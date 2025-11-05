Беру ракетку вместо штанги — и бизнес растёт: что происходит с рынком спорта
Индустрия спорта в России продолжает восстанавливаться после пандемийного спада и выходит на новый уровень активности. По данным платформы YCLIENTS, за первое полугодие 2025 года выручка предпринимателей, владеющих теннисными кортами и студиями стретчинга, выросла на 82% и 68% соответственно. Эти показатели в четыре раза превысили рост доходов фитнес-клубов, свидетельствуя о том, что спрос смещается в сторону более гибких и нишевых форматов тренировок.
Общие тенденции в спортивной отрасли
Согласно данным YCLIENTS, общая выручка спортивного направления увеличилась на 21,1%. В лидерах роста оказались не только теннис и стретчинг, но и танцевальные студии, игровые виды спорта, фитнес и йога.
|Категория услуг
|Рост выручки, %
|Место в рейтинге
|Теннис
|+82,23
|1
|Стретчинг
|+67,93
|2
|Танцевальные школы
|+58,79
|3
|Игровые виды спорта
|+50,71
|4
|Фитнес-клубы
|+21,47
|5
|Йога-студии
|+15,72
|6
|Спортивные школы и секции
|+13,72
|7
Рост интереса к теннису и стретчингу специалисты связывают с изменением привычек россиян: люди всё чаще выбирают индивидуальные форматы занятий, которые не требуют большого количества участников и позволяют контролировать нагрузку.
Средний чек и платёжное поведение клиентов
Средний чек в спортивной индустрии за первое полугодие вырос на 7,52%, однако по отдельным категориям этот показатель значительно выше.
Например, занятия теннисом и сквошем подорожали на 31,75% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это объясняется ростом затрат на аренду площадок, оборудование и повышение квалификации тренеров.
|Категория
|Прирост среднего чека, %
|Теннис / сквош
|+31,75
|Стретчинг
|+18,60
|Йога
|+10,40
|Фитнес-клубы
|+6,80
|Игровые виды спорта
|+5,90
Изменилось и платёжное поведение клиентов. Всё больше россиян предпочитают оплачивать занятия безналично, а также делать предоплату за курс тренировок.
Доля безналичных платежей увеличилась на 12,63%, а количество предоплат — на 38,6%, что говорит о росте доверия к цифровым сервисам и стабилизации потребительского поведения.
|Показатель
|Рост, %
|Безналичные платежи
|+12,63
|Количество предоплат
|+38,6
Почему растут ниши тенниса и стретчинга
Теннис и стретчинг стали символами осознанного подхода к спорту. В отличие от фитнес-клубов, они предлагают:
-
индивидуальные тренировки с персональным вниманием к каждому клиенту;
-
более гибкий график и формат занятий;
-
фокус на восстановлении, гибкости и профилактике травм.
Эксперты отмечают, что эти направления объединяют спорт и здоровье, что особенно важно в 2025 году, когда физическая активность воспринимается как элемент личного благополучия, а не просто способ поддерживать форму.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Игнорировать спрос на узкие ниши
|Потеря клиентов и выручки
|Расширять ассортимент услуг: добавлять теннис, стретчинг, йогу
|Отсутствие онлайн-записи и оплаты
|Снижение удобства для клиентов
|Внедрить автоматизацию через платформы, например YCLIENTS
|Ставка только на абонементы
|Снижение лояльности
|Комбинировать абонементы и разовые визиты
А что если тренды сохранятся?
Если динамика роста продолжится, теннисные корты и студии растяжки могут стать основными драйверами спортивного рынка уже к концу 2026 года. Форматы индивидуальных занятий и гибких графиков востребованы среди офисных сотрудников, фрилансеров и людей старше 35 лет — аудитории, которая предпочитает спорт как форму отдыха и восстановления.
Плюсы и минусы тренда
|Плюсы
|Минусы
|Рост доходов предпринимателей
|Повышение цен на услуги
|Расширение аудитории
|Дефицит тренеров и площадок
|Популяризация здорового образа жизни
|Перегрузка инфраструктуры
Часто задаваемые вопросы
Почему именно теннис и стретчинг показывают самый высокий рост?
Они сочетают физическую нагрузку и терапевтический эффект: тренировки безопасны, подходят для разных возрастов и не требуют сложного оборудования.
Как изменилось поведение клиентов в 2025 году?
Россияне чаще оплачивают тренировки безналично, делают предоплаты и выбирают индивидуальные форматы занятий.
Стоит ли фитнес-клубам внедрять эти направления?
Да, интеграция зон для стретчинга и кортов увеличивает трафик и выручку, особенно при гибком ценообразовании и онлайн-записи.
