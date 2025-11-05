Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 11:19

Бросила офис и пошла в спортзал — теперь зарабатываю в 3 раза больше: секрет прост

Елена Середа: Академия помогает начинающим стать профессиональными фитнес-тренерами

На начало июля 2025 года в России насчитывалось около 375 тысяч фитнес-тренеров - это на 7% больше, чем в 2023 году. Однако, несмотря на рост числа специалистов, дефицит кадров в отрасли сохраняется: более половины фитнес-клубов страны (53%) по-прежнему испытывают нехватку персонала. Об этом говорится в исследовании FitnessData, результаты которого оказались в распоряжении редакции.

Востребованная профессия

Фитнес-тренер сегодня — одна из самых динамично развивающихся профессий в сфере здоровья и спорта. По словам заместителя директора по фитнесу сети DDX Fitness Елены Середы, спрос на специалистов превышает предложение, особенно в крупных городах и регионах с активно растущим числом спортивных клубов. Чтобы восполнить кадровый дефицит, компания запустила собственный образовательный проект — DDX Академию.

"Наша задача — дать студентам и теоретическую базу, и практические инструменты, которые помогут им отвечать самым разным запросам клиентов: от укрепления здоровья до подготовки к соревнованиям. DDX Академия делает профессию фитнес-тренера доступной для новичков и помогает опытным спортсменам систематизировать знания, чтобы начать тренировать", — отметила Елена Середа.

Как устроено обучение в DDX Академии

Курс объединяет теорию и практику: студенты изучают основы анатомии, физиологии и спортивного питания, а также осваивают навыки составления тренировочных программ, оценки физического состояния клиентов и ведения персональных занятий. По словам Середы, обучение даёт выпускникам возможность стать партнёрами сети и начать карьеру сразу после завершения курса.

"Программа позволяет стать профессиональным тренером с перспективой дальнейшего партнерства с компанией. Мы учим не просто упражнениям — мы формируем культуру осознанного тренинга и понимания тела", — пояснила Середа.

Рынок и мотивация

Растущий интерес к профессии объясняется не только популярностью здорового образа жизни, но и стабильностью дохода в отрасли. Средняя зарплата фитнес-тренера в России сегодня составляет от 80 до 150 тысяч рублей в зависимости от региона и формата клуба. При этом востребованы не только инструкторы по фитнесу, но и специалисты по функциональным тренировкам, пилатесу, йоге, реабилитации и нутрициологии.

Многие фитнес-сети, включая DDX, переходят к собственным системам подготовки кадров, чтобы гарантировать высокий уровень сервиса и компетенций своих сотрудников.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: набирать неподготовленных тренеров без системного обучения.
    Последствие: высокий отток клиентов из-за низкого качества услуг.
    Альтернатива: внедрять корпоративные академии и программы сертификации.

  2. Ошибка: сосредоточиться только на фитнесе без знаний анатомии и психологии.
    Последствие: риск травм клиентов и снижение доверия.
    Альтернатива: развивать комплексное обучение, включающее медико-психологические аспекты.

  3. Ошибка: игнорировать soft skills — коммуникацию, эмпатию и управление мотивацией.
    Последствие: конфликтность и низкий уровень удержания клиентов.
    Альтернатива: развивать личностные качества наряду с физической подготовкой.

А что если фитнес станет массовой карьерой?

Если тенденция сохранится, в ближайшие годы профессия фитнес-тренера может стать одной из самых массовых в сфере услуг. Уже сейчас многие спортивные клубы рассматривают тренеров не только как инструкторов, но и как консультантов по здоровому образу жизни, способных сопровождать клиента на пути к физическому и ментальному благополучию.

Плюсы и минусы профессии

Плюсы:

  1. Возможность совмещать спорт и карьеру.

  2. Быстрый рост спроса и высокий доход.

  3. Перспективы самореализации и личного бренда.

Минусы:

  1. Неравномерность доходов в зависимости от сезона.

  2. Эмоциональное выгорание при большом потоке клиентов.

  3. Конкуренция на рынке частных тренеров.

Часто задаваемые вопросы

Как стать фитнес-тренером без спортивного образования?
Можно пройти обучение в профильных академиях, таких как DDX, где готовят специалистов "с нуля".

Сколько длится обучение в DDX Академии?
Базовый курс рассчитан примерно на три месяца, включает теорию и практику с возможностью трудоустройства.

Сколько зарабатывают начинающие тренеры?
В среднем от 50 до 80 тысяч рублей в месяц, с ростом опыта — до 150 тысяч и выше.

Мифы и правда

Миф: фитнес-тренер — это просто человек, показывающий упражнения.
Правда: современный тренер — это специалист по физиологии, питанию и психологии клиента.

Миф: стать тренером можно без подготовки.
Правда: профессиональная сертификация обязательна для работы в крупных сетях.

