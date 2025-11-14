Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает асану Сету Бандхасана
Девушка делает асану Сету Бандхасана
© Designed by Freepik by yanalya is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 10:38

Узнала, как спорт помогает бороться с тревогой — и теперь использую это каждый день

Тренер Юркова: физические упражнения помогают бороться с тревожностью

Анастасия Юркова, мастер-тренер групповых программ XFIT, рассказала в интервью Известиям о трех ключевых механизмах, которые объясняют, как физические упражнения помогают справляться с тревожностью и улучшают психоэмоциональное состояние.

1. Выработка "гормонов счастья"

Во время занятий спортом в организме активно вырабатываются эндорфины, дофамин и серотонин - химические вещества, которые играют ключевую роль в улучшении настроения. Эти гормоны естественным образом повышают уровень счастья и уменьшают тревожность. Эндорфины, например, часто называют "гормонами счастья" из-за их способности создавать ощущение удовлетворения и благополучия.

"Уже во время тренировки организм начинает вырабатывать эндорфины, что приводит к немедленному улучшению состояния. Эти вещества помогают успокоить нервную систему и снизить уровень тревоги", — пояснила Анастасия Юркова.

2. Снижение уровня стресса

Физическая активность способствует снижению уровня кортизола и адреналина, гормонов, которые обычно вызывают чувство стресса и беспокойства. Когда мы подвержены длительным нагрузкам или стрессу, эти гормоны накапливаются в организме, что может привести к хронической тревожности. Регулярные тренировки помогают нормализовать их уровень, что уменьшает общий уровень стресса.

"Интенсивные силовые и интервальные тренировки, а также упражнения с элементами единоборств, направлены на снижение уровня кортизола, что очень важно для управления стрессом и тревогой", — добавила Юркова.

3. Переключение внимания и осознанность

Занятия фитнесом помогают переключить внимание с тревожных мыслей на текущие ощущения. Это особенно важно для людей, склонных к чрезмерному обдумыванию прошлого или беспокойству о будущем. Физическая активность помогает оставаться в моменте, улучшая осознанность и позволяя снизить напряжение, связанное с переживаниями.

"Йога и дыхательные практики, например, способствуют этому переключению, а интенсивные тренировки активируют физическое тело и позволяют отвлечься от мыслей", — рассказала Анастасия Юркова.

Эффективные виды тренировок

Юркова выделяет несколько типов тренировок, которые наиболее эффективны для борьбы с тревожностью:

  1. Длительные аэробные нагрузки средней интенсивности: бег, плавание, велоспорт (от 30 до 45 минут). Эти тренировки стимулируют выработку эндорфинов, которые помогают повысить настроение и снизить стресс.

  2. Интенсивные силовые и интервальные тренировки: такие занятия эффективно снижают уровень кортизола и адреналина, что способствует снятию стресса и уменьшению тревожности.

  3. Мягкие практики для осознанности: йога, дыхательные упражнения, медитация. Эти методики помогают расслабиться и переключить внимание, что важно для людей, страдающих от чрезмерного беспокойства.

Тип тренировки Эффект Продолжительность
Аэробные нагрузки средней интенсивности Стимулируют выработку эндорфинов, улучшают настроение 30-45 минут
Силовые и интервальные тренировки Снижают уровень кортизола и адреналина, помогают при стрессе 20-30 минут
Йога и дыхательные упражнения Помогают снять напряжение, улучшить осознанность 10-20 минут ежедневно

Рекомендации по составлению плана тренировок

Для достижения наилучших результатов Анастасия Юркова порекомендовала комбинировать разные виды тренировок:

  • Аэробные тренировки средней интенсивности — три-четыре раза в неделю.

  • Силовые или функциональные тренировки - два-три раза в неделю.

  • Практики расслабления, такие как растяжка или дыхательные упражнения — ежедневно.

Юркова подчеркнула, что для достижения устойчивого эффекта важно соблюдать регулярность тренировок и обеспечить адекватное восстановление. Чрезмерно интенсивные нагрузки без должного отдыха могут привести к повышению уровня стресса и усилению тревоги.

Кумулятивный эффект тренировок

Кумулятивный эффект от тренировок проявляется обычно через две-четыре недели. Однако, уже после каждой тренировки можно почувствовать мгновенное улучшение состояния благодаря выбросу эндорфинов и снижению уровня гормонов стресса.

