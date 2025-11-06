Как я избегаю главных ошибок новичков в тренажерном зале, чтобы ускорить прогресс

Когда люди впервые приходят в тренажерный зал, они часто рассчитывают на быстрые результаты, но допускают ошибки, которые могут тормозить их прогресс или даже привести к травмам. Тренер DDX Fitness Артем Опальницкий поделился с "Известиями" 8 октября четырьмя главными недочетами, которые мешают новичкам достичь желаемых результатов.

1. Неправильная техника выполнения упражнений

Одна из самых распространенных ошибок новичков — это пренебрежение техникой выполнения упражнений. Многие, не разобравшись в правильной технике, сразу приступают к работе с штангами или тренажерами, что может привести к серьезным травмам.

"Новички часто хватаются за штанги или тренажеры, не разобравшись в правильной технике. Люди не хотят тратить время на изучение движений или занятия с тренером, а это прямой путь к травмам", — отметил Артем Опальницкий.

Неправильная техника может спровоцировать растяжения, вывихи, а также более серьезные повреждения суставов и позвоночника. Поэтому важно начинать с основ и работать с тренером, который поможет освоить правильную технику.

2. Погоня за большими весами

Вторая распространенная ошибка — это желание новичков сразу же поднять большие веса, стремясь к быстрому прогрессу. Это может быть связано с соревновательным духом, особенно среди подростков, которые хотят добиться быстрых результатов, игнорируя важность правильной техники.

"Соревновательный дух и стремление к быстрому прогрессу, особенно среди подростков, заставляют новичков сразу брать максимальные веса, игнорируя технику", — пояснил Артем Опальницкий.

Однако это чревато травмами: растяжениями связок, повреждениями позвоночника и даже разрывами. Опальницкий советует новичкам сосредоточиться на освоении правильной техники и увеличивать вес постепенно, соревнуясь только с собой, а не с окружающими.

3. Пропуск разминки и заминки

Еще одна частая ошибка — это пренебрежение разминкой и заминкой. Эти этапы тренировки являются неотъемлемыми для подготовки организма к физическим нагрузкам и восстановления после тренировки.

"Перед тренировкой делайте суставную разминку, используйте беговую дорожку или МФР-ролл для разогрева мышц. После тренировки выполните легкую растяжку или 5-10 минут ходьбы, чтобы успокоить пульс", — рекомендует Артем Опальницкий.

Разминка помогает избежать травм, а заминка способствует более быстрому восстановлению после тренировки, помогает снизить напряжение в мышцах и предотвратить боли.

4. Предпочтение тренажеров свободным весам

Многие новички склонны предпочитать тренажеры свободным весам, считая их более безопасными и удобными для начинающих. Однако такой подход не дает телу полноценной нагрузки, особенно если после долгого сидячего дня в офисе продолжать "сидеть" в тренажерах.

"После долгого сидения в офисе продолжение "сидячего" режима в тренажерах не дает телу полноценной нагрузки", — отметил Артем Опальницкий.

Вместо этого, тренер рекомендует включать в тренировки многосуставные упражнения с собственным весом, такие как приседания, отжимания или планка. Эти упражнения активируют большее количество мышц, развивают координацию и способствуют улучшению общей физической формы.

Советы шаг за шагом: как избежать ошибок и ускорить прогресс

Обучение технике. Начните с освоения правильной техники. Работайте с тренером или консультируйтесь с опытными спортсменами, чтобы избежать травм. Не гонитесь за большими весами. Увеличивайте нагрузку постепенно, сосредотачиваясь на технике выполнения упражнений, а не на весах. Не забывайте о разминке и заминке. Разминка поможет подготовить тело, а заминка — ускорит восстановление после тренировки. Используйте упражнения с собственным весом. Это поможет задействовать все мышцы и повысить общую координацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорирование правильной техники.

Последствие: Травмы суставов, растяжения, ухудшение состояния позвоночника.

Альтернатива: Работать с тренером для освоения техники и использовать легкие веса в начале.

Ошибка: Погоня за большими весами.

Последствие: Перенапряжение, растяжения и травмы.

Альтернатива: Постепенное увеличение нагрузки, сосредоточение на улучшении техники.

Ошибка: Пропуск разминки и заминки.

Последствие: Риск травм, медленное восстановление мышц.

Альтернатива: Включение разминки и заминки в тренировочный процесс.

Мифы и правда

Миф Правда Тренажеры безопаснее свободных весов Свободные веса позволяют задействовать больше мышц и развивать координацию. Большие веса сразу — залог быстрого прогресса Погоня за большими весами может привести к травмам, прогресс требует постепенности. Пропуск разминки не так страшен Разминка и заминка — обязательные этапы тренировки для предотвращения травм.

Часто задаваемые вопросы

Как не повредить суставы при тренировках?

Главное — это правильная техника выполнения упражнений и умеренная нагрузка, особенно на начальных этапах.

Можно ли тренироваться без тренера?

Да, но важно тщательно изучать правильную технику и начинать с легких нагрузок. Тренер может помочь ускорить прогресс и избежать травм.

Как быстро увеличить вес в упражнениях?

Увеличивайте нагрузку постепенно, ориентируясь на свои ощущения и совершенствуя технику выполнения упражнений.