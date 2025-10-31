Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 13:41

Любите спорт? Осторожно: именно фанаты чаще всего сталкиваются с выгоранием

Тренер Акулина Бахтурина: перетренированность приводит к физическому и эмоциональному выгоранию

Даже самые преданные спорту люди сталкиваются с моментами, когда силы на исходе, мотивация падает, а тренировки перестают приносить удовольствие. Это состояние называется выгоранием, и оно знакомо как профессиональным спортсменам, так и тем, кто просто старается держать себя в форме.

Что такое спортивное выгорание

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки Levita Акулина Бахтурина объясняет, что физическое и эмоциональное истощение — это естественная реакция организма на перетренированность.

"Перетренированность — это состояние, когда объем физической нагрузки превышает способность организма восстанавливаться. С такой проблемой могут столкнуться не только опытные спортсмены, но и новички", — отметила старший тренер Levita Акулина Бахтурина.

Симптомы выгорания знакомы многим: хроническая усталость, апатия, тревожность, проблемы со сном и снижение спортивных показателей. Причём даже после отдыха человек не чувствует себя отдохнувшим.

Почему важно восстанавливаться

Основная ошибка любителей фитнеса — уверенность, что прогресс возможен только при постоянных нагрузках. Однако именно отдых даёт телу возможность расти и становиться сильнее.

"Отдых дает возможность восстановить запасы гликогена, креатина, электролитов — это необходимые элементы для энергии. Особенно важен сон. После физической активности выравнивается уровень кортизола, тестостерона и гормона роста. Кроме того, в перерывах между тренировками происходит перезагрузка нервной системы. Без пауз страдает координация, реакция, техника выполнения упражнений", — пояснила Акулина Бахтурина.

Недостаток сна и отдыха приводит к повышению уровня стрессового гормона — кортизола, что в свою очередь ухудшает восстановление мышц и повышает риск травм.

Как избежать выгорания: практические шаги

  1. Составьте индивидуальный тренировочный план. Чередуйте интенсивные и лёгкие дни, не занимайтесь на пределе возможностей ежедневно.

  2. Следите за сном. Минимум 7-8 часов полноценного отдыха — залог восстановления гормонального баланса.

  3. Планируйте разгрузочные недели. Каждые 5-6 недель снижайте нагрузку, чтобы тело успело адаптироваться.

  4. Меняйте формат активности. Комбинируйте кардио, растяжку, силовые тренировки и дыхательные практики.

  5. Не забывайте о питании. Углеводы восстанавливают гликоген, белки — мышечные волокна, а жиры поддерживают гормональную систему.

Эмоциональный аспект тренировок

Выгорание связано не только с физическим переутомлением, но и с потерей интереса. Поэтому важно ставить разнообразные цели - не только улучшение внешнего вида. Это могут быть развитие силы, гибкости, выносливости или просто стремление чувствовать себя энергичнее.

"Очень важно выбирать занятия по душе, делать то, что приносит радость. Если утреннее кардио стало пыткой — попробуйте танцы, пилатес или плавание", — посоветовала тренер Акулина Бахтурина.

Меняя формат активности, вы даёте мозгу новый стимул, а телу — возможность отдохнуть от однообразных движений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: тренироваться ежедневно без выходных.
    Последствие: переутомление и потеря мотивации.
    Альтернатива: планировать хотя бы 1-2 дня отдыха в неделю.

  • Ошибка: гнаться за внешним результатом.
    Последствие: разочарование при отсутствии быстрого эффекта.
    Альтернатива: измерять прогресс по самочувствию и силовым показателям.

  • Ошибка: игнорировать усталость и плохой сон.
    Последствие: рост уровня кортизола, снижение иммунитета.
    Альтернатива: корректировать нагрузку и качество восстановления.

Плюсы и минусы регулярных тренировок

Плюсы Минусы при неправильной нагрузке
Повышение выносливости и тонуса Перетренированность и усталость
Улучшение сна и настроения Риск травм при недостатке отдыха
Снижение стресса Потеря интереса и выгорание
Формирование дисциплины Повышение уровня кортизола

А что если…

Если чувствуете, что даже лёгкая тренировка вызывает раздражение или апатию — это сигнал. Иногда полезно взять неделю отдыха, сменить вид спорта или сосредоточиться на восстановительных практиках: йоге, плавании, дыхательных упражнениях. Через несколько дней тело и ум скажут спасибо — мотивация вернётся сама.

FAQ

Как понять, что наступает выгорание?
Если вы чувствуете постоянную усталость, теряете интерес к тренировкам и хуже спите — пора сделать паузу.

Сколько нужно отдыхать между тренировками?
Минимум один день после силовой нагрузки и два после интенсивных кардиотренировок.

Можно ли тренироваться во время усталости?
Да, но в лёгком режиме — прогулка, растяжка, плавание помогут восстановиться, а не ухудшить состояние.

