Беру ракетку вместо штанги — и бизнес растёт: что происходит с рынком спорта

Индустрия спорта в России продолжает восстанавливаться после пандемийного спада и выходит на новый уровень активности. По данным платформы YCLIENTS, за первое полугодие 2025 года выручка предпринимателей, владеющих теннисными кортами и студиями стретчинга, выросла на 82% и 68% соответственно. Эти показатели в четыре раза превысили рост доходов фитнес-клубов, свидетельствуя о том, что спрос смещается в сторону более гибких и нишевых форматов тренировок.

Общие тенденции в спортивной отрасли

Согласно данным YCLIENTS, общая выручка спортивного направления увеличилась на 21,1%. В лидерах роста оказались не только теннис и стретчинг, но и танцевальные студии, игровые виды спорта, фитнес и йога.

Категория услуг Рост выручки, % Место в рейтинге Теннис +82,23 1 Стретчинг +67,93 2 Танцевальные школы +58,79 3 Игровые виды спорта +50,71 4 Фитнес-клубы +21,47 5 Йога-студии +15,72 6 Спортивные школы и секции +13,72 7

Рост интереса к теннису и стретчингу специалисты связывают с изменением привычек россиян: люди всё чаще выбирают индивидуальные форматы занятий, которые не требуют большого количества участников и позволяют контролировать нагрузку.

Средний чек и платёжное поведение клиентов

Средний чек в спортивной индустрии за первое полугодие вырос на 7,52%, однако по отдельным категориям этот показатель значительно выше.

Например, занятия теннисом и сквошем подорожали на 31,75% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это объясняется ростом затрат на аренду площадок, оборудование и повышение квалификации тренеров.

Категория Прирост среднего чека, % Теннис / сквош +31,75 Стретчинг +18,60 Йога +10,40 Фитнес-клубы +6,80 Игровые виды спорта +5,90

Изменилось и платёжное поведение клиентов. Всё больше россиян предпочитают оплачивать занятия безналично, а также делать предоплату за курс тренировок.

Доля безналичных платежей увеличилась на 12,63%, а количество предоплат — на 38,6%, что говорит о росте доверия к цифровым сервисам и стабилизации потребительского поведения.

Показатель Рост, % Безналичные платежи +12,63 Количество предоплат +38,6

Почему растут ниши тенниса и стретчинга

Теннис и стретчинг стали символами осознанного подхода к спорту. В отличие от фитнес-клубов, они предлагают:

индивидуальные тренировки с персональным вниманием к каждому клиенту;

более гибкий график и формат занятий;

фокус на восстановлении, гибкости и профилактике травм.

Эксперты отмечают, что эти направления объединяют спорт и здоровье, что особенно важно в 2025 году, когда физическая активность воспринимается как элемент личного благополучия, а не просто способ поддерживать форму.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Игнорировать спрос на узкие ниши Потеря клиентов и выручки Расширять ассортимент услуг: добавлять теннис, стретчинг, йогу Отсутствие онлайн-записи и оплаты Снижение удобства для клиентов Внедрить автоматизацию через платформы, например YCLIENTS Ставка только на абонементы Снижение лояльности Комбинировать абонементы и разовые визиты

А что если тренды сохранятся?

Если динамика роста продолжится, теннисные корты и студии растяжки могут стать основными драйверами спортивного рынка уже к концу 2026 года. Форматы индивидуальных занятий и гибких графиков востребованы среди офисных сотрудников, фрилансеров и людей старше 35 лет — аудитории, которая предпочитает спорт как форму отдыха и восстановления.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы Рост доходов предпринимателей Повышение цен на услуги Расширение аудитории Дефицит тренеров и площадок Популяризация здорового образа жизни Перегрузка инфраструктуры

Часто задаваемые вопросы

Почему именно теннис и стретчинг показывают самый высокий рост?

Они сочетают физическую нагрузку и терапевтический эффект: тренировки безопасны, подходят для разных возрастов и не требуют сложного оборудования.

Как изменилось поведение клиентов в 2025 году?

Россияне чаще оплачивают тренировки безналично, делают предоплаты и выбирают индивидуальные форматы занятий.

Стоит ли фитнес-клубам внедрять эти направления?

Да, интеграция зон для стретчинга и кортов увеличивает трафик и выручку, особенно при гибком ценообразовании и онлайн-записи.