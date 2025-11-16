Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина с тревожным расстройством
Женщина с тревожным расстройством
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 13:03

Как фитнес помогает мне уменьшить стресс и улучшить настроение — три ключевых механизма

Тренер Юркова объяснила, что выработка гормонов счастья помогает справляться с тревогой

Физическая активность оказывает значительное влияние на психическое состояние, и это влияние осуществляется через три основных механизма. О том, как фитнес помогает справляться с тревожностью, рассказала Анастасия Юркова, мастер-тренер направления групповых программ XFIT, в интервью "Известиям" 5 сентября.

1. Выработка гормонов счастья

Первый механизм воздействия заключается в выработке химических веществ, таких как эндорфины, дофамин и серотонин, во время физических нагрузок. Эти вещества естественным образом улучшают настроение и снижают уровень тревоги.

"Во время тренировок вырабатываются эндорфины, дофамин и серотонин — химические вещества, которые естественным образом улучшают настроение и снижают уровень тревоги", — отметила Юркова.

Эти гормоны не только способствуют улучшению самочувствия, но и помогают уменьшить уровень стресса и тревоги.

2. Снижение уровня гормонов стресса

Во-вторых, физические нагрузки помогают снижать уровень кортизола и адреналина, которые являются гормонами стресса и часто вызывают чувство тревоги. Снижение этих гормонов позволяет человеку чувствовать себя более расслабленным и спокойным.

3. Переключение внимания

Третий механизм заключается в том, что занятия фитнесом способствуют переключению внимания с тревожных мыслей на настоящее состояние. Это особенно важно для людей, склонных к чрезмерному обдумыванию прошлого или будущего, что также может усиливать чувство тревоги.

"Занятия фитнесом способствуют переключению внимания с тревожных мыслей на настоящее состояние, что особенно важно для людей, склонных к чрезмерному обдумыванию прошлого или будущего", — сказала Юркова.

4. Эффективные виды тренировок

Для выработки эндорфинов особенно эффективны длительные аэробные нагрузки средней интенсивности, такие как бег, плавание или велоспорт, продолжительностью от 30 до 45 минут. Эти упражнения способствуют улучшению настроения и снижению тревоги.

"Для выработки эндорфинов особенно эффективны длительные аэробные нагрузки средней интенсивности, такие как бег, плавание или велоспорт, продолжительностью от 30 до 45 минут", — объяснила Юркова.

Для снижения уровня кортизола и адреналина подойдут интенсивные силовые тренировки и интервальные занятия. Также хорошо подходят занятия с элементами единоборств, которые помогают эффективно справляться с высоким уровнем стресса.

5. Эффект осознанности и отвлечения

Эффект отвлечения и осознанности можно достичь не только через интенсивные тренировки, но и через мягкие практики, такие как йога и дыхательные упражнения. Выбор типа тренировки зависит от индивидуальных особенностей нервной системы, так как кому-то подойдут спокойные и мягкие практики, а другие предпочтут интенсивные нагрузки.

6. Важность регулярности и восстановления

Юркова подчеркнула, что важнейшим аспектом достижения эффекта является регулярность тренировок и адекватное восстановление. Слишком интенсивные и изматывающие нагрузки без должного отдыха могут, наоборот, повысить уровень кортизола и усилить тревогу.

"Слишком интенсивные и изматывающие нагрузки без должного отдыха могут, наоборот, повысить уровень кортизола и усилить тревогу", — предупредила Юркова.

7. Рекомендуемая программа тренировок

Для наилучших результатов Юркова порекомендовала комбинировать аэробные тренировки средней интенсивности три-четыре раза в неделю, силовые или функциональные занятия два-три раза в неделю и ежедневные практики на расслабление, такие как растяжка или дыхательные упражнения.

8. Кумулятивный эффект тренировок

Кумулятивный эффект от таких занятий проявляется через две-четыре недели регулярных тренировок, однако улучшения состояния можно заметить уже после каждой тренировки. Это связано с выбросом эндорфинов и снижением уровня гормонов стресса.

"Эффект отвлечения и осознанности достигается как через мягкие практики, такие как йога и дыхательные упражнения, так и через интенсивные тренировки, в зависимости от индивидуальных особенностей нервной системы", — заключила Юркова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Игнорирование разминки и растяжки.
    Последствие: Повышенный риск травм и замедление процесса восстановления.
    Альтернатива: Регулярная разминка и растяжка после тренировки для улучшения гибкости и предотвращения травм.

  2. Ошибка: Избыточные и интенсивные нагрузки без отдыха.
    Последствие: Повышение уровня стресса и тревоги.
    Альтернатива: Адекватное восстановление и чередование интенсивных нагрузок с расслабляющими упражнениями.

  3. Ошибка: Сосредоточение только на одном типе тренировки.
    Последствие: Замедленный прогресс и ощущение однообразия.
    Альтернатива: Комбинированный подход, включающий аэробные, силовые тренировки и упражнения на расслабление.

Плюсы и минусы фитнеса для психического здоровья

Плюсы Минусы
Улучшение настроения и снижение тревоги благодаря эндорфинам Необходимость в регулярности и терпении для достижения результатов
Снижение стресса через снижение уровня кортизола и адреналина Риски травм при неправильной технике выполнения упражнений
Улучшение психоэмоционального состояния и качества жизни Требуется внимательность к сигналам организма для предотвращения перегрузки

FAQ

Как фитнес помогает уменьшить тревожность?
Физические нагрузки способствуют выработке гормонов счастья, снижают уровень стресса и помогают переключиться от тревожных мыслей.