"Немедленные изменения можно заметить уже после первой тренировки. Но для достижения стойкого результата важно тренироваться регулярно", — сказала Юркова.

Заключение

Физическая активность является эффективным способом борьбы с тревожностью и стрессом. Независимо от того, предпочитаете ли вы интенсивные тренировки или более мягкие практики, такие как йога и дыхательные упражнения, регулярные занятия помогут вам снизить уровень тревоги и улучшить психоэмоциональное состояние. Важно соблюдать баланс между интенсивностью тренировок и временем на восстановление, чтобы избежать перегрузок и дать организму время на адаптацию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гибкость ног можно улучшить с помощью простых упражнений — тренер Сандрин Арсизе сегодня в 4:27
Улучшил походку за неделю: оказывается, всё, что нужно — растяжка

Развить гибкость ног — это реально, и для этого не нужно быть профессиональным спортсменом. Простые упражнения для улучшения гибкости помогут вам улучшить самочувствие.

Читать полностью » Езда на велосипеде снижает стресс и улучшает сон — считают психологи сегодня в 4:10
Всего неделя на велосипеде — и я будто заново родилась: результат поразил

Всё больше городов становятся дружелюбными к велосипедистам. Почему это важно и как начать ездить на работу на велосипеде без стресса.

Читать полностью » Упражнения с эспандером укрепляют бёдра и ягодицы — фитнес-тренеры сегодня в 3:50
Достала эспандер из шкафа — тело стало другим, а кожа подтянулась

Пять простых движений с фитнес-резинкой помогут подтянуть тело, улучшить тонус кожи и избавиться от проявлений целлюлита, не выходя из дома.

Читать полностью » Упражнения для спины улучшили осанку у 85% людей — обозреватель Горак сегодня в 3:37
Это упражнение вернуло мою осанку за неделю: ничего сложного — всего 5 минут в день

Простой план из 5 упражнений для улучшения состояния спины и бедер, который можно выполнять без оборудования в любое время.

Читать полностью » Регулярная проверка давления снижает риск проколов — отмечают механики сегодня в 3:10
Проколола шину по пути и за 5 минут починила сама — теперь всегда так делаю

Прокол шины может случиться в самый неподходящий момент. Разбираем, как быстро устранить неисправность и продолжить поездку без лишних хлопот.

Читать полностью » Танцевальная тренировка Pop-n-Rock укрепила пресс по мнению инструкторов Zumba сегодня в 2:50
Танцую по 10 минут в день — тело подтянулось, а настроение взлетело до небес

Танцевальная тренировка Pop-n-Rock превращает обычное занятие в энергичную мини-вечеринку и помогает ощутить удовольствие от движения, не перегружая тело.

Читать полностью » Тренировки без отказа повысили силу и продлили спортивную карьеру, сообщает NDmais сегодня в 2:15
Раньше тренировалась до изнеможения, теперь — оставляю 1 повторение в запасе: результат налицо

Фитнес-тренеры рассказали о советском подходе к тренировкам без отказа влияет на современные методы силовых тренировок и почему он оказался таким успешным.

Читать полностью » Упражнение тяга с эспандером укрепляет спину — считает тренер Курдила сегодня в 2:10
Делала тягу с резиновой лентой каждый день — и плечи стали как у фитнес-модели

Узнайте, как простая резиновая лента поможет укрепить спину и руки, улучшить осанку и заменить тренажёрный зал в паре квадратных метров.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Постоянный холод в руках указывает на возможные проблемы с сосудистой системой
Культура и шоу-бизнес
Disney+ позволит пользователям создавать ИИ-контент — Боб Айгер
Дом
Как избежать ошибок при найме ремонтников: главные правила выбора бригады для ремонта квартиры
Туризм
Кубинская кухня представляет собой уникальное сочетание испанских, африканских и карибских традиций
Садоводство
Использование биопрепаратов для клубники восстанавливает почву и улучшает здоровье растений
Красота и здоровье
Онколог Сергей Иванов: шишка на шее не всегда означает рак
УрФО
В Тюменской области на рынке остаются 1,23 млн кв. метров жилья — аналитики
Авто и мото
Покупка зимних шин: как не ошибиться и выбрать самые безопасные для вашего региона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet