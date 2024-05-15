Не исключено, что среди охраны премьер-министра Словакии Роберта Фицо могли быть сообщники мужчины, устроившего покушение на главу правительства. Такое мнение в беседе с NewsInfo.Ru высказал эксперт по безопасности и антитеррору, начальник отдела управления комитета безопасности "Кобра" Станислав Веселов.

Кроме того, могли проявить халатность спецслужбы, которые не отследили и не усилили внешний периметр здания, где проходило данное выездное заседание, отметил специалист.

"Ослабили бдительность, недостаточная подготовка сотрудников служб безопасности, начальника инструктажа. И не было, я уверен, плотного взаимодействия с местными силовиками. Мы берем опять же в первую очередь полицию: не был проверен периметр на предмет посторонних, подозрительных предметов опять же, посторонних, подозрительных граждан", — сказал Веселов.

По его словам, охрана европейских лидеров работает на слабом уровне. Среди тех, кто допустил ошибку, как отметил собеседник NewsInfo.Ru, были снайперы, которые рассредоточиваются по определенным зданиям и прикрывают первое лицо государства.

"Именно снайперы работают в этом направлении, чтобы прикрывать личную охрану президента или представителей других органов власти. Соответственно, все должно быть во взаимодействии. И я здесь уверен, что была ошибка, что не было взаимодействия, и была допущена халатность. То есть не предусмотрели всех вопросов и заранее не проанализировали, какие могут быть вопросы, связанные с безопасностью данного представителя органа власти", — заключил Веселов.

Фицо получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжёлом состоянии. Стрелявший — мужчина 1953 года рождения.

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