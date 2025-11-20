Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 7:10

Всего одно упражнение на полу вернуло мне талию за неделю — даже без диет

Тренировка Butts and Guts повышает тонус пресса и бёдер — тренер Эрин Курдила

Иногда, чтобы снова почувствовать азарт от занятий спортом, достаточно добавить в привычную программу одно новое упражнение. Именно этот приём помогает оживить рутину и вернуть драйв в тренировочный процесс. Многие фитнес-инструкторы уверены: смена темпа и формата не только делает тело сильнее, но и помогает мозгу получать удовольствие от движения.
Автор и тренер Эрин Курдила делится своим опытом участия в программе Butts and Guts - занятии, направленном на проработку ягодиц, пресса и внутренней поверхности бёдер. Она предлагает простое, но эффективное упражнение, которое можно выполнять без оборудования прямо дома.

"Попробуйте что-то новое — и вы почувствуете, как возвращается энергия", — отметила тренер Эрин Курдила.

Основное упражнение: "Подъём корпуса и ног"

Для выполнения потребуется лишь немного свободного пространства. Упражнение объединяет работу брюшных мышц, бёдер и ягодиц, активируя глубокие стабилизаторы тела.

Пошаговая техника

  1. Лягте на бок, выровняйте бёдра и стопы, вытяните руки над головой.

  2. Напрягите пресс и одновременно поднимите ноги, приподняв корпус, опираясь на нижнюю руку.

  3. Поверните корпус и дотянитесь верхней рукой к стопам.

  4. Вернитесь в исходное положение, повторите 12 раз.

  5. Положите голову на нижнюю руку, верхнюю разместите на бедре. Согните верхнюю ногу, нижнюю оставьте прямой.

  6. Медленно поднимите нижнюю ногу на несколько сантиметров от пола, задержитесь на счёт два.

  7. Опустите ногу, не касаясь пола, и выполните ещё 12 повторений.

  8. Перевернитесь и повторите на другую сторону. Выполните три подхода на каждую.

Советы для максимального эффекта

  • Делайте движение плавно, без рывков — это поможет лучше контролировать мышцы.

  • Поддерживайте равномерное дыхание: поднимайтесь на выдохе, опускайтесь на вдохе.

  • Чтобы повысить нагрузку, используйте утяжелители на щиколотках.

  • После завершения упражнения выполните растяжку бёдер и поясницы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поднимать ноги слишком высоко и терять баланс.
  • Последствие: нагрузка смещается на поясницу, теряется эффект для внутренней поверхности бедра.
  • Альтернатива: делайте движение в небольшом амплитудном диапазоне и контролируйте положение корпуса.

А что если добавить инвентарь?

Если хочется разнообразия, можно использовать:

  • мини-резинку для дополнительного сопротивления;

  • мяч для фитнеса — зажимайте его между коленями;

  • коврик с противоскользящим покрытием для устойчивости.
    Такое дополнение увеличит вовлечённость мышц и поможет быстрее заметить результат.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • не требует оборудования;

  • укрепляет сразу несколько групп мышц;

  • подходит для домашних тренировок;

  • улучшает осанку и баланс.

Минусы:

  • новичкам может быть сложно удерживать равновесие;

  • при неправильной технике возможно перенапряжение спины.

FAQ

Как часто выполнять упражнение?
3-4 раза в неделю, чередуя с другими тренировками на пресс и ягодицы.

Что лучше: делать быстро или медленно?
Медленный темп эффективнее — мышцы работают в изометрическом режиме, усиливая тонус.

Можно ли включать в утреннюю разминку?
Да, но уменьшите количество повторений и делайте без утяжелителей.

Мифы и правда

  • Миф: такие упражнения не помогают похудеть.
  • Правда: они усиливают мышечный тонус и ускоряют обмен веществ, особенно в сочетании с кардио.
  • Миф: достаточно работать только над прессом.
  • Правда: мышцы работают в системе — без сильных бёдер и спины плоский живот невозможен.
  • Миф: чтобы был эффект, нужно делать сотни повторений.
  • Правда: важна техника и регулярность, а не количество движений.

Три интересных факта

  1. Работа боком активирует косые мышцы живота, отвечающие за талию.

  2. Упражнение развивает мелкую моторику корпуса — стабилизаторы, которые обычно "спят".

  3. Программа Butts and Guts популярна в США с 2000-х и считается одной из самых эффективных домашних методик.

Исторический контекст

Программы для тонуса ягодиц и пресса появились ещё в 1980-х, когда аэробика вошла в моду. С тех пор методики изменились, но принципы остались прежними: контроль, ритм и акцент на осознанности движений. Сегодня такие тренировки трансформировались в короткие функциональные сессии, доступные каждому.

