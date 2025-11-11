Происшествия Россия Авто и мото Красота и здоровье Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение пожарный гидрант
Упражнение пожарный гидрант
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 18:10

Делаю всего 15 минут в день — и мои джинсы наконец сидят идеально

Многие женщины замечают, что даже при регулярных кардиотренировках ягодицы остаются "плоскими". Это происходит из-за недостаточной нагрузки на определённые мышечные группы. Программа, собранная фитнес-экспертом Бет Джейнс, направлена именно на то, чтобы активировать "спящие" зоны и вернуть телу естественные линии. Для занятий не потребуется специальное оборудование — только коврик, немного свободного пространства и готовность уделить себе 15-20 минут.

Базовые упражнения для упругих ягодиц

Подъём таза (Hip check)

Лягте на спину, согните колени, стопы — на полу. Напрягите ягодицы и медленно поднимите таз, формируя прямую линию от плеч до колен. Задержитесь на пару секунд и плавно опуститесь обратно. Повторите 12 раз. Это упражнение укрепляет ягодицы, пресс и мышцы бёдер. Чтобы усилить эффект, можно использовать эспандер, надетый чуть выше колен.

Баланс тела (Power point)

Встаньте на четвереньки, руки под плечами, спина прямая. Одновременно вытяните левую руку и правую ногу, удерживая корпус неподвижным. Задержитесь на счёт "два" и вернитесь в исходное положение. Повторите, меняя стороны. Выполните 12 повторов. Это упражнение развивает не только ягодицы, но и мышцы спины, пресса и бедёр.

Боковая выпада с поворотом (Rear end reach)

Встаньте прямо, ноги — на ширине бёдер. Сделайте широкий шаг вправо и присядьте, пока колено не окажется над стопой. Одновременно поверните корпус и дотянитесь левой рукой до правой стопы. Вернитесь в исходное положение, затем повторите в другую сторону. Сделайте 8 повторов. Упражнение прорабатывает ягодицы, косые мышцы живота и ноги, а также развивает координацию.

Ягодичный подъём (Kick butt)

Исходное положение — на четвереньках. Напрягите мышцы и поднимите правую ногу, согнутую под углом 90 градусов, толкая пяткой вверх. Следите, чтобы спина оставалась ровной. Вернитесь в исходное положение, повторите другой ногой. Сделайте по 12 повторов. Это одно из лучших упражнений для нижней части ягодиц и задней поверхности бедра.

Шаг на платформу (Step master)

Возьмите по лёгкому гантелю (5-8 фунтов) в каждую руку и встаньте лицом к степу или устойчивой поверхности. Поставьте правую ногу на платформу и поднимитесь, перенося вес на пятку, пока левая нога не окажется согнутой в колене, параллельно полу. Затем аккуратно опуститесь обратно. Повторите движение с другой ноги. Выполните по 8 повторов. Это упражнение укрепляет ягодицы и бёдра, а также развивает баланс.

Наклон с штангой (Take a bow)

Встаньте прямо, ноги — на ширине плеч. Возьмите лёгкий гриф или палку и удерживайте её за спиной: правая рука — за головой, левая — у поясницы. Сохраняя спину прямой, наклоняйтесь вперёд под углом 45 градусов, отводя таз назад. Вернитесь в исходное положение, напрягая ягодицы. Повторите 8 раз. Это упражнение задействует мышцы ягодиц и задней поверхности бёдер, улучшает осанку.

Как составить тренировку

  1. Выполняйте упражнения по порядку — от "Подъёма таза" до "Наклона с штангой".

  2. Делайте по 2-3 круга, в зависимости от уровня подготовки.

  3. Между упражнениями отдыхайте не более 30 секунд.

  4. Завершайте тренировку лёгкой растяжкой — это поможет избежать крепатуры и улучшит эластичность мышц.

Ошибки и как их избежать

  • Ошибка: слишком быстрое выполнение.
    Последствие: теряется техника, снижается эффективность.
    Альтернатива: выполняйте в ритме "3-2-4" — подъём на три счёта, удержание на два, опускание на четыре.

  • Ошибка: прогиб в пояснице.
    Последствие: лишняя нагрузка на спину.
    Альтернатива: напрягайте пресс и следите за положением позвоночника.

  • Ошибка: неполная амплитуда движений.
    Последствие: мышцы не включаются полностью.
    Альтернатива: контролируйте каждый этап упражнения, особенно в нижней фазе.

А что если нет гантелей

Замените их бутылками с водой, книжками или рюкзаком с небольшим весом. Главное — сохранить устойчивость и ровную осанку. Можно также использовать резиновые петли или утяжелители для ног — они добавят нагрузку без перегрузки суставов.

Плюсы и минусы домашних тренировок

Плюсы:

  • не нужно идти в спортзал;

  • легко вписать в график;

  • не требуют специального оборудования.
    Минусы:

  • сложнее контролировать технику без зеркала или тренера;

  • прогресс может замедлиться без увеличения нагрузки.

