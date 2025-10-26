Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортсмен проверяет время на тренировке
Спортсмен проверяет время на тренировке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 13:28

Приложение вместо совести: как фитнес-трекеры заставляют людей чувствовать вину

Исследование Лондонского университетского колледжа показало, что фитнес-приложения вызывают стресс и чувство вины
ChatGPT сказал:

Фитнес-приложения появились как инструмент заботы о здоровье — они должны были помогать контролировать питание, отслеживать активность и мотивировать к движению. Однако исследования показывают: для многих пользователей такие цифровые помощники превращаются в источник тревожности и самокритики. Согласно работе Лондонского университетского колледжа, опубликованной в журнале British Journal of Health Psychology, постоянный контроль калорий и тренировок способен не только подорвать мотивацию, но и ухудшить психическое состояние.

"Мы обнаружили множество постов, в которых люди обвиняли себя и чувствовали, что недостаточно стараются. Такие эмоции могут не помогать, а, наоборот, вредить мотивации и здоровью", — пояснила руководитель исследования, доктор Паулина Бондаронек из Института информатики здравоохранения.

Когда самоконтроль превращается в наказание

Учёные проанализировали более 58 тысяч сообщений пользователей Twitter, посвящённых пяти популярным фитнес-приложениям. Почти четверть из них — около 14 тысяч - имели негативный оттенок: раздражение, усталость, чувство вины и даже стыд.

Проблема в том, что алгоритмы большинства приложений оценивают только количественные показатели - шаги, калории, вес, длительность сна. Когда пользователь не достигает нормы, система фиксирует "провал", не учитывая настроение, усталость или личные обстоятельства.

В результате многие начинают воспринимать приложение не как тренера, а как судью: любое отклонение от плана превращается в поражение. Так формируется порочный круг — стыд снижает мотивацию, пропуски тренировок вызывают чувство вины, и человек отказывается от активности совсем.

Цифры против эмоций

Современные фитнес-сервисы создают иллюзию контроля. Ежедневные отчёты, графики и уведомления подталкивают стремиться к идеалу, но редко учитывают эмоциональное состояние пользователя.

"Вместо узких показателей успеха вроде сброшенных килограммов стоит сосредоточиться на общем самочувствии и удовольствии от активности", — подчеркнула Паулина Бондаронек.

Постоянные напоминания вроде "Вы не записали завтрак" или "Сегодня шагов меньше нормы" вызывают тревогу, особенно у людей, склонных к перфекционизму. Исследователи отмечают, что навязчивые уведомления повышают стресс, а не мотивацию.

Как технологии формируют тревожность

В основе многих приложений лежит принцип "серий" — подсчёт дней без пропусков. С одной стороны, это должно укреплять дисциплину, с другой — формирует страх потерять прогресс.

Пользователи признавались, что чувствовали себя "неудачниками", если пропускали день. Один участник исследования писал, что пошёл в зал, чувствуя себя "наказанным за переедание". Так тренировка превращается из акта заботы о теле в способ искупить вину.

Почему это опасно для психики

Феномен "фитнес-вины" особенно характерен для людей с высокой ответственностью и стремлением к контролю. Они часто воспринимают физическую активность как обязанность, а не как источник удовольствия.

"Мы слишком часто используем самоконтроль как главный инструмент. Нужно учиться быть добрее к себе. Стыд не мотивирует, он разрушает", — подытожила доктор Бондаронек.

Когда внутренний диалог сводится к "я не справился", мозг фиксирует поражение, усиливая стресс. Психологи отмечают: подобное давление способно привести к эмоциональному выгоранию, перееданию и отказу от спорта.

Сравнение: живой тренер и цифровое приложение

Показатель Приложение Персональный тренер
Обратная связь Автоматические уведомления Индивидуальная поддержка
Учёт эмоций Отсутствует Учитывается психологическое состояние
Гибкость в нагрузках Фиксированные цели Корректировка под клиента
Мотивация Через цифры и графики Через доверие и общение
Эффект при стрессе Усиление тревоги Помощь в адаптации

Как использовать фитнес-приложения без вреда

Чтобы цифровой фитнес стал союзником, а не источником давления, эксперты советуют изменить подход к контролю:

  1. Не оценивать день по шагам или калориям. Физическая активность — не экзамен, а часть образа жизни.

  2. Делать паузы от трекинга хотя бы раз в неделю. Это снижает тревожность и возвращает осознанность.

  3. Использовать приложения как инструмент наблюдения, а не судью. Данные должны помогать, а не наказывать.

  4. Формулировать цели иначе. Вместо "похудеть на 5 кг" поставить задачу "двигаться регулярно" или "чувствовать себя энергичнее".

  5. Ограничить уведомления. Оставьте только напоминания о воде или сне, убрав "предупреждения о неудачах".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: воспринимать приложение как авторитет.
    Последствие: потеря внутренней мотивации.
    Альтернатива: ориентироваться на самочувствие, а не на графики.

  • Ошибка: фиксировать каждый приём пищи и шаг.
    Последствие: зависимость от контроля.
    Альтернатива: вести дневник интуитивно, обращая внимание на настроение.

