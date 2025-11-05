Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Упражнение для пресса с гантелями лёжа
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 2:10

Раньше мучилась со скручиваниями, а теперь просто делаю так — и талия тает

Упражнение Сайдшоу прорабатывает талию и ягодицы — отметила фитнес-эксперт Лашон Дейл

Плоский живот — мечта не только моделей, но и всех, кто заботится о здоровье и тонусе тела. Чтобы добиться результата, недостаточно делать классические скручивания. Важно задействовать все мышцы кора — от прямой и поперечной до косых. Этот комплекс упражнений, разработанный тренером Лашон Дейл, креативным менеджером Equinox Fitness Clubs, направлен именно на то, чтобы сделать живот упругим, а корпус — сильным и гибким.

"Эти упражнения активируют все зоны пресса, включая косые и поперечные мышцы, что делает талию визуально тоньше", — отметила креативный менеджер Equinox Fitness Clubs Лашон Дейл.

Базовые принципы

Выполняйте каждое упражнение 3-5 раз в неделю, делая 1-2 подхода по указанному количеству повторов. Для максимального эффекта добавьте кардионагрузку — бег, скакалку или энергичные танцы. Это поможет сжечь лишний жир и быстрее увидеть рельеф.

Чтобы не нагружать шею при работе с прессом, удерживайте кончик языка на нёбе — это помогает выровнять голову и снять избыточное напряжение с мышц шеи.

Советы шаг за шагом

1. "Сайдшоу"

Развивает пресс, плечи, ягодицы и ноги.
Встаньте, ноги чуть шире бёдер, наклонитесь, поставьте ладони на пол. Согните левую ногу, скользя правой поперёк корпуса. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны. Сделайте 15 повторов.

2. "Дельфин пулл"

Акцент на пресс, руки и ягодицы.
Примите упор на предплечья, сомкнув ладони. Согните левое колено и подтяните ногу к груди, поднимая бёдра вверх. Повторите с другой ноги. Всего 10 повторов.

3. "Мост плюс"

Работают мышцы пресса и спины.
Лягте на спину, ноги согнуты. Поднимите таз, сжимая ягодицы, затем опуститесь и подтяните колени к груди. Сделайте 15 повторов.

4. "Крав-мага кик"

Задействует пресс, руки и ноги.
Сядьте, обнимите колени, стопы слегка приподняты. Перекатитесь на бок и выпрямите ноги в сторону. Вернитесь в центр и повторите в другую. 15 повторов.

5. "Боу вау"

Фокус на пресс и бёдра.
Встаньте на колени, руки за головой. Согнитесь, подтягивая грудь к пупку, не напрягая шею. Вернитесь в исходное положение. Сделайте 15 повторов.

6. "Подъём на стуле"

Укрепляет пресс, ягодицы и заднюю поверхность бёдер.
Лягте, положите пятки на край прочного стула. Поднимите таз и вытяните руки вверх. Опуститесь и повторите 15 раз.

7. "Волшебная Х-форма"

Акцент на косые мышцы.
Лягте, руки и ноги образуют букву X. Поднимите корпус, скрестите ноги и тянитесь руками к колену. Повторите 15 раз.

8. "Напряжение-расслабление"

Развивает гибкость и силу.
Лягте, вытяните руки вверх. Подтяните колени к груди, удерживая стопы руками. Задержитесь на 10 секунд. Повторите 15 раз.

9. "Погружение лебедя"

Комплекс для спины, ягодиц и ног.
Встаньте, ноги на ширине бёдер. Поднимите левое колено, обхватите руками, затем выпрямите ногу назад, вытянув руки вперёд. Повторите по 15 раз на каждую ногу.

10. "Боковой слиммер"

Финальное упражнение для талии.
Встаньте на колени, выпрямите одну ногу в сторону. Руки за головой. Наклоняйтесь к прямой ноге, удерживая корпус. Сделайте по 15 повторов на каждую сторону.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять упражнения быстро и без контроля.
    → Последствие: снижается эффективность, возрастает риск травмы.
    → Альтернатива: двигайтесь медленно, концентрируясь на ощущениях в мышцах.

  • Ошибка: делать пресс без кардио.
    → Последствие: жир остаётся, мышцы не видны.
    → Альтернатива: добавьте бег, эллипс или быструю ходьбу.

  • Ошибка: тренироваться на мягкой поверхности.
    → Последствие: нагрузка распределяется неправильно.
    → Альтернатива: используйте плотный коврик или фитнес-мат.

А что если…

Вы не можете заниматься каждый день? Даже три тренировки в неделю принесут пользу. Главное — регулярность. Можно выполнять упражнения утром, пока готовится кофе, или вечером перед душем.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • не требуется оборудование;

  • занимает минимум времени;

  • задействует все мышцы корпуса;

  • подходит для дома и офиса.

