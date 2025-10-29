Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Подъём штанги на бицепс
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 13:13

Фитнес-тренеры в России: почему профессия становится всё более востребованной, но кадров не хватает

По состоянию на 1 июля 2025 года в России насчитывается около 375 тыс. фитнес-тренеров, что на 7% больше, чем в 2023 году. Несмотря на рост числа специалистов, более половины фитнес-клубов (53%) в стране сталкиваются с дефицитом кадров. Эти данные были приведены в исследовании FitnessData, доступном редакции.

Востребованность профессии фитнес-тренера

Профессия фитнес-тренера продолжает набирать популярность, что подтверждается данными о растущем числе специалистов. Однако, несмотря на увеличившийся спрос на тренеров, фитнес-клубы по-прежнему испытывают нехватку кадров, что говорит о высоком уровне конкуренции в этой области.

Елена Середа, заместитель директора по фитнесу сети DDX Fitness, подтвердила растущий интерес к профессии и рассказала о мерах, предпринимаемых для удовлетворения спроса на квалифицированных специалистов. В частности, она отметила, что для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на тренеров, сеть фитнес-клубов запустила DDX Академию.

DDX Академия: Путь к профессии фитнес-тренера

Елена Середа подчеркнула, что задача DDX Академии - не только предоставить студентам теоретическую базу, но и дать им практические инструменты для работы с различными запросами клиентов, начиная от укрепления здоровья и заканчивая подготовкой к соревнованиям.

"Наша задача — дать студентам и теоретическую базу, и практические инструменты, которые помогут им отвечать самым разным запросам клиентов: от укрепления здоровья до подготовки к соревнованиям", — отметила Елена Середа.

Учебный курс DDX Академии позволяет стать профессиональным тренером и предоставляет возможность для дальнейшего партнерства с компанией. Студенты осваивают ключевые навыки, такие как составление тренировочных программ и проведение индивидуальных занятий.

Интерес к курсу

По словам Елены Середы, первый поток обучения привлек более 700 человек, и сейчас идет набор в следующую группу. Это подтверждает высокий интерес к курсу и профессиональной подготовке в области фитнеса.

Таблица: Рынок фитнес-тренеров в России

Показатель Значение
Число фитнес-тренеров (по состоянию на 1 июля 2025 года) 375 тыс. человек
Рост числа фитнес-тренеров по сравнению с 2023 годом 7%
Процент фитнес-клубов с дефицитом кадров 53%
Количество участников первого потока обучения в DDX Академии Более 700 человек

Заключение

Рынок фитнес-услуг в России продолжает расти, и с каждым годом увеличивается потребность в квалифицированных фитнес-тренерах. DDX Академия предоставляет отличную возможность для начинающих и опытных специалистов получить необходимые знания и навыки, а также открыть для себя новые перспективы в фитнес-индустрии.