Какие тренировки лучше всего подходят для снижения стресса?
Аэробные тренировки средней интенсивности, такие как бег и плавание, а также силовые тренировки и йога.

Как избежать перегрузки и усиления тревоги от тренировок?
Важно соблюдать регулярность, избегать избыточных нагрузок и уделять внимание восстановлению.

Мифы и правда

Миф: Интенсивные тренировки сразу дадут результаты в снижении тревожности.
Правда: Для достижения эффекта нужно время, регулярность и сбалансированный подход к тренировкам.

Миф: Тренировки для снижения тревожности должны быть только легкими.
Правда: Комбинированные тренировки, включая аэробные и силовые упражнения, также эффективно снижают уровень стресса.

Миф: Чрезмерная физическая активность не влияет на психическое состояние.
Правда: Без должного отдыха чрезмерная нагрузка может увеличить уровень стресса и тревоги.

Сон и психология

Физическая активность напрямую влияет на качество сна и уровень стресса. Регулярные тренировки помогают улучшить психоэмоциональное состояние, снижая тревогу и улучшая настроение, что способствует лучшему восстановлению во время сна.

Три интересных факта

  1. Эндорфины, вырабатывающиеся во время тренировок, не только улучшают настроение, но и помогают справляться с болями.

  2. Чрезмерные тренировки без должного восстановления могут повысить уровень тревоги и стресса.

  3. Спокойные тренировки, такие как йога и дыхательные упражнения, помогают достичь состояния осознанности и снизить уровень стресса.

Исторический контекст

В прошлом физическая активность рассматривалась преимущественно как способ улучшения физического здоровья, но с развитием науки стали изучать её влияние на психоэмоциональное состояние.

В 20 веке появились первые исследования, подтверждающие положительное воздействие физических нагрузок на снижение тревожности и депрессии.

Современные фитнес-тренировки включают разнообразные подходы, ориентированные как на физическое, так и на психоэмоциональное восстановление.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Опальницкий предупредил, что неправильная техника может привести к травмам сегодня в 11:15
Как я избежала травм в тренажерном зале: ошибки новичков, которые я больше не совершаю

Какие ошибки совершают новички в зале и как их избежать? Тренер Артем Опальницкий рассказывает о важных аспектах правильных тренировок.

Читать полностью » Тренер Эмирсуинов объяснил, что питание играет важную роль в похудении сегодня в 10:11
Не знала, что жир сжигается по всему телу: вот как я сжигаю жир и улучшила физическую форму

Какие упражнения помогут сбросить лишний вес и улучшить физическую форму? Узнайте о самых эффективных упражнениях для похудения от тренера Михаила Эмирсуинова.

Читать полностью » Отжимания укрепляют мышцы рук и улучшают осанку — фитнес-тренер Курдила сегодня в 9:10
Раньше тратила часы на фитнес, а теперь просто делаю это упражнение дома

Это простое движение поможет подтянуть руки и зарядить уверенностью на весь день — без тренажеров и сложных программ.

Читать полностью » Упражнение Маятник с весом заменяет скручивания — инструктор по фитнесу сегодня в 8:10
Стояла всего 10 минут в день — и живот подтянулся сам: метод сработал быстро

Забудьте о скучных скручиваниях — этот комплекс поможет подтянуть живот и укрепить пресс без коврика и боли. Простое упражнение, которое работает.

Читать полностью » Комплекс упражнений без гантелей укрепил суставы и связки — кинезиологи сегодня в 7:10
Увидела, как девушка делает это на пляже — повторила и удивилась результату

Спорт и солнце — отличное сочетание. Одно простое движение с полотенцем поможет укрепить тело и зарядиться энергией прямо на пляже.

Читать полностью » 20-минутная тренировка укрепила мышцы всего тела — тренеры по фитнесу сегодня в 6:10
Делаю эту 20-минутную тренировку каждый день — тело подтянулось само

Короткая тренировка, которую можно выполнить где угодно, поможет задействовать основные мышцы, поддержать тонус и ощутить лёгкость уже после первого занятия.

Читать полностью » Йога укрепляет мышцы живота и снижает стресс — подтвердили врачи сегодня в 5:10
Всего пять поз йоги — и живот стал плоским быстрее, чем ожидала

Пять поз йоги, которые помогут укрепить мышцы пресса, снять стресс и улучшить осанку без изнурительных тренировок.

Читать полностью » Широкий хват усиливает нагрузку на широчайшие мышцы спины — фитнес-инструктор сегодня в 4:12
Широкий хват обещает мощь, но тихо ворует результат: тонкость, о которой молчат

Разбираем, как правильно выполнять тягу верхнего блока, какие хваты выбирать и как избежать ошибок, чтобы тренировать спину эффективно, безопасно и с реальным прогрессом.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Чрезмерное употребление крепкого чая повышает риск бессонницы — профессор Николай Кириленко
Дом
Сода и лимонная кислота: как эффективно очистить столовые приборы из нержавейки
Садоводство
Старые семена сохраняют всхожесть при правильном хранении и подготовке — Дмитрий Кастрицкий
Садоводство
Поздний посев озимых ускорил получение ранних всходов весной — агрономы
Спорт и фитнес
Врач Антонов предупредил, что голодание опасно для кормящих матерей
Авто и мото
Aurus откроет вторую площадку в Санкт-Петербурге — интервью "Бизнес Online"
Красота и здоровье
Врач Евгений Тимаков дал советы по зимним прогулкам с малышами
Еда
Селёдочный паштет готовится из филе рыбы, моркови и сливочного масла — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet