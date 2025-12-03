Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка в коротких уггах и пальто
Марина Егорова Опубликована сегодня в 12:25

Ходила по городу в плоской обуви — и поняла, почему ноги ноют к вечеру: причина скрывалась под подошвой

Городские покрытия усиливают ударную нагрузку при ходьбе — ортопед Стальнов

Неровные природные поверхности позволяют плоской обуви работать так, как задумано, но в городской среде её возможности резко ограничены. Об этом рассказывает EcoSever, приводя рекомендации ортопеда Антона Стальнова для жителей Архангельской области. По словам специалиста, выбор обуви напрямую связан с типом покрытия, по которому человек передвигается ежедневно.

Как работает плоская подошва в природной среде

Стальнов объясняет, что плоская и тонкая подошва проявляет свои достоинства только на мягких и переменных поверхностях. В естественных условиях стопа свободно взаимодействует с песком, травой или рыхлой землей, а тонкая подошва помогает повторять её естественные изгибы.

"Плоская обувь и тонкая плоская подошва идеально подходит для природы. Чтобы она не мешала изгибы стопы повторять. Там песок, трава, палки и так далее", — отметил Стальнов.

Такой контакт даёт стопе возможность адаптироваться к неровностям и снижает ударную нагрузку. Врачи считают, что именно вариативность природной поверхности обеспечивает ту самую "естественную амортизацию", которую многие пытаются получить за счет специальных материалов в городской обуви.

Почему в городе плоской подошвы недостаточно

Городские покрытия создают совершенно иной сценарий нагрузки. Асфальт, бетон и плитка передают жёсткий удар при каждом шаге, и обувь должна брать на себя часть этого воздействия. Стальнов напоминает, что традиционная обувь в прошлом соответствовала характеру окружающей среды.

"Если раньше ходили в лаптях, почему? Потому что везде была земля. Соответственно сейчас асфальт, бетон, мы ходим в подошве, которая как минимум толщиной должна быть один сантиметр и два миллиметра. Плоская подошва не обеспечивает амортизацию, в этом и заключается её минус", — рассказал ортопед.

Специалист отмечает, что минимальная толщина помогает компенсировать жесткий контакт с поверхностью, а её отсутствие приводит к дополнительной нагрузке на суставы и мягкие ткани стопы. И чем продолжительнее передвижение по твёрдому покрытию, тем заметнее разница в самочувствии.

Заблуждения о влиянии плоской подошвы

Стальнов подчёркивает, что плоская подошва не является причиной нарушений осанки или заболеваний позвоночника. Он указывает, что распространённые опасения касаются скорее других ортопедических особенностей.

"Плоская подошва обуви никак не может испортить осанку. Чаще всего у пациентов встречается не плоскостопие, а такое ортопедическое нарушение как вальгусная установка стопы. Больше идет удар на центр пятки и может развиваться плантарный фасциит и пяточная шпора", — пояснил он.

При этом специалист подчеркивает: корректный выбор обуви помогает снизить риск обострения уже существующих проблем, хотя сам по себе не формирует их. Для городских условий это означает необходимость модели с базовой амортизацией и достаточной толщиной подошвы.

