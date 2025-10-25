Идеальное тело за месяц? Врач объяснил, чем заканчиваются такие эксперименты

Фитнес-марафоны, обещающие "идеальное тело за месяц", становятся всё популярнее, особенно в соцсетях. Но за яркими фото и вдохновляющими лозунгами нередко скрываются серьёзные риски для здоровья. Об этом предупредила тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина в беседе с "Газетой.Ru".

"Многие фитнес-марафоны предлагают быстрые результаты, которые могут быть опасными для здоровья. Резкое снижение веса может привести к метаболическим нарушениям, проблемам с кожей и даже гормональным сбоям," — заявила эксперт.

Почему фитнес-марафоны опасны

1. Нереалистичные ожидания

Главная ошибка участников — вера в чудо. Многие марафоны обещают "минус 10 килограммов за две недели" или "идеальное тело к отпуску". Но организм не может перестраиваться с такой скоростью без последствий.

Резкое похудение вызывает стресс, а также приводит к потере мышечной массы и нарушению обмена веществ.

"Важнее не скорость похудения, а стабильность результатов," — подчеркнула Бахтурина.

Потерянные килограммы почти всегда возвращаются, как только человек возвращается к обычному питанию.

2. Отсутствие персонального подхода

Формат марафона предполагает единую программу для всех участников. Однако, как отметила специалист, нет универсальной нагрузки, подходящей каждому. Люди различаются по возрасту, уровню подготовки, состоянию здоровья и даже типу метаболизма.

"Каждый организм по-своему реагирует на нагрузку, поэтому одинаковые программы могут подойти не всем," — пояснила тренер.

Для одних упражнение будет полезным, для других — источником травм или переутомления.

3. Недостаток профессионального контроля

Третья и, пожалуй, самая опасная проблема — отсутствие специалистов. Многие онлайн-марафоны ведут блогеры без профильного образования. Они делятся личным опытом, но не несут ответственности за последствия.

"Их может проводить, например, спортсмен-любитель или даже просто стройный блогер. Это значит, что в самой программе могут быть ошибки в плане питания, тренировочном графике и других аспектах," — рассказала Бахтурина.

Ошибки в рационе могут привести к дефициту питательных веществ, а чрезмерные тренировки — к травмам суставов и растяжению мышц.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: участие в марафоне с обещанием "быстрого похудения".

Последствие: гормональные сбои, обвисание кожи, потеря мышц.

Альтернатива: постепенная коррекция веса с помощью диетолога и тренера.

Ошибка: следовать "универсальной программе".

Последствие: перегрузка организма или отсутствие результата.

Альтернатива: индивидуальные тренировки с учётом физической формы.

Ошибка: доверять непроверенным онлайн-марафонам.

Последствие: травмы, выгорание, проблемы с питанием.

Альтернатива: занятия под контролем сертифицированного специалиста.

Советы шаг за шагом

Проверяйте организаторов. Уточните, есть ли у ведущего диплом или лицензия фитнес-тренера. Избегайте обещаний "результата за 7 дней". Настоящие изменения требуют времени. Следите за самочувствием. При слабости, боли или головокружении — прекратите тренировки. Не отказывайтесь полностью от еды. Рацион должен содержать белки, жиры и сложные углеводы. Устанавливайте реалистичные цели. Потеря 2-4 кг в месяц — безопасный темп.

А что если всё же хочется мотивации?

Формат марафона может быть полезен, если это не гонка за результатом, а способ вовлечь себя в движение и дисциплину. Поддержка группы помогает сохранять мотивацию, но программа должна быть разработана профессионалами, с акцентом на здоровье, а не на цифры.

Совет эксперта: выбирайте курсы с обратной связью и консультациями, где тренер следит за техникой и корректирует нагрузки.

Плюсы и минусы фитнес-марафонов