FAQ

Как часто выполнять упражнения?
Оптимально — 3-4 раза в неделю. Между тренировками оставляйте день для восстановления.
Сколько времени займёт тренировка?
Около 15-20 минут, включая разминку и заминку.
Что лучше: упражнения с весом или без?
Начинающим стоит начать без веса, а затем добавить лёгкие гантели, чтобы повысить эффективность.

Мифы и правда

  • Миф: кардиотренировки делают ягодицы подтянутыми.
    Правда: для формирования округлых форм нужны силовые упражнения.
  • Миф: приседания — единственное эффективное упражнение.
    Правда: разные движения задействуют разные зоны, и их важно чередовать.
  • Миф: мышцы превращаются в жир, если перестать тренироваться.
    Правда: жир и мышцы — разные ткани; снижение тонуса связано с уменьшением активности, а не "превращением".

3 интересных факта

  1. Ягодичные мышцы — самые крупные в теле человека.

  2. При ходьбе активна лишь треть их потенциала.

  3. Даже лёгкие упражнения лёжа способны увеличить тонус уже через 10 дней регулярных занятий.

Исторический контекст

Фитнес-программы для ягодиц появились ещё в 1980-х годах с популярностью аэробики. С тех пор подход изменился: на смену быстрым прыжкам пришли упражнения на устойчивость и осознанность движений. Сегодня акцент делается на безопасности суставов и функциональности тела, а не на "идеальной форме".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Секрет в дыхании: как я научилась садиться на шпагат без мучений сегодня в 13:30

Мечтаете сесть на шпагат? Это не вопрос врождённой гибкости, а регулярности и правильного подхода. Тренер Елизавета Буданова объясняет, как безопасно и эффективно подготовить тело к растяжке.

Читать полностью » Попробовал бег задом — и понял, что это лучший фитнес для ума и тела сегодня в 12:26

Хотите сжечь больше калорий и улучшить координацию? Попробуйте бег задом наперёд — необычную, но эффективную технику, которая тренирует мышцы по-новому и снижает нагрузку на суставы.

Читать полностью » После тяжёлой тренировки я почувствовала не усталость, а счастье — вот почему сегодня в 11:23

Учёные доказали: чем выше физическая нагрузка, тем сильнее ощущение счастья после тренировки. Разбираемся, почему тяжёлая работа над телом помогает справиться со стрессом и грустью.

Читать полностью » Думала, что 10 минут в день ничего не изменят — пока не попробовала HIIT от Хлои Тинг сегодня в 10:19

Популярная фитнес-блогер Хлоя Тинг делится простым рационом и системой тренировок, которые помогают избавиться от жира на животе и укрепить тело без спортзала и сложного оборудования.

Читать полностью » Бегала зимой без проблем, пока не узнала об этом коварном невидимом враге сегодня в 9:10

Даже если температура днём выше нуля, вечерняя пробежка может закончиться травмой. Рассказываем, как уберечься от коварного чёрного льда.

Читать полностью » Нашла одно движение на фитболе — и спина перестала болеть, делаю его каждый день сегодня в 8:10

Олимпийская чемпионка Линдси Вонн раскрывает свой секрет тонуса и силы — простое упражнение, которое укрепляет спину, пресс и ягодицы без тренажёров.

Читать полностью » Теперь покупаю только такие спортивные брюки — ни мороки, ни мокрых подолов сегодня в 7:10

Как выбрать идеальные спортивные брюки для невысоких женщин: что учитывать при длине, посадке и ткани, чтобы тренировки стали комфортными и стильными.

Читать полностью » Выбежала в парк на рассвете — и всё изменилось: теперь начинаю утро только так сегодня в 6:10

Иногда самые простые вещи приносят настоящее удовольствие: пробежка на рассвете, спонтанная доброта и щенки с забавными мордашками — три мелочи, способные сделать день по-настоящему тёплым.

Читать полностью »

Новости
Наука
Procter & Gamble: гладкие волосы ассоциируются с здоровьем и ухоженностью
Садоводство
Беру нашатырный спирт и воду — и забываю о желтых листьях навсегда
Садоводство
Сухой воздух мешает антуриуму выпускать новые бутоны
Туризм
Египет курит в сторонке: мой лучший отпуск случился на краю земли — в России
Питомцы
Эксперт Миллиу: счастливая кошка выражает доверие через поведение и взгляд
Спорт и фитнес
Делала зарядку как обычно, но добавила одно движение — тело подтянулось за неделю
Культура и шоу-бизнес
Ким Кардашьян назвала экстрасенсов лжецами после провала на экзамене
Спорт и фитнес
Бегаю, когда все спят — и наконец-то поняла, как изменилось моё тело
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet