Спортсменка пьет изотоники
Спортсменка пьет изотоники
Марина Егорова Опубликована сегодня в 4:17

Читал, что нужно пить 8 стаканов воды — теперь я знаю, как правильно учитывать физическую активность

50% воды поступает в организм через продукты питания, такие как овощи и рыба — Йосуке Ямада

Долгое время бытовало мнение, что для поддержания нормального здоровья необходимо выпивать восемь стаканов воды в день, что эквивалентно примерно двум литрам. Однако недавнее исследование, проведённое группой учёных из разных стран, показало, что это универсальное правило не соответствует действительности для большинства людей. Исследование, в котором участвовали 5,6 тыс. человек в возрасте от восьми дней до 96 лет из 23 стран, установило, что потребность в воде индивидуальна и зависит от множества факторов. Об этом сообщает издание "Тут Новости".

Почему восемь стаканов воды в день — это не всегда правильно?

Миф о восьми стаканах воды в день существовал в общественном сознании долгие годы, однако учёные доказали, что для большинства людей это количество излишне. В ходе эксперимента специалисты использовали дейтерий — безопасное вещество, которое добавляли в воду для того, чтобы проследить за её переработкой в организме. Такой метод позволил учёным точно определить, сколько воды человек действительно усваивает.

Результаты показали, что для большинства людей, в том числе мужчин и женщин, потребление воды в пределах 1,3-1,8 литра в день является нормой. Для мужчин рекомендуется употреблять от 1,6 до 1,8 литра, а для женщин — от 1,3 до 1,4 литра. Важно учитывать, что эти цифры могут варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как возраст, физическая активность и состояние здоровья.

"Стандартные восемь стаканов в день — это не обязательная норма. Каждый человек нуждается в индивидуальном подходе к потреблению жидкости", — говорит один из авторов исследования Йосуке Ямада.

Кто нуждается в большем количестве воды?

Не все люди могут следовать усреднённой норме. Некоторые группы населения нуждаются в большем количестве жидкости:

  1. Спортсмены - из-за высокой физической активности их организмы теряют больше жидкости, поэтому потребность в воде у них значительно выше.

  2. Беременные и кормящие женщины - им необходимо больше жидкости для поддержания здоровья как их собственного организма, так и развития ребёнка.

  3. Пожилые люди - для них достаточно немного более литра воды в день, так как с возрастом организм может потреблять меньше жидкости.

С другой стороны, многие пожилые люди и люди с малой физической активностью могут спокойно обходиться меньшими дозами воды, а лишний объём может даже привести к дополнительной нагрузке на почки.

Вода из пищи: важный источник жидкости

Учёные также подчеркнули, что человек получает воду не только через напитки, но и из пищи. Это важное замечание, так как многие продукты являются источниками жидкости, которая вносит свой вклад в ежедневное потребление.

"Около 50% жидкости поступает в организм через продукты питания, такие как мясо, рыба, овощи и даже макароны", — поясняет Йосуке Ямада, один из авторов исследования.

Некоторые продукты, например хлеб, бекон и яйца, содержат гораздо меньше воды, и поэтому они не могут полностью компенсировать потребность в жидкости. Однако в целом, здоровое и сбалансированное питание с большим количеством овощей и рыбы способствует поддержанию нормального уровня гидратации организма.

Что делать с нормой воды для каждого человека?

Итак, какое же количество воды является оптимальным для вашего организма? Важно ориентироваться на несколько факторов:

1. Физическая активность:

Чем больше физической активности, тем больше жидкости требуется организму для восстановления баланса. Спортсменам и активным людям следует увеличивать потребление воды в зависимости от интенсивности тренировок.

2. Возраст:

Дети и пожилые люди имеют свои особенности в потреблении воды, которые должны учитывать при расчёте суточной нормы.

3. Климатические условия:

В жарких регионах или при высокой температуре воздуха потребность в жидкости увеличивается, так как потоотделение способствует быстрой утрате воды.

4. Рацион питания:

Питание, богатое овощами, мясом, рыбой и продуктами с высоким содержанием влаги, может компенсировать потребность в воде.

Сравнение потребности в воде для разных групп населения

Примерный сравнительный анализ потребности в воде для разных категорий людей показывает, что потребности могут значительно различаться:

  1. Для обычного взрослого человека:
    От 1,3 до 1,8 литра в день в зависимости от активности и здоровья.

  2. Для спортсмена:
    Может потребоваться до 3 литров воды в день, особенно при интенсивных тренировках.

  3. Для пожилого человека:
    Иногда достаточно всего 1 литра воды в день, однако потребности могут изменяться в зависимости от состояния здоровья.

  4. Для беременных и кормящих женщин:
    Потребность в жидкости возрастает и может составлять 2-2,5 литра в день.

Плюсы и минусы новых рекомендаций по воде

Преимущества:

  • Более индивидуальный подход к потреблению воды.

  • Учет различных факторов, таких как физическая активность и возраст.

  • Оптимизация потребности в воде для разных групп населения.

Ограничения:

  • Недостаток чётких и универсальных рекомендаций может вызывать путаницу.

  • Может быть трудно отследить ежедневное потребление жидкости, особенно при большом количестве продуктов с высоким содержанием воды.

Советы шаг за шагом по гидратации организма

  1. Следите за своим состоянием: если чувствуете жажду — пейте воду. Главное не доводить до обезвоживания.

  2. Разделяйте потребление воды на весь день: не пытайтесь выпить всю норму за один раз.

  3. Добавьте в рацион продукты с высоким содержанием жидкости: овощи, фрукты, рыбу и мясо.

  4. Учитывайте уровень активности: если активно тренируетесь или работаете в жарких условиях — увеличьте потребление воды.

Популярные вопросы о потреблении воды

  1. Сколько воды нужно пить в день?
    Для большинства людей достаточно 1,3-1,8 литра в день, но эта норма может варьироваться в зависимости от физической активности, возраста и климата.

  2. Влияет ли употребление пищи на потребность в воде?
    Да, около 50% воды человек получает через пищу, особенно через овощи, рыбу и мясо.

  3. Что делать, если я чувствую, что пью слишком много воды?
    Если вы чувствуете дискомфорт, снизьте потребление жидкости, особенно если активно не работаете или не тренируетесь. Лучше консультироваться с врачом, если сомневаетесь в норме потребления.

