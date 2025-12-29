Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Худая девушка
Худая девушка
© Designed by Freepik by teksomolika is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 16:06

После 20, 30 и 40 лет живот толстеет по разным сценариям: гормоны шаг за шагом меняют талию

С возрастом снижается скорость обмена веществ — эндокринологи

Плоский живот — цель, которая не привязана к возрасту. Справиться с жировыми отложениями в области талии можно и в 20, и в 40 лет, если понимать, как меняется организм и какие подходы действительно работают. Возраст диктует свои условия, но не лишает шансов на результат. Об этом сообщает издание Shape.

Когда вам за 20

После двадцати обмен веществ начинает постепенно замедляться, хотя в целом остается достаточно активным. По словам эндокринолога Скотта Айзекса, уже в этом возрасте организм сжигает на 1-2% калорий меньше, чем в подростковый период, что со временем может приводить к плавному набору веса. При этом гормональный фон остается благоприятным: эстроген участвует в распределении жира, а гормон роста помогает использовать жировые запасы как источник энергии для мышц.

"После окончания университета люди проводят больше времени за офисным столом, а сидячий образ жизни может привести к еще большему увеличению веса, особенно если вы по-прежнему много выпиваете и не задумываетесь о диете", — объясняет эндокринолог Скотт Айзекс.

Чаще всего проблема формируется из-за привычек — поздних перекусов, алкоголя и отсутствия регулярного движения. Существенную роль играет и питание с избытком обработанных углеводов. Исследование, опубликованное в Journal of Nutrition, показало, что такой рацион повышает уровень инсулина и мешает организму эффективно расходовать жир в области живота.

"Многие двадцатилетние выполняют слишком много однообразного кардио и почти не включают силовые упражнения, что делает борьбу с жиром на животе малоэффективной", — говорит специалист по физической подготовке Холли Перкинс.

Именно поэтому сочетание кардио и силовой нагрузки считается более устойчивой стратегией, чем бесконечные пробежки, о чём также говорится в материале о том, почему бесконечные кардиотренировки не дают устойчивого снижения веса.

Когда вам за 30

Для многих женщин этот возраст связан с беременностью и восстановлением после родов. В этот период может возникать диастаз прямых мышц живота — состояние, при котором мышцы расходятся. Клинический профессор Йельской школы медицины Мэри Джейн Минкин отмечает, что в большинстве случаев мышцы постепенно возвращаются в норму, но процесс требует времени и аккуратного подхода.

"Мышцы обычно возвращаются на место сами собой, но иногда для восстановления может потребоваться медицинское вмешательство", — говорит Мэри Джейн Минкин.

Даже без диастаза мышцы пресса после беременности ослаблены, а жировая прослойка скрывает их контуры. При этом обмен веществ после 30 лет всё ещё достаточно высокий, а заметное снижение уровня эстрогена, как правило, начинается ближе к 40. Поэтому ключевая задача — одновременно снижать процент жира и укреплять мышцы, избегая упражнений, которые могут усугубить проблему.

"Скручивания могут усилить разделение мышц", — предупреждает фитнес-тренер Сара Хейли.

Отдельного внимания заслуживает сон. Недосып повышает уровень кортизола — гормона стресса, который способствует накоплению жира в брюшной области. Исследование Penn State показало, что даже дневной сон способен частично компенсировать влияние ночного недосыпа на гормональный фон.

Когда вам за 40

После сорока гормональные изменения становятся более выраженными. Снижение уровня эстрогена приводит к тому, что жировая ткань активнее откладывается именно в области живота. По словам доктора Памелы Пик, в этом возрасте многие впервые сталкиваются с тем, что вес концентрируется в одной зоне и уходит значительно медленнее.

"С уменьшением эстрогена рецепторы жира в области живота начинают работать активнее", — говорит Памела Пик.

Параллельно снижается уровень гормона роста и без регулярных тренировок уменьшается мышечная масса, которая напрямую влияет на суточный расход калорий. Исследования показывают, что интенсивные тренировки с вовлечением крупных мышечных групп способны стимулировать гормональный ответ и замедлять возрастные изменения.

"Интенсивные тренировки с короткими интервалами отдыха способствуют значительным выбросам гормона роста", — отмечает профессор физической культуры Николас Ратамесс.