  • Ошибка: сравнивать себя с другими пользователями.
    Последствие: заниженная самооценка и стресс.
    Альтернатива: соперничать только с самим собой вчерашним.

А что если хочется всё-таки считать?

Отслеживание активности может быть полезным, если воспринимать цифры как ориентир, а не приговор. Приложения могут помогать видеть прогресс и сохранять регулярность, но важно помнить: результат приходит не от точности подсчёта, а от устойчивых привычек.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше данных, тем эффективнее тренировка.
    Правда: переизбыток контроля вызывает стресс и снижает удовольствие.

  • Миф: фитнес-приложение заменяет тренера.
    Правда: алгоритмы не способны учитывать эмоции и особенности человека.

  • Миф: контроль — ключ к дисциплине.
    Правда: доброжелательность к себе формирует более устойчивую привычку.

Исторический контекст

Первые фитнес-приложения появились в начале 2010-х годов с развитием носимой электроники. Изначально они создавались для поддержки здоровья, но с распространением "культуры продуктивности" превратились в инструмент самоконтроля. Сегодня психологи и специалисты по цифровому благополучию всё чаще призывают пересмотреть подход: технологии должны поддерживать человека, а не превращать спорт в обязанность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приседания разных типов развивают силу и координацию — эксперты советуют начинать с классики сегодня в 7:50
Эти 10 способов приседать переворачивают представление о тренировках без железа

Приседания можно выполнять десятками способов, и каждый из них даёт разный результат. Узнайте, какие 10 вариантов помогут развить силу, гибкость и выносливость.

Читать полностью » Подъём локтей укрепляет связки и суставы — специалисты о ключевом элементе подготовки к выходу силой сегодня в 7:10
Как мышцы превращаются в пружины: формула взрывной силы без тренажёров

Эта программа поможет развить мощь, координацию и уверенность для выхода силой. Узнайте, как построить тренировки, чтобы достичь результата быстрее.

Читать полностью » Программа Максима Трухоновца сочетает гимнастику и функциональный тренинг для контроля над телом сегодня в 6:50
Турники вместо спортзала: почему метод Трухоновца работает даже там, где не хватает железа

Рекордсмен Максим Трухоновец делится своей программой тренировок на турниках и брусьях. Узнайте, как построить мощное тело без спортзала и сохранить результат надолго.

Читать полностью » Программа LittleBeastM охватывает упражнения для укрепления кора и совершенствования изометрической силы сегодня в 6:10
15 месяцев дисциплины и контроля — и вот что происходит с вашим телом в финале

Заключительная часть программы LittleBeastM раскрывает финальные секреты развития силы и контроля тела. Узнайте, как достичь идеального баланса в гимнастике и калистенике.

Читать полностью » 100-дневная программа воркаута для новичков и возвращающихся после перерыва сегодня в 5:50
100 дней, которые изменят вашу физическую форму: как воркаут превращает новичков в атлетов

Программа 100-дневного воркаута поможет новичкам и тем, кто возвращается к тренировкам, освоить основы и научиться тренироваться самостоятельно. Узнаем, как воркаут может стать частью вашей жизни.

Читать полностью » Женский воркаут в Москве: тренировки Natalipashkof помогают укрепить тело и уверенность сегодня в 5:10
Турник против зала: где рождаются настоящие мышцы и уверенность

Программа для девушек от natalipashkof помогает перейти от базы к уверенным фристайл-связкам. Узнайте, как развить силу, гибкость и баланс без травм.

Читать полностью » Отжимания с шагом накрест укрепляют корпус и координацию — программа тренера Natalipashkof сегодня в 4:50
Новая фаза тренировок от natalipashkof: где гибкость превращается в уверенность

Третья программа тренировок от natalipashkof раскрывает новые уровни силы и гибкости. Узнайте, как соединить базу и трюки в гармоничную фристайл-тренировку.

Читать полностью » Инструктор по кроссфиту рассказал, какие мышцы работают при лазании по канату сегодня в 4:31
Подъём, который решает всё: почему канат остаётся тестом на настоящую силу

Лазание по канату — упражнение, проверенное веками. Узнайте, как оно укрепляет спину, улучшает координацию и помогает развить настоящий контроль над телом.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Врач Филева предупредила, что даже солнечный свет не обеспечивает норму витамина D в России
Технологии
Apple, Google и другие IT-компании финансируют строительство нового бального зала Белого дома
Авто и мото
Toyota прекратит выпуск спорткара GR Supra в марте 2026 года
Еда
Учёные напомнили: арахисовая паста не повышает уровень холестерина
Спорт и фитнес
Эксперт Марина Груздова рассказала, как медитация помогает справиться со стрессом осенью
Питомцы
Слишком частое кормление рыбой вызывает у котов зависимость
Наука
В Китае обнаружен астероидный кратер возрастом 10 тысяч лет — геолог Ли Вэньшэн
Питомцы
Неправильная стрижка домашних кошек может ухудшить их терморегуляцию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet