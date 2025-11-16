Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка с полусферой
Тренировка с полусферой
© Designed by Freepik by senivpetro is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 17:10

Нашла простой способ убрать живот без спортзала — делюсь секретом

Ванесса Миннило практикует Hot-body hop каждый день — тренер Эрин Курдила

Телеведущая и актриса Ванесса Миннило давно славится своей энергией и подтянутой фигурой. Когда журнал SELF присудил ей титул "Самое потрясающее тело", это не стало неожиданностью. Звезда доказала, что постоянство и правильно подобранная тренировка способны преобразить тело даже без часов, проведённых в спортзале.

Фитнес-программа Bikini-Ready Now, в которой Миннило участвовала как тестировщица, быстро стала вирусной. Одним из ключевых упражнений стал Hot-body hop - простое, но мощное движение, развивающее силу, выносливость и чувство баланса.

Упражнение дня: Hot-body hop на фитнес-полусфере

Для выполнения понадобится всего одно оборудование — BOSU-платформа, или фитнес-полусфера. Этот инвентарь объединяет свойства степ-платформы и гимнастического мяча, активируя глубокие мышцы кора и улучшая координацию.

Как выполнять

  1. Встаньте прямо за BOSU, куполом вниз, руки по бокам.

  2. Присядьте, поставив ладони по обе стороны от платформы.

  3. Оттолкнитесь ногами назад, выходя в положение планки. Задержитесь на 1-2 секунды.

  4. Верните ноги к BOSU и мощно выпрыгните вверх.

  5. Вернитесь в исходное положение.

Выполняйте по 12 повторений, делая 3 подхода. Это движение задействует ягодицы, пресс, руки и ноги, помогая проработать всё тело без дополнительного оборудования.

"Это упражнение даёт ощущение силы и лёгкости одновременно", — отметила фитнес-тренер проекта SELF Эрин Курдила.

Почему это работает

Hot-body hop сочетает элементы кардио, функциональной нагрузки и баланса. За счёт работы на нестабильной поверхности включаются мышцы-стабилизаторы, что повышает эффективность каждой фазы движения. В отличие от стандартных прыжков, этот вариант требует постоянного контроля и укрепляет суставы.

Регулярное выполнение упражнения улучшает осанку, ускоряет метаболизм и формирует ровный рельеф тела.

Советы шаг за шагом

  • Разминайтесь перед началом тренировки: несколько минут лёгкого кардио и растяжки.

  • Следите за дыханием: вдох при опускании, выдох при прыжке.

  • Начинайте с малого — 1-2 подхода, постепенно увеличивая нагрузку.

  • Используйте кроссовки с амортизирующей подошвой.

  • После тренировки растяните мышцы ног и спины, чтобы избежать напряжения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: приземление на прямые колени.
    Последствие: повышенная нагрузка на суставы.
    Альтернатива: слегка сгибайте ноги при касании пола.

  • Ошибка: проваливание корпуса при планке.
    Последствие: риск боли в пояснице.
    Альтернатива: держите спину ровно, подтяните пресс.

А что если нет BOSU?

Нет проблем — можно использовать плотную подушку, степ-платформу или коврик. Главное — сохранять контроль и баланс. В домашних условиях это упражнение помогает заменить полноценную тренировку в спортзале.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Развивает все группы мышц.

  • Улучшает выносливость и координацию.

  • Подходит для коротких тренировок дома.

Минусы:

  • Требует внимательности и баланса.

  • Новичкам может быть сложно выполнять с первого раза.

FAQ

Как часто делать Hot-body hop?
2-3 раза в неделю — оптимально. Между тренировками стоит делать день отдыха.

Сколько длится тренировка?
Полноценный сет занимает 15-20 минут.

Что лучше — BOSU или фитбол?
BOSU эффективнее для упражнений стоя: он развивает равновесие и силу ног.

Мифы и правда

  • Миф: BOSU — только для продвинутых спортсменов.
    Правда: платформа подходит и новичкам, если начинать с базовых упражнений.
  • Миф: кардио не помогает нарастить мышцы.
    Правда: такие динамичные упражнения, как Hot-body hop, укрепляют мышцы кора и ног.
  • Миф: тренировки без веса неэффективны.
    Правда: собственный вес тела — лучший инструмент для функционального фитнеса.

3 интересных факта

  1. BOSU придумал тренер Дэвид Уэк в 1999 году как способ улучшить баланс после травмы.

  2. Упражнение Hot-body hop сочетает движения из пилатеса, йоги и кроссфита.

  3. Ванесса Миннило выполняет этот элемент утром — всего 10 минут, но ежедневно.

Исторический контекст

Концепция функционального фитнеса появилась в 1990-х годах как альтернатива тренажёрным залам. Цель — развивать не только силу, но и ловкость, устойчивость, гибкость. Сегодня этот подход стал основой большинства программ домашних тренировок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отжимания укрепляют мышцы рук и улучшают осанку — фитнес-тренер Курдила сегодня в 9:10
Раньше тратила часы на фитнес, а теперь просто делаю это упражнение дома

Это простое движение поможет подтянуть руки и зарядить уверенностью на весь день — без тренажеров и сложных программ.

Читать полностью » Упражнение Маятник с весом заменяет скручивания — инструктор по фитнесу сегодня в 8:10
Стояла всего 10 минут в день — и живот подтянулся сам: метод сработал быстро

Забудьте о скучных скручиваниях — этот комплекс поможет подтянуть живот и укрепить пресс без коврика и боли. Простое упражнение, которое работает.

Читать полностью » Комплекс упражнений без гантелей укрепил суставы и связки — кинезиологи сегодня в 7:10
Увидела, как девушка делает это на пляже — повторила и удивилась результату

Спорт и солнце — отличное сочетание. Одно простое движение с полотенцем поможет укрепить тело и зарядиться энергией прямо на пляже.

Читать полностью » 20-минутная тренировка укрепила мышцы всего тела — тренеры по фитнесу сегодня в 6:10
Делаю эту 20-минутную тренировку каждый день — тело подтянулось само

Короткая тренировка, которую можно выполнить где угодно, поможет задействовать основные мышцы, поддержать тонус и ощутить лёгкость уже после первого занятия.

Читать полностью » Йога укрепляет мышцы живота и снижает стресс — подтвердили врачи сегодня в 5:10
Всего пять поз йоги — и живот стал плоским быстрее, чем ожидала

Пять поз йоги, которые помогут укрепить мышцы пресса, снять стресс и улучшить осанку без изнурительных тренировок.

Читать полностью » Широкий хват усиливает нагрузку на широчайшие мышцы спины — фитнес-инструктор сегодня в 4:12
Широкий хват обещает мощь, но тихо ворует результат: тонкость, о которой молчат

Разбираем, как правильно выполнять тягу верхнего блока, какие хваты выбирать и как избежать ошибок, чтобы тренировать спину эффективно, безопасно и с реальным прогрессом.

Читать полностью » Мягкая постановка стопы увеличила скорость бегунов — эксперт Салазар сегодня в 4:10
Бегаю всего 10 минут в день — а тело меняется так, что сама не верю

Как простые движения головы, плеч и стопы способны полностью изменить ваш бег и подарить лёгкость каждому шагу.

Читать полностью » Коллаген улучшил подвижность суставов у бегунов — ученые сегодня в 3:16
Организм теряет коллаген, как песок сквозь пальцы: почему популярные средства спасают не всех

Разбираемся, какие добавки для суставов действительно способны помочь коленям, зачем нужны высокие дозировки и в каких случаях глюкозамин окажется полезным.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Спатифиллум зацветает обильно когда получает рассеянный свет подходящий грунт и влажность — агроном
Еда
Липкая поверхность означает начало разложения белков в колбасе — производители
Красота и здоровье
Фрукты укрепляют иммунитет в зимний период — диетолог Митико Томиока
Садоводство
Нежные луковицы цветов требуют выкопки и зимнего хранения
Наука
Скопление Плеяды простирается далеко за пределы ядра — Бойл
Питомцы
Неправильное воспитание кота ухудшают здоровье питомца
Красота и здоровье
Рисовая вода укрепляет повреждённые волосы, отметили трихологи
Красота и здоровье
Мягкие пенки снизили раздражение чувствительной кожи, заявляют дермотологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet