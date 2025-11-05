Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с гантелями
Девушка с гантелями
© https://ru.freepik.com is licensed under Free
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 19:50

Необычные тренировки, которые помогут вам быстро похудеть: 6 дней и вы в форме

Тренировка с гантелями и планка: как привести тело в форму за 6 дней — мнение фитнес-специалистов

Иногда нам хочется увидеть результат тренировок не через месяцы, а буквально за несколько дней. Это возможно — если использовать комплекс упражнений, которые нагружают сразу несколько групп мышц. Такие движения повышают эффективность, ускоряют обмен веществ и помогают быстрее избавиться от лишнего. Ниже — программа из семи упражнений, каждое из которых сочетает силовую работу, баланс и координацию.

Многофункциональные движения для быстрого результата

1. Часы

Это упражнение развивает руки, плечи, ягодицы и ноги. Встаньте, расставив стопы на ширину бёдер, носки слегка наружу. Возьмите гантель двумя руками перед собой. Не сгибая рук, приседайте и одновременно описывайте гантелью круг по часовой стрелке. Затем вернитесь в исходное положение и повторите, меняя направление вращения.

2. Королевский комплекс

Этот элемент сочетает отжимания и тягу с гантелями. Начните в позиции планки, удерживая гантели. Потяните одну к груди, вернитесь в планку, выполните отжимание, затем повторите с другой рукой. Если устали, можно перейти в коленную планку — это облегчит нагрузку, но сохранит эффективность.

3. Обратная мультипланка

Отлично укрепляет плечи, спину, пресс и ноги. Лягте на спину, опираясь на пятки и предплечья, приподнимите корпус так, чтобы тело образовало прямую линию. Поднимите одну ногу примерно на полметра, опустите и повторите другой ногой.

4. Ветряная мельница

Развивает координацию и силу. Начните в планке. Подтяните колено к груди, затем отведите его в сторону, не прогибаясь в спине. Верните ногу назад и повторите. После 15 повторов смените ногу.

5. Утренний удар

Упражнение активирует мышцы спины, ягодицы и руки. Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер, в каждой руке гантель у плеч. Слегка согнув колени, наклонитесь вперёд, затем выведите одну руку вперёд на уровне плеча, верните и повторите другой.

6. Верхняя и нижняя полка

Эта связка тренирует корпус, ягодицы и плечи. Поставьте ноги чуть шире бёдер, гантель держите двумя руками. Поверните корпус вправо, поднимая гантель над головой, затем опуститесь в присед и повернитесь влево, перемещая вес к бедру. Повторите 15 раз, затем поменяйте стороны.

7. Касание и возврат

Упражнение для пресса и координации. Лягте на спину, руки и ноги вытянуты вверх. Держите небольшой мяч. Поднимите плечи, положите мяч между щиколотками, опуститесь, снова поднимитесь и заберите мяч обратно руками. Продолжайте передавать мяч между руками и ногами.

8. Выпад с молотом

Работают ягодицы, бёдра и руки. Встаньте прямо, гантели в руках. Сделайте широкий шаг в сторону, сгибая колено и одновременно поднимая гантели к плечам, как при молотковом сгибании. Вернитесь в исходное положение и повторите на другую ногу.

9. Вверх по лестнице

Простое, но мощное упражнение для плеч и рук. Стоя, поднимите гантели к плечам, развернув ладони вверх. Поднимите их над головой, полностью выпрямив руки. Медленно опустите обратно.

Советы шаг за шагом

  • Используйте гантели среднего веса — такие, чтобы последние повторы давались с усилием, но без боли.

  • Делайте по 12-15 повторений каждого упражнения, выполняя три круга.

  • Между упражнениями отдыхайте не дольше 30 секунд.

  • Завершайте занятие лёгкой растяжкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком быстрая техника.
    Последствие: риск травмы колена или поясницы.
    Альтернатива: выполняйте движения медленно, концентрируясь на контроле мышц.

  • Ошибка: неправильное дыхание.
    Последствие: падение выносливости.
    Альтернатива: выдыхайте при усилии, вдыхайте при расслаблении.

А что если тренироваться без гантелей?

Можно использовать бутылки с водой, эспандеры или утяжелённые браслеты. Главное — сохранять технику и темп.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • быстрый эффект уже через неделю;

  • проработка всех групп мышц;

  • минимальное оборудование.

Минусы:

  • высокая нагрузка при неправильной технике;

  • необходимость строгой дисциплины.

FAQ

Как часто выполнять этот комплекс?
Оптимально — через день, давая мышцам время на восстановление.

Можно ли сочетать с бегом или йогой?
Да, особенно если чередовать дни. Это улучшит гибкость и выносливость.