Сохранению мышечной массы помогает и питание. Белок остаётся важнейшим элементом рациона, но его роль работает только в связке с движением, о чём подробно говорится в материале о том, почему наращивание мышц считают самым безопасным способом похудения.

Независимо от возраста, плоский живот — это не вопрос удачи или генетики, а результат понимания процессов в организме, адекватных нагрузок, питания и восстановления. С годами стратегия меняется, но возможность чувствовать себя сильной и уверенной остаётся.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Правильная техника бега снизила риск травм — фитнес тренеры 27.12.2025 в 22:01
Беговая дорожка мстит за неправильную технику: мелочи, из-за которых тело страдает, а вес стоит

Правильная техника бега помогает тренироваться эффективнее и снижает риск травм. Разбираем ключевые элементы, которые делают пробежки комфортнее и полезнее.

Читать полностью » Интенсивные аэробные тренировки ускорили сжигание жира после нагрузки — учёные 27.12.2025 в 14:25
Тренировка закончилась — сжигание только началось: эффект, о котором молчат фитнес-программы

Аэробные тренировки продолжают сжигать жир даже после завершения занятия. Какие форматы повышают EPOC и как выбрать нагрузку под свои цели.

Читать полностью » Программа тренировки ягодиц исключила силовые тренажёры — Камински фитнес тренер 27.12.2025 в 6:24
Форма появляется быстрее, чем ожидалось: тренировка, где каждая минута работает на объём

Как прокачать ягодицы дома без тренажёров: простая программа с гантелями и фитболом, которая помогает добиться формы и тонуса.

Читать полностью » Короткая тренировка пилатеса улучшает осанку и концентрацию — Ясмин Карачиваля 26.12.2025 в 21:03
Коротко, но жёстко по эффекту: 10 минут движений собирают тело и возвращают энергию

Десять минут пилатеса могут стать эффективным инструментом для поддержания формы и концентрации даже в плотном графике — что говорят тренеры и эксперты.

Читать полностью » Гладилин не выделяет главное событие российского футбола в 2025 году 26.12.2025 в 18:52
Лидеры те же, эмоций меньше: российский футбол в 2025 году не смог взорвать повестку

В 2025 году российский футбол оставил болельщиков без ярких событий. Узнайте мнения экспертов о предсказуемом сезоне и итогах от Валерия Гладилина.

Читать полностью » Дюков допускает возвращение клубов и сборной в Европу в 2026 году — Дюков 26.12.2025 в 18:15
Российский футбол может вернуться в Европу уже в 2026 году: РФС назвал месяц, когда начнёт переговоры

Российский футбол может вернуться в европейские турниры в 2026 году. Что Это значит для клубов и сборной? Узнайте детали обсуждений РФС и УЕФА.

Читать полностью » Работа более 40 часов в неделю сочеталась с тренировками и питанием — IE 26.12.2025 в 13:41
Работа по 10 часов в день — не приговор: привычки, из-за которых тело не разваливается без зала

Плотный график и работа по 40 часов в неделю не мешают поддерживать форму. Фитнес-тренер и нутрициолог объясняют, какие привычки действительно работают.

Читать полностью » Креатин в дозе 3–5 г улучшает выносливость на тренировках — Шубх Хамирвасия 26.12.2025 в 5:26
Минимальная доза — заметный сдвиг: добавки, которые убирают главные тормоза похудения

Фитнес-эксперт и клинический диетолог объяснили, почему популярные добавки для похудения не работают сами по себе и какую роль они играют в образе жизни.

Читать полностью »

Новости
Мир
Мусорщики во Франции заблокировали въезд на базу и остановили выезд техники — BFMTV
Общество
Таганский суд прекратил иск об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp
Наука
Тепло оказалось древнейшей стратегией опыления растений — Science
Россия
Проект о контроле доступа детей к соцсетям внесли в Госдуму — правительство РФ
Советы и рекомендации
Ограничение гаджетов повысило концентрацию перед Новым годом — Кольцова психолог
Красота и здоровье
Сдвиг времени пробуждения на 1-1,5 часа поможет вернуться к режиму — врач Кудинов
Экономика
Бершадский спрогнозировал ключевую ставку 12% к концу 2026 года
Наука
Мышь после полета в космос родила здоровое потомство — Китайская академия наук
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet