Фитнес и тревожность: как гормоны радости побеждают стресс
Регулярная физическая активность влияет не только на тело, но и на психику. Правильно подобранные тренировки снижают уровень стресса, помогают успокоить ум и вернуть чувство контроля. Мастер-тренер направления групповых программ XFIT Анастасия Юркова рассказала, какие механизмы лежат в основе этого эффекта и как организовать тренировки, чтобы улучшить эмоциональное состояние.
Почему спорт помогает при тревожности
Психологическое воздействие фитнеса основано на трёх ключевых механизмах: химическом, гормональном и когнитивном.
-
Выработка гормонов радости.
Во время физических упражнений в организме повышается уровень эндорфинов, дофамина и серотонина — веществ, отвечающих за ощущение удовольствия, удовлетворения и спокойствия. Они естественным образом улучшают настроение и снижают уровень тревожности.
-
Снижение гормонов стресса.
Физическая активность помогает уменьшить концентрацию кортизола и адреналина. Эти гормоны вырабатываются при хроническом стрессе и часто вызывают внутреннее напряжение, бессонницу и чувство беспокойства.
-
Переключение внимания.
Фитнес помогает человеку выйти из потока тревожных мыслей и сосредоточиться на настоящем моменте. Это особенно важно для людей, склонных к "пережёвыванию" прошлого или постоянному беспокойству о будущем.
"Физические нагрузки помогают снизить уровень кортизола и адреналина, а также переключают внимание с тревожных мыслей на тело и настоящее состояние", — объяснила мастер-тренер XFIT Анастасия Юркова.
Какие тренировки лучше всего помогают
Разные виды активности воздействуют на психику по-разному, поэтому важно выбирать формат в зависимости от целей и состояния.
-
Для выработки эндорфинов особенно эффективны аэробные тренировки средней интенсивности - бег, плавание, велосипед, ходьба. Оптимальная продолжительность — 30-45 минут.
-
Для снижения уровня гормонов стресса подойдут силовые и интервальные тренировки, а также занятия с элементами единоборств, которые помогают безопасно выплеснуть накопившееся напряжение.
-
Для улучшения осознанности и концентрации полезны мягкие практики - йога, пилатес, дыхательные упражнения и растяжка.
"Эффект осознанности и отвлечения достигается как через мягкие практики, так и через интенсивные тренировки — всё зависит от особенностей нервной системы", — уточнила Юркова.
Таблица "Сравнение тренировок и их психоэмоционального эффекта"
|Тип тренировки
|Основное действие
|Продолжительность
|Пример нагрузки
|Аэробная (кардио)
|Выработка эндорфинов, улучшение настроения
|30-45 мин
|бег, плавание, велосипед
|Силовая / интервальная
|Снижение кортизола, повышение уверенности
|40-60 мин
|тренажёры, функциональные комплексы
|Йога / дыхательные практики
|Снижение тревожности, концентрация
|20-40 мин
|хатха-йога, пранаяма, растяжка
Как построить антистресс-программу (HowTo)
-
Составьте недельный график:
-
3-4 раза в неделю — аэробная нагрузка;
-
2-3 раза — силовые или функциональные тренировки;
-
ежедневно — дыхательные упражнения или лёгкая растяжка.
-
-
Следите за балансом нагрузки и восстановления - без отдыха эффект будет обратным.
-
Не тренируйтесь на пределе: переутомление повышает уровень кортизола и усиливает тревогу.
-
Завершайте тренировку заминкой - спокойной ходьбой или дыханием. Это помогает телу плавно перейти в расслабление.
-
Оценивайте своё состояние: улучшение сна, снижение раздражительности и тревоги обычно заметны уже через 2-4 недели.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: тренироваться слишком интенсивно каждый день.
→ Последствие: переутомление, рост кортизола, усиление тревоги.
→ Альтернатива: чередовать кардио, силовые и расслабляющие занятия.
• Ошибка: игнорировать восстановление и сон.
→ Последствие: хроническая усталость, снижение эффекта.
→ Альтернатива: выделяйте минимум один день в неделю на отдых.
• Ошибка: выбирать нелюбимую активность.
→ Последствие: падение мотивации.
→ Альтернатива: подберите формат, приносящий удовольствие — это ключ к регулярности.
А что если…
А что если тревожность усиливается после нагрузок?
Это сигнал, что интенсивность слишком высока. Попробуйте заменить кардио на йогу, пилатес или дыхательные практики.
А что если нет сил на длительные занятия?
Короткие тренировки по 10-15 минут тоже дают эффект, если выполнять их каждый день.
А что если нет доступа к спортзалу?
Подойдут домашние тренировки с собственным весом или прогулки на свежем воздухе — главное, регулярность.
Таблица "Плюсы и минусы фитнеса при тревожности"
|Плюсы
|Минусы и риски
|Улучшение настроения и сна
|Возможное переутомление при чрезмерных нагрузках
|Снижение уровня тревоги
|Требует регулярности и терпения
|Повышение самооценки и концентрации
|Может вызывать стресс без отдыха
Мифы и правда
Миф: спорт помогает только физическому здоровью.
Правда: фитнес регулирует уровень гормонов и напрямую влияет на психоэмоциональное состояние.
Миф: чтобы снять тревогу, нужно тренироваться до изнеможения.
Правда: чрезмерные нагрузки повышают кортизол и могут усугубить стресс.
Миф: йога и дыхательные практики не дают реального эффекта.
Правда: мягкие тренировки активируют парасимпатическую нервную систему, помогая телу расслабиться.
Исторический контекст
Связь между физической активностью и психическим здоровьем изучают с середины XX века. Первые исследования, проведённые в 1960-х, показали, что регулярные аэробные нагрузки снижают тревожность и депрессивные симптомы. В 1990-х появилось направление "экзерцистерапии" — терапии движением, где тренировки стали частью психотерапии. Сегодня рекомендации ВОЗ подтверждают: умеренная физическая активность — одно из самых эффективных и доступных средств профилактики тревожных расстройств.