Сколько времени занимает тренировка?
Около 25-30 минут, включая разминку и заминку.

Мифы и правда

  • Миф: быстрые тренировки не дают результата.
    Правда: при правильной технике короткие, но интенсивные сессии активируют метаболизм сильнее долгих занятий.
  • Миф: гантели утяжеляют фигуру.
    Правда: умеренный вес делает тело подтянутым и рельефным, без "накачки".

Интересные факты

  1. Упражнения с многосуставной нагрузкой сжигают на 30% больше калорий.

  2. Баланс на нестабильных опорах активирует глубокие мышцы кора.

  3. Утренние тренировки ускоряют выработку эндорфинов и повышают настроение на весь день.

Исторический контекст

Функциональные тренировки в современном виде появились в 1990-х, когда спортсмены начали искать способы совмещать силу, скорость и гибкость. Со временем такие программы перешли в фитнес для всех, став основой популярных направлений вроде кроссфита.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Елена Середа: Академия помогает начинающим стать профессиональными фитнес-тренерами сегодня в 11:19
Бросила офис и пошла в спортзал — теперь зарабатываю в 3 раза больше: секрет прост

В России не хватает фитнес-тренеров — более половины клубов ищут специалистов. Как индустрия решает кадровую проблему и зачем создают фитнес-академии?

Читать полностью » Тренер Михаил Эмирсуинов: круговые тренировки ускоряют жиросжигание сегодня в 10:12
Делал всего 20 минут в день — и талия ушла: не ожидал такого эффекта

Фитнес-тренер рассказал, какие упражнения помогут сбросить лишние килограммы перед Новым годом и как питание влияет на результат.

Читать полностью » Интервальная кардио-тренировка сжигает калории: эффективная методика от Тима Адамса сегодня в 9:10
Бегать, плавать, кататься: секрет сжигания калорий, который делает ваше тело стройным за 6 дней

Хотите похудеть за неделю? Примените эффективную кардио-программу с интервальными тренировками, которая поможет вам сбросить лишние килограммы всего за несколько дней.

Читать полностью » Учёные ACE: дыхание сбивается при подъёме по лестнице, даже если вы в форме сегодня в 9:10
Лестница против беговой дорожки: кто победит в битве за выносливость тела

Вы занимаетесь спортом почти каждый день, но поднимаясь по лестнице, чувствуете, как сбивается дыхание? Узнайте, почему это происходит и как с этим справиться.

Читать полностью » Эксперты: влажная среда в спортивных сумках способствует размножению бактерий и появлению запаха сегодня в 8:10
Она выглядит чистой, но пахнет как помойка: правда о спортивных сумках, которую скрывали от нас

Даже новая спортивная сумка со временем начинает источать запах. Разбираемся, почему это происходит и как вернуть ей свежесть без лишних усилий.

Читать полностью » Фитнес-тренеры назвали упражнения с фитболом для укрепления пресса и ягодиц сегодня в 7:10
Мяч вместо тренера: 10 минут в день, и одежда снова сидит, как в двадцать

Простая серия упражнений с фитболом поможет привести мышцы в тонус, улучшить осанку и сделать тело подтянутым всего за несколько минут в день.

Читать полностью » Физиотерапевты рекомендуют упражнение стенка и присед для снижения нагрузки на колени сегодня в 6:10
Эта растяжка возвращает лёгкость телу быстрее, чем массаж и таблетки

Девять простых упражнений помогут сохранить суставы и мышцы здоровыми, предотвратить травмы и сделать тело сильнее без изнурительных тренировок.

Читать полностью » Equinox представил программу Сары Слэттери для тонуса нижней части тела сегодня в 5:10
Никаких тренажёров — только коврик и желание: ноги и ягодицы станут как из журнала

Комплекс простых упражнений поможет подтянуть ягодицы и ноги, придать им рельеф и уверенно чувствовать себя в джинсах любого фасона.

Читать полностью »

Новости
Наука
Палеонтолог Харт: вулканическое железо заморозило тропический лес Австралии в камне
Дом
Пищевая сода разрушает жир за 5–10 минут без запаха и вреда для металла
Еда
Медово-горчичные и барбекю-крылышки вошли в список популярных блюд для пикников
Туризм
Тревел-блогерша Марина Ершова рассказала о сложностях въезда и высоких ценах в Белизе
Авто и мото
Suzuki выпустит восемь новых кроссоверов к 2031 году
Питомцы
Исследователь Мальиу: собаки лучше видят желтые и синие оттенки
Культура и шоу-бизнес
TikTok проведет первую церемонию TikTok Awards 18 декабря в США
Еда
Телятина под тунцовым соусом вошла в классику итальянской кухни — данные историков гастрономии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet