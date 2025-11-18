Физики нашли неожиданную проблему: квантовые часы тратят невероятно много энергии только из-за наблюдения

Часы — от простых маятников до современных атомных — работают за счёт процессов, которые необратимы по своей природе. Но на квантовом уровне, где всё подчинено принципам суперпозиции и обратимости, измерение времени превращается в крайне непростую задачу.

Новое исследование переворачивает привычное представление о том, сколько энергии требуется, чтобы "считать время" в квантовой системе. По словам Марии Кашиной, физика-теоретика и специалиста по квантовой информации, результаты эксперимента меняют основу понимания природы времени и энергетических затрат измерения.

Почему квантовые часы сложнее обычных

Обычные часы опираются на процессы, которые необратимы: потеря энергии, трение, затухание. На квантовом уровне подобные процессы выражены гораздо слабее. Поэтому считывание квантового состояния — уже само по себе вмешательство, меняющее систему. Именно это делает создание энергоэффективных квантовых часов критически важным — особенно для будущих квантовых сенсоров, навигационных систем и сверхточных измерительных устройств.

До недавнего времени термодинамическая стоимость считывания квантового времени оставалась туманной: считалось, что затраты малы и незначительны. Но эксперимент показал, что это заблуждение.

Как ученые создали экспериментальные квантовые часы

Для изучения энергетических затрат была построена микроскопическая модель часов. Их роль играла двойная квантовая точка — структура из двух наноразмерных областей, между которыми перескакивали электроны. Каждый скачок выступал в качестве "тика".

Чтобы зарегистрировать эти тики, использовали два метода:

Измерение слабых электрических токов, возникающих при перемещении электрона. Мониторинг радиоволнами, позволяющий фиксировать изменения в системе без прямого контакта.

В обоих случаях квантовые сигналы преобразовывались в классические — тот самый квантово-классический переход, являющийся основой любого измерения.

Учёные рассчитали энтропию — количество рассеиваемой энергии — как для самих квантовых часов, так и для приборов, которые считывали данные. Эти результаты опубликовали в Physical Review Letters.

Таблица: обычные часы vs квантовые часы

Параметр Обычные часы Квантовые часы Основной процесс Необратимый Почти обратимый Цена хода Энергия механизма или генератора Почти нулевая Цена измерения Низкая Колоссальная Влияние наблюдения Незначительное Определяющее Применение Быт, наука Квантовые технологии

Что говорят участники исследования

"Предполагалось, что квантовые часы, работающие в мельчайших масштабах, позволят снизить энергозатраты на измерение времени, но наш эксперимент показывает неожиданный поворот. Оказывается, в квантовых часах стоимость считывания тиков намного превосходит стоимость работы их механизма", — подчеркнула Наталия Арес.

"Наши результаты позволяют предположить, что энтропия, производимая при усилении и измерении тиков часов, которой часто пренебрегали в научной литературе, является наиболее важной и фундаментальной термодинамической стоимостью измерения времени в квантовом масштабе… Следующий шаг — понять принципы, определяющие эффективность наноразмерных устройств", — добавил Вивек Вадхия.

Почему энергия считывания настолько велика

В классических устройствах измерение почти ничего "не стоит": мы смотрим на стрелки часов, и они не расходуют от этого энергию. В квантовых системах всё иначе.

Чтобы превратить слабый квантовый сигнал (скачок электрона) в измеримую величину, нужны мощные усилители, сложные датчики и надежная система регистрации. Именно эта стадия — усиление - и создаёт огромную энтропию.

Получается, что квантовые часы сами по себе энергоэффективны. Но их наблюдение — крайне энергозатратный процесс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что измерение в квантовой системе всегда дешёвое.

Последствие: неверные модели энергопотребления квантовых устройств.

Альтернатива: учитывать стоимость квантово-классического перехода. Ошибка: полагать, что чем меньше система, тем она эффективнее.

Последствие: неверные прогнозы по миниатюризации технологий.

Альтернатива: оптимизировать именно процедуры измерения. Ошибка: игнорировать энтропию усилителей.

Последствие: недооценка тепловых потерь и перегрузка системы.

Альтернатива: создавать новые схемы энергоэффективных датчиков.

А что если…

Что если научиться измерять время без усилителей?

Квантовые технологии продвинутся на десятилетия вперёд: навигация, квантовые сенсоры, телекоммуникации станут сверхэффективными.

Что если заменить измерение другими методами?

Теоретически возможно использовать косвенные параметры — например, распределение энергии системы.

Что если время действительно зависит от наблюдателя?

Этот вывод поддерживает многие интерпретации квантовой механики, включая информационные подходы.

Последствия для квантовых технологий

Открытие имеет несколько ключевых следствий:

Необходимо создавать новые способы считывания квантовых сигналов. При проектировании квантовых устройств следует учитывать термодинамическую стоимость измерений. Возможно появление автономных квантовых часов, работающих ближе к биологическим принципам. Понимание роли наблюдателя позволяет по-новому взглянуть на природу времени.

Плюсы и минусы квантовых часов

Аспект Плюсы Минусы Точность Потенциально выше атомных Огромные затраты на наблюдение Миниатюризация Возможны наномасштабы Сложность считывания Энергопотребление Механизм требует мало энергии Измерение требует много энергии Потенциал Использование в сенсорах и квантовых устройствах Технологии в зачаточном состоянии

FAQ

Можно ли использовать квантовые часы в реальных устройствах?

Пока нет: энергоэффективность измерения слишком низкая.

Почему измерение делает время необратимым?

Потому что усиливает сигнал, создавая энтропию — и нарушая симметрию процесса.

Станут ли квантовые часы лучше атомных?

Только если найдут энергоэффективный метод наблюдения.

Мифы и правда

Миф: квантовые часы почти не потребляют энергии.

Правда: измерение требует колоссальных затрат. Миф: время существует само по себе.

Правда: на квантовом уровне его направление связано с наблюдением. Миф: квантовые устройства всегда эффективнее классических.

Правда: только при продуманной архитектуре измерений.

Исторический контекст

Концепция квантовых часов обсуждается с 1960-х годов. В 1990-е годы появились первые эксперименты с двойными квантовыми точками. Сегодня измерение квантовых состояний — фундамент физики информации.

Три интересных факта