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