Минусы:

  • требует дисциплины;

  • при неправильной технике возможен дискомфорт в пояснице.

FAQ

Как быстро появится результат?
Первые изменения заметны через 2-3 недели при условии правильного питания и регулярности.

Нужно ли использовать спортивный инвентарь?
Нет, но коврик или устойчивый стул сделают занятия комфортнее.

Что лучше — делать каждый день или через день?
Оптимально — через день: мышцы кора тоже нуждаются в восстановлении.

Мифы и правда

  • Миф: скручивания — главное упражнение для пресса.
    Правда: скручивания тренируют только одну группу мышц, тогда как комплекс задействует весь корпус.
  • Миф: чтобы убрать живот, нужно качать пресс.
    Правда: жир уходит только при сочетании упражнений и кардио.
  • Миф: пресс делают только в спортзале.
    Правда: эффективность домашних тренировок при правильной технике ничуть не ниже.

3 интересных факта

  1. Сильный пресс снижает риск болей в спине.

  2. Косые мышцы помогают удерживать равновесие при ходьбе и беге.

  3. Прямая мышца живота участвует даже при смехе — тренируйтесь весело!

Исторический контекст

Первое упоминание упражнений для укрепления кора встречается ещё в античных гимнасиях. В современном виде программы на мышцы пресса оформились в 1980-х, когда тренеры начали разрабатывать функциональные комплексы без оборудования. Сегодня такие тренировки активно применяются в фитнесе, йоге и пилатесе.

Читайте также

Планка укрепляет мышцы и выравнивает осанку: эксперты описали технику и ошибки вчера в 21:16
Плоский живот, ровная спина и крепкие руки: всё это — от одного упражнения

Планка кажется простым упражнением, но при регулярном выполнении она способна полностью изменить тело. Узнайте, как стоять правильно и получить максимум пользы.

Читать полностью » Врачи назвали основные причины появления жира под мышками и способы его убрать дома вчера в 20:56
Не одежда виновата: как избавиться от подмышечного жира и почувствовать свободу

Жировые складки под мышками можно убрать и без хирургии. Как правильно питаться, какие упражнения выбрать и какие процедуры действительно помогают вернуть коже тонус?

Читать полностью » Тренировка с гантелями и планка: как привести тело в форму за 6 дней — мнение фитнес-специалистов вчера в 19:50
Необычные тренировки, которые помогут вам быстро похудеть: 6 дней и вы в форме

Эта программа поможет подтянуть тело всего за шесть дней, если выполнять упражнения правильно и без перерывов. Узнай, какие движения ускоряют результат.

Читать полностью » Возвращение спортивной моды 80-х: как носить свитшоты и легинсы, чтобы выглядеть стильно вчера в 18:10
Ретро-фитнес стиль, который не стоит игнорировать: как 80-е снова захватили спортзал

Мода из 80-х снова в спортзалах — от свободных свитшотов до ярких легинсов. Разбираемся, как вдохнуть жизнь в ретро-стиль и не превратиться в героиню старого клипа.

Читать полностью » Американские учёные выяснили, что тренировки за полчаса до сна не нарушают отдых вчера в 17:10
Качалка против подушки: кто победит, если заниматься спортом перед сном

Можно ли заниматься спортом перед сном и всё равно спать спокойно? Учёные уверяют: вечерняя тренировка не враг отдыху, если соблюдать простые правила.

Читать полностью » Пилатес с мячом признан безопасным способом укрепления мышц и коррекции фигуры — мнение тренеров вчера в 16:10
После этих движений даже зеркало улыбается: пилатес, который возвращает фигуру за месяц

Пилатес с мячом возвращается в моду — шесть простых упражнений помогут укрепить тело, улучшить осанку и найти внутреннее равновесие без перегрузок.

Читать полностью » Специалисты по фитнесу: кардиотренировки с ударами и прыжками улучшают выносливость и тонус мышц вчера в 15:10
Прыжки, удары, дыхание — и ни одной гантели: способ, который заменяет фитнес и терапию

Тренировка в стиле боевых искусств превращает фитнес в динамичный поединок с ленью и жиром, где каждый удар приближает к лёгкости и уверенности.

Читать полностью » Врач Аржаков: боль после тренировки связана с микроповреждениями мышц, а не с молочной кислотой вчера в 14:43
После тренировки не могу подняться с кровати: врачи объяснили, почему так болит тело

Врач Александр Аржаков объяснил, почему болят мышцы после тренировки, как отличить норму от тревожного сигнала и что помогает ускорить восстановление.

Читать полностью »

